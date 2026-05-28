Banpaís dice presente en la Expo Tus Finanzas Inclusivas con asesoría de primer nivel

San Pedro Sula. Con el firme compromiso de impulsar la economía y el patrimonio de los hondureños, Banco del País (Banpaís) participa de manera destacada en una nueva edición de la Expo Tus Finanzas Inclusivas. El prestigioso evento, organizado por Eventia, se desarrolla en los centros comerciales Mall Multiplaza de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís; José Quan, director de Expo Tus Finanzas; Vera Vásquez, Gerente de Mercadeo de Mall Multiplaza; Tatiana Paz, Directora de Comunicasión de CCIC; y Allan Pérez, Director de Mercadeo de la USAP, en el momento en que daban por inaugurada oficialmente la Expo Tus Finanzas Inclusivas 2026 en San Pedro Sula.

En ambas ciudades, la institución bancaria ha dispuesto de un moderno stand y un equipo de profesionales especializados, listos para ofrecer una asesoría integral y a la medida de proyectos tanto personales como empresariales.

La Lic. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís, durante la inauguración de la Expo Tus Finanzas Inclusivas en Mall Multiplaza, donde destacó las soluciones ágiles y el respaldo de la institución al patrimonio de los hondureños.

Durante los actos de inauguración, la licenciada Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís, destacó el impacto de esta participación: “En Banpaís impulsamos soluciones cada vez más ágiles e innovadoras que generan oportunidades reales para crecer y avanzar. Facilitamos el acceso al financiamiento, promovemos el ahorro y acompañamos el desarrollo del patrimonio y la expansión de los negocios; de esta forma, contribuimos al progreso de nuestros clientes y del país”.

Lic. Nidia Manzanares, Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpaís.

Una de las grandes novedades de esta edición es el ciclo de conferencias educativas. Banpaís lideró el importante tema “Para cuidar tu bolsillo, tu bienestar financiero empieza en casa”.

Nidia Manzanares, José Quan y Vera Vásquez durante el corte de cinta que dio por iniciada la Expo Tus Finanzas Inclusivas en la capital industrial.

La ponencia fue magistralmente expuesta en la capital Tegucigalpa por la licenciada Lennis Durón, Jefe Regional de Gestión y Desarrollo Humano; mientras que en la capital industrial, la responsabilidad estuvo a cargo del licenciado Henry Galeas, Subgerente del Contact Center, captando el interés de los asistentes.

Banpaís te espera en la Expo Tus Finanzas Inclusivas en Mall Multiplaza.

La Expo Tus Finanzas estará abierta al público en San Pedro Sula desde este jueves 28 y viernes 29 de mayo, en un cómodo horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además de recibir información detallada sobre el portafolio de productos, servicios y canales digitales, los visitantes pueden participar en entretenidas dinámicas para fortalecer sus conocimientos financieros, llevarse exclusivos promocionales y optar a cuentas de ahorro.