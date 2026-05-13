Chicha y Limón martes 12 de mayo de 2026

DEUXMOI!!…y el “ojete calor” sigue viento en popa…Imperdibles en esta entrega: El Club Hondureño Árabe rinde homenaje a la señora Muna Musleh como Madre del Año 2026…Imágenes de los desayunos de la Happy Days & Freedom School y La Salle…”Sold out” en Shoe Gallery con la colección de Jorge Bischoff…El pre maternal de MariFer López de Alvarado…Ruth Arita, Laura Meza y Bryan Espinoza siguen brindando por su cumple…Saraos…Chismes sueltos…Astros & mas…Solo en este su rincón del cotilleo social del país.

El Club Hondureño Árabe rindió un emotivo homenaje a la señora Muna Musleh, distinguida como Madre del Año 2026… Doña Muna es una mujer ejemplar cuya vida refleja amor incondicional, sabiduría y una entrega absoluta hacia su esposo, hijos y nietos, destacando siempre por su incansable dedicación al bienestar de su familia./ Fotos Cortesía CHA.

El Club Hondureño Árabe honró a la señora Muna Musleh con el título de Madre del Año 2026. El homenaje destacó su incansable entrega y el legado de amor y sabiduría que ha cultivado en el seno de su hogar, siendo un pilar fundamental para su esposo, hijos y nietos.

Como símbolo de admiración por su ejemplar labor familiar, doña Mary de Handal, integrante de la junta directiva del Club Hondureño Árabe, obsequió una pintura a la distinguida homenajeada, doña Muna Musleh.

*.-La Clase 2026 del prestigiado Instituto La Salle de San Pedro Sula arranco su cuenta regresiva con su graduación programada para el 4 de diciembre y lo hacen en grande…sus redes sociales ya se engalanan con el compendio fotográfico de su desayuno de despedida…la primera de varias actividades a celebrarse en su último año de secundaria.

*.-La cita fue de mañanita, literal madrugaron, guapos y puntuales al Hotel Copantl donde convivieron como hermanos en este su primer convite…portando atuendos casuales y semi formales en tonos frescos, posaron para los medios y disfrutaron del brunch que la casa hotelera elaboro con esmero…gracias al ingenio y buen gusto del Comité de Madres de Familia, que junto con el personal de La Salle coordino todo.

*.-El Salón Los Encuentros se transformó en un escenario primaveral…La experta Marcela Cueva logró capturar la frescura de la juventud a través de una propuesta ornamental, donde los detalles florales y una paleta de colores vibrantes, crearon el marco perfecto para este ágape.

Quien está próxima a graduarse, pero de madre de familia, es la encantadora María Fernanda López, quien junto a su esposo Gustavo Alvarado, se encuentran en la dulce espera de Mateo Gustavo…para tal fin, la agasajada se dejó venir a San Pedro Sula ya que radican en Estados Unidos, para festejar entre amigas y familiares la buena nueva del año…En la gráfica María Fernanda con su madre, Elena Chinchilla de López, y su suegra, Rosmery Ayala.

*.-Ataviada con glamuroso atuendo en tono azul, develando por completo el género de la bendición en camino, María Fernanda arribo más feliz que nunca al restaurante Mediterráneo del Club Hondureño Árabe, donde la esperaban sus seres más queridos…espacios delicadamente enchulados para una celebración muy especial…El club se lució en atenciones.

*.-La temática de la celebración, inspirada en la libertad de los globos aerostáticos y la dulzura de los osos de peluche, cautivó a los asistentes desde su llegada…La estancia lució una impecable paleta de colores en azul cielo y blanco puro, complementada con una apuesta floral natural, estructuras de globos que simulaban nubes y cubos de letras creando una atmósfera de serenidad y encanto…¡Mateo Gustavo viene en camino!

*.-El agasajo de MariFer fue organizado por un nutrido grupo de damas, encabezado por la bisabuela Lilian Alvarado, su madre Elenita Chinchilla de López, su suegra Rosmery Ayala…Entre las oferentes destacaron Norely Espinoza, Sandra Lili Alvarado, Vilma Ayala, Karen Alvarado…Waleska Moreno, Sandra y Cindy Rivera, Doris Bueso, Denia de Varón…Karen Lanza, Leticia de López, Gloria López, Rina Chinchilla y Marina de López.

Otro de los convites de temporada es el ameno desayuno de los jóvenes de la Happy Days & Freedom, quienes derrocharon encanto, frescura y espontaneidad en cada gráfica y en cada momento del brunch…celebrado en elegante recinto de la ciudad, hasta donde se apersonaron los 106 prontos a graduarse, junto a padres de familia y personal docente de la refutada casa de estudios…¡Una mañana única!… En la gráfica Larissa Amaya, Caroll Cuyuch y Loany Navarro.

*.-El evento, organizado minuciosamente por los padres de familia, transformó el recinto en un escenario de celebración…Entre el aroma del café y un buffet exquisitamente dispuesto, los jóvenes —quienes reciben su título de High School el 16 de junio— aprovecharon cada instante para estrechar los lazos que han cultivado durante años en las aulas…La fiesta de gala será el 27 de junio en el Centro de Convenciones Copantl…#exito.

*.-. Abrimos nuestro “Rincón del Fondant” con una socialité muy especial: Elsa Chahín…quien este viernes 15 celebra de forma muy familiar otra vuelta más al sol…cobijada por el amor de su madre, la elegantísima dama de sociedad Victoria Isabel Uzcategui, tíos y sus amorosos hijos…Seguro Elsita abrirá finos presentes refrendados por Zared Joyeros.

*.-Dos apreciados cumpleañeros de nuestra society por estas fechas son: Nabil Khoury y Fanny Hawit, quienes ya reciben las congratulaciones de sus respectivos círculos sociales y familiares…los brindis para estos especiales seres empiezan este fin de semana y se prolongan toda la próxima…#Salud.

*.-La dinastía Kafati es otra que estará de fiesta este fin de semana con las celebraciones de cumpleaños del visionario empresario Camilo Kafati, hijo de los queridísimos don Milo y doña Elsita de Kafati…Su bella esposa Mary Ann Paz de Kafati e hijos lo sorprenderán con finos detalles en su día.

Seguimos con gente fina…quien celebrará este fin de semana otro dichoso año más de vida es la guapa socialité Lía Castro de Bográn, una gran esposa y madre de familia… pero sobre todo un gran ser humano… La esposa de Samuelito Bográn, recibe desde ya las muestras de cariño de su círculo social más cercano y de su familia…¡Feliz cumple…!

*.-Dos distinguidas hijas de Tauro y sobresalientes damas de la sociedad sampedrana que festejan por estas fechas sus efemérides son: Yamile Abuid y Esperanza Segebre…Super consentidas por sus respectivas familias.

*.-Otra socialité que parte pastel este fin de semana es la guapísima Melissa Aragón de López…la dilecta esposa de Hubert López y madre de Katherine y Hubert, desde ya recibe las congratulaciones en sus redes…A departir en familia en Zits, un rincón de Nueva York en Honduras.

*.-La ex reina de belleza Iris Caraccioli de Robles es otra de nuestras celebres cumpleañeras de esta semana…Iris desde ya recibe las sorpresas de sus guapos hijos Fernando y Alexandra, ex Reina del Casino Sampedrano…Se suman a la fecha su numeroso circulo social de amigas.

*.-Otro cumpleañero de este mes de mayo es el abogado y parlamentario por el Departamento de Cortés, Ramón Enrique Barrios, que fue festejado por su familia con las delicatesen que nos ofrece Panadería y Repostería Moderna…su favorito: Tiramizu de Café…pero antes de viajar a SPS fue congratulado por sus compañeros de cámara con las delicias de Basilio’s.

*.-En algún rincón del planeta, donde la bandera de EEUU flamea con fuerza en el horizonte, celebra otra vuelta más al sol nuestra especial amiga Ledy Pacheco…quien por muchos años laboro en la Embajada Americana de Tegucigalpa…como todos saben, el gobierno los rota en varias partes del globo donde son requeridos…Bendiciones Ledy.

*.-Esta semana arriban a sus 55 años: Ana Josefa Alvarado Rodríguez…mañana mismo apaga velitas…y José Cesar Fonseca Cerrato brinda entre amigos el jueves 14…ambos desde ya son congratulados con numerosas muestras de afecto por sus circulas más cercanos…entre ellas la siempre bella Lourdes “Lulu” Gutiérrez, comadre de Anita…#blessings.

*.-Muchas felicidades a la bella Lucía Valentina Murillo Aguilar quien celebró sus 4 añitos de vida…Sus padres Ricardo y Sirian Aguilar de Murillo le prepararon una hermosa fiesta infantil en el Área de Juegos de Campisa donde sus hermanos Liah Cecilia y Ricardo junto a familiares y amistades le acompañaron…Bendiciones Lucia Valentina.

Con una imagen renovada y rejuvenecida, saludamos a Rodolfo Torres Lazo durante la gala del centenario del Colegio José Trinidad Reyes… El socialité sampedrano, quien actualmente reside en Estados Unidos, viajó exclusivamente al país para reencontrarse con su faceta musical y deleitar a los exestudiantes con los éxitos de la agrupación “Los Clásicos”.

*.-¿Vas a seguir Abigail?…seguimos con nuestros avisos parroquiales porque una sobresaliente pareja de nuestra society que brinda con Moet & Chandon, es la conformada por Eliú Rivera Pineda y Kibbisay López de Rivera, quienes conmemoran siete fabulosos años de casados…Los Rivera-López se unieron en sagrado matrimonio en la antañona iglesia La Santa Cruz…y por estas fechas, celebran en familia por sus “Bodas de Lana”.

*.-Otro maridaje que celebra su aniversario nupcial son Mario y Linette Boquín de Merlo, quienes allá por el 2017 se unieron en emotiva misa de esponsales celebrada en la antañona iglesia San Francisco de Asís, con posterior banquete en El Trapiche…Se unen a estas “Bodas de Arcilla” los Merlo-Almendares & Boquín-Cole…entre ellos doña Carmen Boquín, la diva de la family…Los Merlo pasearon su amor por California y Hawai.

*.-Los bellos Gabriel y Valeria Zgheibra de Monterroso son otra de las jóvenes parejas, que este fin de semana, recuerdan entre vinos & delis su aniversario matrimonial…¡nueve maravillosos años de casados!…que no pueden pasar desapercibidos en ambos clanes que brindaran por esas “Bodas de Aluminio”…¡Meza23 los espera para un brindis muy especial!

*.-Luego de pasear su amor por la lejana Dubái, los guapísimos Gamal y Cindy Gabrie de Valenzuela departen por nueve años de casados…protagonizaron un enlace sello Lockmer en el altar de la iglesia Episcopal El Buen Pastor, ni hablar del regio banquete de esponsales en el Club Hondureño Árabe…¡Dichosas Bodas de Arcilla Valenzuela-Gabrie!

*.-Por estas fechas del 2017 en el Club Hondureño Árabe, se celebró un banquete muy distinguido que unió a las familias Lara-Guzmán e Hidalgo-López, nos referimos al enlace de Carlos Alejandro Lara e Ira Hidalgo…en cuyas redes sociales reciben las congratulaciones por sus “Bodas de Arcilla” …Idílico montaje, entre rosas y sublimes cortinajes…#Maravilloso

*.-Una efeméride especial en el mundo de la missologia es el 50 aniversario de gloria en el Miss Honduras de las máximas de 1976: Victoria Alejandra Pineda y Carmen Leticia Figueroa…una de las ediciones más competitiva y polémica de la historia…Igual recuerdan su 40 aniversario las sampedranas Sandra Navarrete y Nilcer Viscovich.

Tomás y Pamela Vaquero fueron otra de las distinguidas parejas de la sociedad sampedrana que se dio cita para celebrar el centenario del Colegio José Trinidad Reyes… Los esposos Vaquero-Blanco llegaron derrochando simpatía y compartieron alegremente con toda la “muchachada” exreyista presente en la gala.

*.-Abrimos nuestra “Gossip Laundry” en plena mañanita de martes con mi amiga “La Naturalita & Organica”, quien literal, se cayó de la cama…madrugaste querida…más linda y fresca que nunca con su “summer outfit”: micro shorts, camiseta y esa amplia pamela que la cubre en casi su totalidad…sin faltar sus gafas de Izas Sunglasses…Destila Miss Dior, la fragancia de dama más buscada en Almacenes El Record…¡Luces clasuda!

*.-Con un “nude make up” casi imperceptible, le alcanzamos a divisar esas enormes pestañas encorvadas y naturales, waterproof, super separadas y elevadas…propias de ella misma, nada de postizas…Las Kiss Me Heroine Make Long & Curl…refrendadas por la firma nipona: ISEHAN…de la misma marca de su smooth liquid eyeliner…¡Los “must-have” de las seniors-26!

*.-Hoy vienes arrasando mujer, para ser verano vienes a todo glam…y a full minimalismo…luces unas mejillas encarnadas, casi al natural…remolacha no es…paprika menos y achiote tampoco…son como un tono “peach” cuasi traslucidas…¿Que clase de magia es esa mujer?…¿Que te echaste?…¿zanahoria?…#naaa…es lo último de Benefit: Juice Stick Dewy Gel-Cream Blush…¡El ultimo alarido del verano 2026!

*.-¿Te volviste a inyectar los labios?…lucen maravillosos vos…tipo Angelina Jolie…porta su último caprichito adquirido en un Sephora de Los Angeles, por donde anduvo vagando esta perpera: Soft Glass Lip Plumper Gloss Oil de la firma Fara Homidi…El delirio de las cipotas bellas de la Seran para su día a día de colegio…¡Intransferible y no hace hilos!..#wtf.

*.-Todo lo anterior sobre el cotizado y super viral Multi Balm de Kahi, lo último de la cosmética coreana, furor en los K-Drama de Netflix…según dicen fermentado con esperma de salmón…¿Será?…¿Que culpa tiene el pobre salmón?…El bálsamo a todo terreno de las chicas más in de la palestra para su día a día…¡Piel cultivada a full con la línea Black Rose de Sisley!..#N&O…”La que puede-puede”…¡Al menos se te reconoce la cara!…OTRAS, sin esa mascara de achiote asustan…¡Cultiven su face girls!

*.-Es lo “único” que porta en su escuálida anatomía con medidas: 33-23-33…eres una espátula de flaca…como “La Beatriche”…La Borrromeo?…La Ochoa?…#nooo…La Bea Millan…recién coronada Miss Filipinas Universo 2026…posible Top 3 en la venidera justa universal a celebrarse en San Juan…junto con la venezolana Clara Vegas y la boricua Jennifer Barreto.

*.-La N&O “jura y perjura” que solo duerme con un tónico-esencia en su caratula, ni aun con el A/C, soporta más en su face…Según ella, sus tónicos faciales son naturales a base de te: verde, rosas, kombucha, menta, manzanilla o tomillo…ultra concentrados: 3 bolsitas por tasa…refrigerados y con el rostro aun húmedo luego del baño nocturno antes de dormir…refrescan, hidratan y calman la face…Idem el agua de coco!

Los destacados empresarios Alberto Díaz Lobo y Mario Faraj, figuras de gran trayectoria y muy apreciados en la zona norte, coinciden en su visión sobre el desarrollo… Ambos comparten un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, un pilar fundamental en sus respectivos liderazgos.

*.-Mi amiga nos deleita con frutas, legumbres y los fiambres importados mas ricos de Honduras y que adquieren en Supermercados Colonial…recuerden que todos los jueves son ofertas en “carnes y lácteos”…mientras Petra nos prepara un batido de fresas en leche de almendras y avena, con nada de azúcar, pasamos al living con La Natu.

*.-Cuelga esa inmensa cartera, tan grande como su pamela…y para rematar usa sombrilla, entre el carro y donde entra…#WTF…sos una parafernalia andando mujer…jijijiji…¿Cómo haces para entrar al súper?…dobla la sombrilla, la mete en la cartera…y la pamela?…¡Arriba del locker!….jajajajaja….solo entra con las gafas y su monedero…#OMG.

*.-A pierna cruzada y batiente, descosemos los últimos cotilleos de la palestra…como aquella boda tan exclusiva como impenetrable vos…sigue siendo motivo de chismes…¡Copo en su totalidad aquel recinto!…la mayoría con invitados del extranjero que viajaron ex profeso…con cero prensa igual se permearon detalles en redes: a full ornamento con rosas injertadas y demás flores de Medellin…origen de la exquisita “planner”.

*.-Todo, según cierta familiar de los contrayentes, “obsequios” de socios y parces del novio, quienes costearon todo…desde el ajuar, decoración, renta de local, banquete y hasta luna de miel en unas paradisiacas islas al otro lado del mundo…donde viajo la Roxy Somoza en su último capricho.

*.-Según unas graficas que le vimos en su cel, porque se cerró en compartirlas, el local lucio de ensueño…¡ni se conocía ese recinto!…¡hasta la pata de rosas, tergales, chandeliers y la mejor cristaleria del lugar!…Ahí el champagne corrió como rio y el caviar con la langosta ni se diga…¡Amanecieron en el área de la piscina hasta el almuerzo!…#WTF.

*.-Ahí solo estaban “ciertos” miembros de la familia de ambos contrayentes: las hermanas y primas de la novia fueron las damas de honor…igual con el novio…nada de amigos contemporáneos de colegio o facultad…#wearefamily…El resto, la extensa delegación extranjera que copo ambos salones alquilados para ese “bodón”…¡Mayoria de Colombia!

Con un escenario resplandeciente y una audiencia cautivada, la gran gala de Dennis Orellana, acompañado por la Orquesta Sinfónica Victoriano López, resultó en un éxito rotundo. La velada estuvo marcada por una atmósfera de euforia y una impecable ejecución musical que mantuvo la emoción de los asistentes hasta el último minuto.

*.-En otro orden de ideas…me cuenta la “N&O” que algo aburrida, la mañana del sábado pasado, cambiaba de canales de Tv como loca en su living y se topo con su ex compañera de estudios Krizzia…Krizzia como La Rubio?…o Krizzia como La Pacheco?…Krizzia Estrada de HCH…¿Y eso que miras canales del país?…vos que sos tan piki…¡Era la hora de Actualidad!

*.-Tenia como invitados al “Super Niño” y al “Niño Godzila”…tratando temas del cambio climático y del temido impacto en nuestro país de los fenómenos: El Niño, La Niña y hasta El “Niñe”…¡Horaalineadaalmillonariocontratodepublicidad!…por Copeco y la polémica, llevada y traida SIT…que incluye el tema “transporte” pero no lo tocaron, porque ignoran que la saturación y el congestionamiento vial, igual contaminan.

*.-Pudren junto al “ojete calor”, ruido, basura, smog, ETC…La saturación de puntos de transporte en pleno Centro de SPS y alrededores, que las autoridades se hacen de la vista gorda, para depurar o descongestionar las zonas ya mapeadas e identificadas de la city…¡Mas de 20 años con ese lio!…Ahí donde Neto Rojas no cabe, porque luce más hermoso y Krizzia va por el mismo camino…#ihtt…#ehrler…#titoasfura…#sit…#etic…#sas…#etc.

*.-Igual de bella con ese Rostro Clinique, porque no hay Krizzia fea, como muestra todas las que ya se conocen…en antaño no existía ese nombre tan común como ahora…data desde los 80’s cuando salió al mercado aquel perfume K de Krizia…icónico en las madres y abuelas de hoy en día…olía tan fino, que esas damas inspiradas en el nombre decían: “cuando tenga una hija le pondré Krizia”…Igual Isabella, como La Rossellini, embajadora de Lancome por décadas…¡Musas inspiradoras!

*.-Con tronados besos en cada mejilla, despedimos a la Naturalita & Orgánica, quien por nada del mundo se mete a ese “muladar” de letrina como lo es el Centro de SPS…si no lo hacen los reporteros de HCH menos ella, que solo se mueve por las zonas más chic de la city…Pasamos a las notas que nos dejó Grimorio sobre los estragos o beneficios que nos está dejando Urano en Géminis y que nos impactan a todos por igual…#OMG.

El ámbito de las comunicaciones en la ciudad celebra el surgimiento de un nuevo talento: el joven Oscar Enrique Banegas, quien debutó con notable maestría como maestro de ceremonias durante el Día Mundial de la Industria de Reuniones… El evento, organizado por el Buró de Convenciones de San Pedro Sula y la Municipalidad sampedrana, fue el escenario perfecto para su estreno… Aplaudimos la visión de Tesla Callejas de la firma Protocolo y Talento, por seguir apostando por la juventud y la excelencia, proyectando nuevos rostros que refrescan los eventos de nuestra sociedad.

*.-ARIES…Urano se adentra definitivamente en el signo de Géminis y con ello tu forma de comunicarte y de moverte por tu entorno, puede dar un giro: Podrías sentirte más impaciente y curioso, como si una fuerza te empujase a decir lo que piensas sin filtros…¡Mas lacerantes que nunca!

*.-Tu mente se acelerará Aries, buscando soluciones ingeniosas y es probable que se te haga muy aburrido seguir con las conversaciones y los temas de siempre…En el trato con hermanos o vecinos puede haber noticias inesperadas o cambios imprevistos en la relación…Aunque no te entiendan, te expresaras a boca de jarro…¡Apliquen neurolingüística!

*.-TAURO…Con la llegada de Urano a Géminis, tu situación económica y tu escala de valores son las áreas de tu vida más sensibles a experimentar una sacudida importante…Ahora toca romper con el miedo a la inseguridad económica, y atreverte a buscar otras fuentes de ingreso, o no temer, aunque tus ganancias seas variables…¡El dinero les fluirá como aire!

*.-El planeta te enseñará Tauro, a comprender que dispones de otros recursos personales o talentos a los que quizás no has dado valor…¡Explora otras habilidades!…Six Flags y Disney se trasladan a Wall Street, porque las bolsas de valores se transformaran en temidas montañas rusas en un santiamén…¡Severos cambios en el área bursátil!

Felicitaciones a la joven Heidy Denisse Mena Sánchez, quien obtuvo su título de Licenciada en Administración Financiera y Bancaria por la Universidad de San Pedro Sula (USAP)… Para celebrar este importante peldaño, su esposo Isaac Martínez, junto a su madre y hermanas, organizaron un ameno convivio donde elevaron oraciones de gratitud a Dios por este éxito académico… En la reunión, que contó con la presencia de familiares y amigos íntimos, destacó un exquisito pastel de dos niveles de Maritza’s Bakery… Heidy, quien se desempeña con excelencia en el departamento de Finanzas de UNITEC, fue muy agasajada por sus seres queridos. ¡Muchos éxitos, Licenciada de Martínez!

*.-GEMINIS…Urano ingresa en tu propio signo (solar o ascendente) donde se instalará durante siete años, y es posible que empieces a sentir una inquietud difícil de ignorar, y que vengan numerosos y disruptivos cambios a tu vida en estos años…¡Les urge meditar con Kika Merino!

Urano quiere modernizar Géminis, actualizarlos, ponerlos en sintonía con la frecuencia de los nuevos tiempos y obstinarlos en que todo permanezca tal y como está…será como ir en contra del planeta, que por otra parte es irrefrenable…Sus ideas volarán ahora a toda velocidad y si no se estancan en lo de siempre, podrán ver con la claridad de un fogonazo, el camino a seguir…¡Desde ya andan histéricos!…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, los queremos en P!”#$%&.