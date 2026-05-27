UTH, CPN y BIGOS fortalecen alianza estratégica con beneficios exclusivos para sus comunidades

Villanueva. – Como parte de su compromiso con el bienestar de la comunidad, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), el Centro Politécnico del Norte (CPN) y Bigos Villanueva/La Lima anunciaron una alianza estratégica que brindará beneficios exclusivos a sus colaboradores y clientes.

Ejecutivos de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Centro Politécnico del Norte (CPN) y Bigos Villanueva/La Lima celebran el acuerdo que une educación, bienestar y experiencias de valor para sus colaboradores y clientes.

Mediante este convenio, el personal de BIGOS y sus familiares directos accederán a descuentos especiales en programas académicos de UTH y CPN —incluyendo pregrados, posgrados y educación continua—, impulsando así su crecimiento profesional. Por otra parte, a través de la Optimus Card, los clientes y colaboradores de Corporativo Inversa disfrutarán de un 15% de descuento en el menú principal de Bigos Villanueva y La Lima.

El nuevo convenio entre UTH, CPN y BIGOS facilitará el acceso a programas universitarios para el equipo de BIGOS y otorgará un 15% de descuento en menú principal a los clientes y colaboradores de Corporativo Inversa.

Esta colaboración une educación, bienestar y experiencias de valor, reflejando el interés de las instituciones por mejorar la calidad de vida de las personas. Con iniciativas como esta, UTH, CPN y BIGOS reafirman su visión de crear conexiones estratégicas que aporten al desarrollo económico, educativo y social de Honduras.

Porque cuando las alianzas generan valor, los beneficios llegan más lejos.