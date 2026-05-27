La huelga de inmigrantes en un centro del ICE en Nueva Jersey se prolonga tras enfrentamientos

Nueva York.- Decenas de inmigrantes en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, continúan este martes su huelga de hambre y de trabajo por quinto día consecutivo, después de que el fin de semana se registraran enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes que mantienen una vigilia frente a las instalaciones.

La huelga comenzó el pasado viernes tras meses de denuncias sobre las condiciones insalubres en Delaney Hall. Entre sus reclamos, los detenidos piden la intervención de la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, que acudió el lunes al centro junto a una delegación demócrata del Congreso, pero a la que se le negó el acceso.

Sherrill indicó el lunes que esa negativa «plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público» y aseguró que seguirá exigiendo el cierre de Delaney Hall, así como oponiéndose «a cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey, como la propuesta en Roxbury».

El Departamento de Seguridad Nacional busca convertir un almacén en Roxbury (Nueva Jersey) en un centro de detención para albergar hasta 1.500 inmigrantes, aunque por el momento ha limitado los trabajos a la espera de una evaluación ambiental, según medios locales.

Sherrill también habló con los familiares de los detenidos y activistas, y aseguró que lo que escuchó «fue desgarrador», reiterando que seguirá «exigiendo que ICE rinda cuentas».

Asimismo, el senador Andy Kim y los representantes demócratas de Nueva Jersey, Rob Menéndez, Nellie Pou y LaMonica McIver participaron en la vigilia del lunes. A Kim se le permitió la entrada y aseguró haber presenciado «el caos dentro y fuera del centro de detención Delaney Hall».

«En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas. Los civiles fueron derribados y sometidos, los agentes dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra la multitud», indicó en su cuenta de X sobre el incidente del lunes, que siguió a otro ocurrido el domingo.

Con información de EFE