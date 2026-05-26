Chicha y Limón martes 26 de mayo de 2026

GAMBERO ROSSO!!…Este sábado 30 se celebra El Dia Nacional del Árbol…Elenita Duron de Larios es la Dama Valmoral 2026…El sexto mes del año arranca con el Salón Nacional de Arte 2026 en el CCS…Anny Santos de Andino de plácemes este lunes 1 junio…El senior Breakfast de la Escuela Bilingüe del Valle…Imágenes de la Semana de la Sostenibilidad FUNDAHRSE…Viene la III Edición de La Gala Mexicana…Claudia Canahuati es la Miss SPS Universo 2026…Cotilleos de rigor…Astros y más…Solo aquí.

En una elegante ceremonia celebrada el pasado 20 de mayo en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, la destacada dama Elena Isabel Durón de Larios fue galardonada merecidamente como el Personaje Valmoral 2026, bajo el estandarte del Valor de la Alegría.

*.-El magno evento congregó a reconocidas personalidades del ámbito social y empresarial, autoridades civiles y familiares de la homenajeada, quien es ampliamente reconocida por su destacada trayectoria como primera actriz del Circulo Teatral Sampedrano y ex Primera Dama de San Pedro Sula…Pero doña Elena lleva toda una vida en acción vertical.

*.-En el marco de un elegante acto, el Centro Cultural Sampedrano anunció con orgullo una nueva edición del Salón Nacional de Arte 2026… que abrirá sus puertas en junio…consolidándose como un espacio que promueve la educación, el arte y la cultura en Honduras.

*.-A través de sus distintas ediciones, este evento ha reunido a destacados artistas hondureños, impulsando nuevas generaciones creativas y reconociendo obras que hoy forman parte del patrimonio cultural nacional…El Centro Cultural Sampedrano con su Galeria Colibrí, abre el abanico de actividades de la esperada Feria Juniana 2026.

*.-La plataforma artística que deberían aprovechar los distintos institutos de educación secundaria del Valle de Sula, para incentivar a sus alumnos el valor del arte…en especial esos pupilos de Ciclo Común y Cultura General en las asignaturas de Artes Plásticas y Actividades Practicas…La teoría siempre debe ir de la mano con la realidad nacional…#pilas.

*.-Se imaginan cuantos colegios tiene el Valle de Sula en general y San Pedro Sula en particular…a programar esas visitas guiadas, por grupos, que el Salón Nacional de Arte brillara en talento todo el mes de junio…luego un merecido refrigerio en la Plaza Típica Tercera Avenida.

En una emotiva distinción dentro del Salón Nacional de Arte 2026, el Centro Cultural Sampedrano homenajeará a don Alberto Díaz Lobo, referente del empresariado hondureño… Este reconocimiento celebra una vida construida con visión y servicio, cuyo impacto se refleja en la creación de empleos, el dinamismo de los sectores productivos y un amor incondicional por el progreso de San Pedro Sula y Honduras. Felicidades!!

*.-La cuenta regresiva llega casi al día cero, cuando arranque la “Prom Season 2026” donde más de un centenar de jóvenes egresen de secundaria con el título de high school…los padres de familia andan del pelo y los docentes ni se diga…los desayunos empezaron el año mismo y siguen por estas fechas…tal fue el caso de la Escuela Bilingüe del Valle, que congratulo a su clase con un ameno ágape en el Hotel Copantl.

*.-Luciendo atuendos semiformales y casuales, los próximos graduados de La del Valle School se preparan con entusiasmo para sus actividades de clausura…Los eventos principales de su esperada graduación están programados para el próximo 18 de junio en las instalaciones de la escuela, seguidos por la gran fiesta de gala el 19 de junio en uno de los salones del Club Hondureño Árabe…¡Futuro prometedor jóvenes!

*.-Si de galas se trata…La Asociación CEPUDO, a través de su noble programa oncológico Listones de Amor, y en una sólida alianza con el Hotel Copantl & Convention Center, anunció oficialmente la celebración de la tercera edición del concierto benéfico “La Gala Mexicana”…Que aspira superar la taquilla de años anteriores.

La Gala Mexicana promete ser inolvidable gracias a la participación estelar del reconocido artista hondureño Jorge Duarte, una de las figuras más destacadas y respetadas de la música ranchera en el país…Duarte ha prometido un espectáculo de primer nivel, en el cual interpretará un repertorio de más de 70 éxitos de los más grandes exponentes de la música vernácula mexicana, de ayer, hoy y siempre…¡Solo exitazos! En la gráfica Jorge comparte con Santiago Mateo Cibrián, Cónsul de México en SPS.

*.-El lanzamiento oficial reunió los rostros clave de esta iniciativa…Entre los asistentes destacaron la presidenta de la Asociación CEPUDO, Linda Coello, junto a Jacky Babun y Lille Rieti…los representantes del Hotel Copantl, Guillermo Orellana y Helga Bahr…de Banco Promerica, Odely Fajardo…el Cónsul de México en San Pedro Sula, Santiago Mateo Cibrián; por parte de Diagnos, Patricia Jaar…de Hush Cosmetic, Sarahy Sánchez…la oncóloga, doctora Suyapa Sarahi Bejarano, y el propio artista de la noche.

*.-Apropósito de “Madame Hush”…de un par de años para acá, corre el rumor que Carimaxx le ha venido ofreciendo la banda de Miss San Pedro Sula Universo, pero que la bella señora de Rodríguez declina por trabajo y hogar…¿Será?…¡Desde el año de Lilian Pineda-Bendeck!…la primera socialité casada en portar la banda de la Gran Ciudad…¡Hoy repite linaje!

En la estampa de la linda y culta jovencita Claudia Canahuati Paz, quien aceptó el reto de ser la representante de San Pedro Sula ante el venidero Miss Honduras Universo programado para fines de septiembre…en vísperas del Miss Universo…Claudia desde ya se somete al estricto programa de entrenamiento por parte de Ricky Caballero y Carlos Rivera.

*.-Lo que media comunidad de “missologos” se pregunta es ¿Qué paso con Luisa Pineda?…dicen que aún está en lista, quizás representando su natal Rio Lindo o el mismo Departamento de Cortes…¡Pero de que Luisa va pal baile, va pal baile!…¡Lleva más de un año preparándose y los cambios se notan a leguas en la espigada beldad nacida bajo el signo de Acuario!

*.-La siempre bella y gentil Francis Funes de Pereira, cumple su tercer año como suegra…así como leen mis amores, una de las Miss San Pedro Sula más célebres y laureadas en la historia, brinda con su hijo Leonardo Pereira por sus “Bodas de Cuero” con la linda Grace Canahuati…pareja que fue bendecida por el padre Edwin Nieto en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, con banquete en el Centro de Convenciones Copantl.

*.-Degustando las delicatesen de su sobrina Belinda Bodden de Valle departe este domingo 31 la dilecta socialité Ana Álvarez de Tarrab…amada esposa del gentil caballero Víctor Tarrab y hermana de las guapísimas Álvarez-Salazar…María del Carmen de Matute, Lila de Sorto y Blanca Álvarez, con sus respectivas familias se unen al jubilo de Anita.

*.-Otra beldad que cumple el lunes 1 de junio es la siempre linda Doris Paz de Diday, dilecta esposa del especial caballero Danny Diday, quien consentirá a su amada en su día de días…Se sumaran a la dicha de Doris medio clan Larach-Cardona-Paz & Caraccioli…así como las numerosas amistades de esta ex modelo de El Descuento…Bendiciones Doris.

*.-Este 1 de junio será un día de gratas impresiones para la gentil dama Jeannette Salomón, quien apagara las velas de su tarta junto a sus seres más entrañables…Recordamos el brillante desempeño de doña Jeannette como Gerente de Mercadeo y Eventos en el Club Hondureño Árabe, cuando los saraos estaban a la orden de la semana…Felicidades.

*.-Y de bellas va la cosa…Nishme Jeer es otra de las beldades que estuvo de plácemes por estas fechas…la hija de Luis y Rosibel Jeer es una de las socialités más queridas de la ciudad y no dudamos que recibió muchos presentes…Sus amigas la consintieron a lo grande: Alejandra Cevallos, Michelle Vallecillo, Isabel Flores y Fabiana Rizzo…Congratulaciones.

*.-Siempre en SPS…La dinastía de las bellas Ictech-Ferrera & Stechmann departirán íntimamente en familia este finde, con el exquisito catering de Gerardo Trejo y su Mezzonite, por el onomástico de la guapísima dama Elke Stechmann de Ictech…amada hija de doña Tessa y hermana de la Ing. Karen de Calidonio…¡Se les extraña en la vitrina social de la city ladies!

Las dinámicas damas del Club Internacional de Mujeres siguen de ágape en ágape…tal fue el caso de la íntima celebración de cumpleaños en honor a Sheila García…Todos los años sus amigas Vilma Rosales, Ruth Rápalo y Vilma Gonzáles, la sorprenden…Pero hoy Sheila festejó su onomástico en icónico mesón chic de la city, donde reunió a sus amigas intimas que le desearon lo mejor de lo mejor…#Kisses.

*.-Otra beldad que apaga velitas es la distinguida socialité Vanessa Rodríguez de Rojas, esposa del especial caballero Edwin Rojas…quien mima a su amada con esas piezas que nos ofrece Nelsy Bográn en Zared Joyeros…Vanessa sigue recibiendo el cariño de su círculo más cercano vía redes sociales…¡Bendiciones Mon Cherie!

*.-Muchas felicidades a Hans Koehl y Lorena Echeverry en su segundo aniversario de matrimonio “Bodas de Algodón”…parece que fue ayer esta linda boda repleta de lindos detalles: ceremonia eclesiástica y recepción en el salón Poinsettia de Angeli Gardens, con una decoración en “All White” y abundantes follajes…Regia creación de Acontecimientos.

*.-Congratulaciones a Lucia “La Abuela” Alvarado por su merecido premio Alvaro Contreras…¡Ni la conocíamos ayer en esa ceremonia!…pasa que siempre la vemos en esos chacaleos o “enjambres” olorosos de prensa a cara lavada y pelo recogido…Pero ayer lució impecable gracias a las divas de Guapa’s Make Up…¡La dejaron como Corazón Aquino en sus años mozos!…¡40 benditos años de carrera y los que le faltan!…#potable.

*.-¡El chisme del Día del Periodista estuvo de infarto! Un funcionario del gobierno de la “racha” quiso lucirse invitando a la prensa a un lujoso restaurante, pero el tiro le salió por la culata cuando la gran mayoría le hizo el “fuchi” y solo llegaron unos cuantos pelones… Con el ego herido el político apenas tragó el almuerzo y se dio a la fuga, dejando un ambiente tan tenso que ni su propio asistente se quedó a compartir; una huida desesperada que dejó claro que su poder de convocatoria está por los suelos y que prefirió huir antes que soportar el trago amargo del desplante.

Durante la solemne misa del Domingo de Pentecostés en la iglesia Espíritu Santo, captamos a la Dra. Blanca Echeverry junto a la ex reina de belleza Frances Van Tuyl Pejuan, Miss Honduras 1970. Ambas damas asistieron con devoción a esta importante festividad litúrgica, compartiendo un momento de fe y tradición.

*.-Abrimos nuestro aposento del chisme, con dos de las mujeres más “perdidas” de la palestra: La Seca & La Meca…tuvimos que rogar por meses y contratar por horas a la “grúa municipal” para que nos las trajera…jijijiji…tan frescas como las lechugas escarolas del Supermercado Colonial, así o más que las mismas María del Monte e Inmaculada Casal.

*.-Lucen guapísimas y más esbeltas que nunca, gracias a las dietas de Grimorio…como diría La Diva Schauer: “parecen quinceañeras”…jijijii…portan lo último en moda sport chic de Almacenes El Record, donde les realizaron su facial del mes a puro Lancome…#ohlala…Ambas destilan las refrescantes fragancias de la colección “Acqua Allegoria” de Guerlain…¡Aroma icónico de la high life!

*.-El “must have” de este despiadado verano que aun empieza: de aquí para el real…porque las escasas lluvias que quizás caen en el Valle de Sula, son apenas “meadillas” de perros pequineses que más revuelven el inclemente y vil calor…jijijiji…como diría aquel político: “los ricos y políticos jamás sudamos la gota gorda”…¿será?…siempre se suda…jijijiji.

*.-Mis amigas nos deleitan con los platillos más emblemáticos y cotizados de Denny’s…El “meeting point” de todos los reencuentros colegiales y los del JTR lo saben…a mover esos dedos en los grupos de WhatsApp para convocar a presentes y ausentes para el brindis del año por el centenario…ya lo hacen por promociones de graduados y hasta CCCG.

*.-También nos consienten con las frutas, legumbres y demás fiambres importados de Supermercados Colonial…¡Esas canastas gourmet se van como pan caliente!…Ya le diremos a Petra que nos arme una buena “picada” de quesos, jamones y aceitunas, para abrir boca…Mientras tanto el cuerpo requiere de un “smoothie” de sandia pura…sin agua ni hielos y nada de azúcar…a consentir riñones y dermis: el mejor de los colágenos.

*.-Contoneándose tal y cual divas de la society, pasamos con estas hermanas al living, donde descoseremos los últimos cotilleos de la picota social…cuelgan sus carteronas donde cargan de todo: parecen ferreterías andando…jijijiji…¿Qué no carga una mujer en su cartera?…entre más grande más meten…y ¿Cuándo no les cabe más?…¡Para el carro!…#OMG.

En la ciudad de Olanchito, Yoro, los abogados Yimi Castro y Ela Soad Puerto fueron declarados unidos en matrimonio civil por el abogado y notario Marcio Munguía… La estancia fue decorada elegantemente tonos celeste e ivory, contó con la coordinación de Lidabel y Scarleth Mena junto al staff de Acontecimientos, quienes viajaron a la localidad para cuidar cada detalle… La velada fue completada con el exquisito menú de Patty Herrera, el deleite de los selectos familiares y amigos que se dieron cita. Felicitaciones a los ahora esposos Castro Puerto.

*.-Hay gente, escrito sea de paso, que en esos carros cargan: pasado, presente y hasta futuro pluscuamperfecto, de esta vida y siete más…#WTF…son los que más se atascan en el tráfico, porque portan las cartas del 10 de bastos y hasta la misma carta de “Las cargas” de OSHO…jijijiji…¡Los más tunantes cargan hasta con prendas de sus ligues!

*.-Bien dicen nuestros psíquicos: “dime como andas tu carro y te diré como eres”…#literal…¡Hasta las guanteras reflejan la personalidad del dueño!…¡Ni se diga los aromas interiores!…#santisimo…#lol…los más hogareños cargan hasta con los juguetes de sus hijos, cojines, biberones y hasta prendas de vestir…¡Ni se diga residuos de comida!…#OMG…#xd.

*.-Como aquella “Trooper” rojo con blanco de la finada Monty, a cuyo dueño bien apodaban “El toro colorado”…¿Recuerdan a ese galán?…en el último y dorado lustro del fin de milenio cuando laboraba la diva Raquelita Bendeck…Volviendo a La Seca y La Meca, las dejan caer en este seccional de Elements y tal cual se van en “caída libre”, con las patitas para arriba.

*.-A pierna cruzada y batiente, La Seca nos comenta las peripecias de aquella vecina y ex amiga suya, porque ya no lo son y todo porque pecan de rastrillos o azadones…como ciertos colegas de la palestra…ahora La Seca ventila a lujo de detalles el peculiar estilo de vida de esa dama venida a menos…y no precisamente en lo económico…¡Vive de maravillas!

*.-El asunto es que cuando viaja el esposo de la susodicha, arma sendos bacanales en esa casona en las faldas del Merenón, generando unos escándalos que los vecinos tienen que “rogarle” al 911 para que lleguen a calmarla…una de gavillas de Padre y Señor mío con música altisonante, licor como rio y una de strippers, los mejorcitos de la city…¿O sea que ahí hay plata?…#simon.

*.-Y esos galanes no dan paso sin chancleta y menos en ese pavimento que arde…los que arden son ellos y las presentes en esos chojines…porque además de “animar” a las asistentes con sus bailes y demás desgorre, pasan a los cuartos con las féminas que le llegan al precio…¿Cómo en ciertos “bridal shower”?…#talcual…¡Y La Seca más seca!

Las calles de la Novia de Honduras se inundaron de color, ritmos caribeños y un ambientazo espectacular con el desfile de carrozas de la Feria San Isidra, una locura total que disfrutaron ceibeños y turistas por igual. Sin faltar el personaje más icónico, controversial y extravagante de La Ceiba: ¡el mismísimo Eduardo Zablah! Fiel a su estilo de “antes muerta que sencilla”, este año no fue la excepción que apareció luciendo un atuendo tan llamativo, despampanantes y lleno de color que dejaron a todo el mundo con la boca abierta y las lenguas desatadas… ¡y para muestra un botón con el modelito que se mandó!

*.-Sequísima de placer, porque tiene años sin “mariachi”…¡Con razón tu ardor con esas fiestas mujer!…jijijijiji…El otro lado de la moneda es otra familia del sector, que andan de correr con su beba que se gradúa de high school en el mes entrante…¡Y quiere ser monja!…pero eso es una gran bendición familiar…ya saben cómo son las dinastías de hoy en día…La chica ya anda aplicando en varias congregaciones extranjeras…#bella…#eis

*.-Llega Petra con esa picada de fiambres de El Colonial y esos “smoothies” de sandia…usa todas esas frutas para el refill mujer, que nosotros no usamos “collares de sandias” como OTRAS densas y pesadísimas de la society…jijijijiji…Hay gente que llega tan amargada a los eventos, con unas caras, de crimen total…¿mal atendidas por el conyuge?…#quizas…¡Ni las solteras llegan tan agrias como varias!…#OMG.

*.-Si no les agrada saludar ni hacer vida social ¿Para que llegan?…unas saludan con sonrisa de media luna, así de ladito y por compromiso…otras no contestan ni el saludo y otras, de muy mala manera ni el nombre quieren dar para el pie de foto…¡Todas empurradas!…y nosotros ¿Qué culpa tenemos?…¡vayan a las posibles causas para evitar consecuencias!

*.-El peor de los casos, sociópatas que posan con unos ojos, que desean fueran puñales para atacar al fotógrafo…tenemos a varias en lista…ni las más delicaditas en salud posan así…y miren que hay “varias y varios” en largos y extenuantes tratamientos médicos…gente joven, entera y de aun buen ver que lucha por su vida…¡Solo la gente buena se enferma y parte!

*.-Según La Meca, que anda en todo menos en misa dominical, donde “varios” solo llegan para “socializar” con otros intereses (prestamos, alianzas, sociedades, avales, trabajo, ETC)…¿Cómo en la capirucha los asiduos a los templos más VIP de la city?…#talcual…Mientras La Seca le mete diente y colmillo a esa rica picada de quesos y fiambres importados.

*.-Si de signos se trata…Grimorio nos deja aún más sobre la aspectación más fuerte del momento: el revoleo de Urano en Géminis…¡miren todo lo que está pasando!…y eso que aún faltan 7 años más…¡Agua que me quemo!…Nuestros psíquicos son de esos frikis que, “lo que no les cabe, lo reparten”…jijijiji…Viven para repartir y compartir como dulces en piñata.

Luciendo radiantes, Laura Enamorado, Vilma Karow, Lupita Monge y Mónica Aguilar asistieron a la celebración del té mensual de mayo organizado por el Club Internacional de Mujeres, una cita propicia para estrechar lazos de amistad.

*.-ESCORPION…Este largo tránsito podría empujarte a una renovación profunda y absoluta de tu mundo emocional…Es una clara oportunidad para iniciar una limpieza psíquica, para abordar esos traumas o temores que el camino de vida y algunas heridas mal cerradas han dejado en su alma…Apliquen: biodescodificación, Reiki o El Método de Joe Dispenza.

*.-Para escorpio se inicia un proceso de desapego -quizás también más frialdad-, que te permitirá regenerarte y acceder a tu poder interno, que probablemente aparecerá cuando te permitas ser verdaderamente libre…¡Urano te ayudará a romper cadenas!…Lean sobre Registros Akashikos…#JOH..#HRRP…#DERI…Paty Castañeda y hasta Ponce Morazán.

*.-SAGITARIO…Con el ingreso de Urano en el signo de Géminis, tus relaciones de pareja, trabajo y asociaciones entran en un ciclo de imprevistos, de cambios y renovación donde lo convencional, o esas relaciones que se han establecido por pura rutina, tienen muchas papeletas para dejar de funcionar…¡Muchos dirán: mejor solos que mal acompañados!…Apliquen las Barras de Access…#free…#touch&go.

*.-Ahora, la pareja le puede reclamar a “Sagi” más espacio personal, o podrían sentirse atraídos por personas con una mentalidad más independiente y original…¡En las relaciones será necesario darse espacio y más libertad!…Su carta de OSHO para estos 7 años es “Las Proyecciones”…#BJVC…#OOOC…Renato Álvarez y un Piquito Maldonado.

*.-CAPRICORNIO…Urano entra en Géminis y con ello es probable que necesites mucho más aire en tu vida diaria y que tengas impulsos repentinos de romper con las rutinas o de cambiar de tipo de trabajo o de actividad o de horarios…Plutón en Acuario: cuida tu casa de los valores, bienes y adquisiciones, a redoblar esfuerzos administrando el dinero.

*.-Este ciclo pretende mostrarle a Capri que la eficiencia no depende de horarios o protocolos rigurosos, sino de tu capacidad para innovar en el día a día…El cielo te invita a probar con métodos de trabajo más tecnológicos o experimentales y, sobre todo, a buscar más independencia en tu día a día…¡Flexibilidad meditando con el Oráculo de Los Mandalas!

*.-ACUARIO…Urano, tu planeta regente, llega a un signo de Aire, por lo que no te será nada complicado conectar con la energía del planeta, que al fin y al cabo se traduce en innovación, originalidad y capacidad para cambiar y dejar atrás sin titubear lo que ya no funciona…¡Se reinventan!

*.-Con Plutón retrogrado en Acuario, del 6 de mayo al 15 de octubre, descansan del traqueteo transformador del planeta del inframundo….alivio…El Oráculo del velo violeta les trae la carta del seis de bastos…uno de los signos mejor favorecidos con el tránsito de Urano en Géminis, porque andarán más ingeniosos y ocurrentes que nunca…#exito.

*.-Acuario podría sentirse interesado por aficiones o actividades de ocio que antes ni siquiera habían considerado, y les motivará especialmente todo lo que les permita ser creativo o no te obligue a seguir reglas preestablecidas por otros…¡Un romance inesperado podría llegar a su vida, may be Sagitario y con Leo, los mejor aspectados para acuario!

*.-PISCIS…Con el ingreso de Urano en Géminis puede haber llegado el momento de cambiar de casa, o de decidirte por tener esa segunda residencia en el campo o en la playa, o al menos de hacer reformas en el hogar y modernizarlo acorde a los nuevos tiempos…#finishing…#paint.

*.-También el núcleo familiar puede verse afectado por este tránsito y, durante estos años, protagonizar cambios o noticias inesperadas…¡Cuánto más hables con sinceridad y sin poner tiritas, entre ustedes, mejor funcionará la familia!…¡Se revuelca todo lo oculto, tapado y misterioso!

¡Derrochando belleza y elegancia! La guapísima Camila Davadí fue una de las invitadas de honor en la gala donde Claudia Canahuati recibió su banda oficial como Miss San Pedro Sula… Su presencia no pasa desapercibida y enciende las redes, donde muchos ya se preguntan: ¿por qué esta espectacular chica no da el paso de competir en el Miss Honduras? Madera, porte y carisma le sobran para representarnos con éxito en el Miss Universe. ¡Son muchos los que quieren verla coronada!

A otros signos que les regresa el pasado estas semanas, meses y hasta años son: Cáncer, Leo y Piscis…y será vía redes sociales…¿Qué quieren?…”saben que están muy bien y regresan”…¿moscas a la miel?…#literal…Asi es que ya saben que habrá tras un mensaje de texto o invitación en redes…#ojo…Hasta la próxima entrega, cuídense mis vidas, ya saben que los queremos en P!#$%&.