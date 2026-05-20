Excarcelan a tres expolicías de Caracas, los presos políticos más antiguos de Venezuela, dice la ONG Foro Penal

Caracas.- Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, los presos políticos más antiguos de Venezuela, fueron excarcelados este martes tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal.

La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara que se liberarían 300 personas esta semana, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

A Bolívar, Rovaín y Molina los condenaron a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

Ese día, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Venezuela vivió una profunda crisis política, cuando una marcha opositora se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

En las inmediaciones de Puente Llaguno, en el centro de Caracas, se originaron enfrentamientos armados, con disparos provenientes de distintos puntos, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Rodríguez explicó este martes que «algunas» de las personas que se liberarán estuvieron «incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología», se beneficiarán.

Además, se liberarán «mujeres embarazadas o lactantes», agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la sesión ordinaria del Parlamento.

Con información de EFE