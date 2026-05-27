Irán califica ataques de EEUU como una muestra de “mala fe” y comienza a restablecer internet

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. — Irán calificó el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra; al mismo tiempo, la República Islámica comenzó a restablecer el acceso a internet tras uno de los cortes a nivel nacional más prolongados jamás registrados.

El ejército de Estados Unidos afirmó que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas. También sostuvo que Estados Unidos actuó con “moderación” a la luz del alto el fuego iniciado hace varias semanas.

El Ministerio de Exteriores de Irán calificó los ataques como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington asumiría la responsabilidad por “todas las consecuencias”, sin dar detalles.

“La República Islámica de Irán no dejará sin respuesta ningún acto de agresión”, añadió en un comunicado.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el martes que había derribado al menos un dron y disuadido a otro dron y a un avión de combate que ingresaron en su espacio aéreo, según la agencia oficial iraní Mizan, que no precisó cuándo ocurrieron los incidentes.

El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, utilizó un comunicado sobre la peregrinación anual del Hajj en el islam para anunciar la confrontación de su país con Estados Unidos e Israel, declarando que otros países de Oriente Medio “ya no servirán como escudo” para las bases militares estadounidenses. Irán se ha quejado anteriormente de las instalaciones militares de Estados Unidos en la región y las ha atacado.

No estaba claro por el momento qué significarían los acontecimientos para las negociaciones.

La televisión estatal iraní informó el martes que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y el ministro de Exteriores Abbas Araghchi salieron de Qatar, donde se estaban llevando a cabo las conversaciones. No se dieron detalles ni se indicó cuáles serían los próximos pasos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que las conversaciones para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz “tomarán unos días”.

Mientras tanto, las autoridades iraníes relajaron el corte de internet impuesto hace varios meses que presentaron como una necesidad en tiempos de guerra, pero que le ha costado a la economía del país entre 30 y 40 millones de dólares al día, según distintos cálculos. Usuarios de internet informaron que el acceso se restablecía gradualmente, al menos en algunos lugares. Los medios estatales dijeron que el servicio de banda ancha fija había vuelto. No estaba claro cuándo se restablecería ampliamente el internet móvil.

Irán ha aplicado durante mucho tiempo filtros y ha vigilado el contenido en plataformas como YouTube e Instagram. Pero antes de la guerra, los iraníes podían eludir las restricciones con redes privadas virtuales, conocidas como VPN, y otras soluciones baratas y sencillas.

Las autoridades iraníes cortaron el acceso a internet en enero durante masivas manifestaciones antigubernamentales y luego comenzaron a relajar esas restricciones antes de imponer un corte total de internet después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Con información de AP.