Chicha y Limón martes 14 de abril de 2026

¡¡LA CUARTA PARED!!…y abril avanza a lo grande…Hoy Dia de Las Americas no se pueden perder en esta sección: Los XV años de Mónica Santos…Shoe Gallery y su línea “Desigual” lanzan la Amalfi Summer Collection… El Miss Universo Honduras 2026 se renueva al estilo Fashion Week…Quienes parten tarta de cumpleaños estas fechas…Todos los planetas alineados en Aries…#OMG…Hoy es martes de quincena y la inflación sigue galopante.

Como toda una reina de belleza, así arribo Mónica Santos al Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl para celebrar su debut social…ataviada en soberbia creación a full chiffon de seda en dorado champagne, con impresionante volumen y bustier arquitectónico, la guapa jovencita fue presentada en sociedad por sus padres.

*.-El momento estelar de la noche llegó cuando Mónica ingresó a la pista del brazo de su padre, don Guadalupe Santos…Al compás de su vals predilecto, la quinceañera protagonizó una danza llena de sentimiento que fue seguida con emoción por su madre, Fanny González, y los selectos invitados presentes…una gala con exquisita planificación protocolaria a cargo de la experta Marcela Cueva…¡Benditas 15 primaveras Mónica!

*.-Bellas taurinas inician brindis de cumple este fin de semana… porque de buena fuente sabemos que la próxima semana agregan un dichoso año más de vida: Ruth Marie Canahuati de Sabillón…la ex primera dama de Honduras Aguas Ocaña y la ex Miss Honduras Belleza Nacional Leslie Paredes…quien se perfila como fuerte ganadora de “El Reto del sabor”.

*.- Este fin de semana arranca celebraciones la guapa socialité Joyce Faraj de Andonie, quien se lucirá con sus hijos para pasarla rico en algún paraíso de Honduras o el exterior… esposa de Roberto Andonie, hija de don Fouad y doña Jo de Faraj y dilecta nuera de don Roberto y Paty de Andonie, que se unirán a las muestras de afecto para esta especial damita de sociedad.

*.-La exquisita dama Carolina Handal de Canahuati brillara en atenciones para una efeméride muy especial: el onomástico de su esposo, el empresario de los medios Jorge Shibli Canahuati…quien celebra su cumple el miércoles, pero los ágapes empiezan en casa desde el viernes…sus apuestos hijos, hermanos y todo el clan Canahuati-Sabillón & Saybe se unirán al íntimo ágape donde Carolina se lucirá en atenciones.

*.-El ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro Joest, es otro de nuestros honorables cumpleañeros de estas fechas… y el tiempo le hace lo que el viento a Morazán, porque luce impecable el esposo de la especial dama Melissa Callejas…A su residencia llegaran a expresarle las muestras de afecto sus hijas, nietos y por supuesto su hermano Osmond “Dito”.

La especial dama Nancy Aguilar Oliva celebró su cumpleaños este mes de abril rodeada de su círculo íntimo. Sus amigos la honraron con una elegante recepción llena de detalles y cálidos deseos.

*.-En algún rincón del planeta, inicia celebraciones por otra vuelta más al sol, la siempre bella Rebecca Rodríguez…Miss Honduras Universo 2022…y será precisamente su novio Benjamín Fishmann, quien la consentirá con un brindis muy especial, que será inmortalizado en las redes de la rubia más glam en la historia de esta nación…¡La barajan para el Miss Mundo!

*.-Otra beldad de cumple es Norita Bueso de Mejía quien sumo un año más éxitos por estas fechas y su guapa madre Mavis Aragón la congratulo solo como ella sabe hacerlo: con un íntimo ágape familiar, con las delicatesen que esa jovial madre de familia deleita el paladar de familia y amigos…Nora sigue recibiendo felicitaciones…#Blessings.

*.-Este fin de semana…dos reconocidas damas de sociedad festejan con sus respectivas familias, una bendita vuelta más al sol…nos referimos a doña Gemma Baratucci de Racciatti y a la dinámica María Alexandra Canahuati de Vogelsang, diva Ford de Yude Canahuati…#Kisses.

*.-La gentil y bella dama Svitlana Skrypal de Moreno, estuvo de plácemes por estas fechas… motivo por el cual su esposo Nahúm Moreno, la consintió con un íntimo convivio donde no faltaron las muestras de cariño y finos presentes de sus amistades…¡Muchos años más de vida para Svitlana y que sigan los brindis!

*.-Este fin de semana celebra siete años de bendiciones el encantador Habib Kattán Acosta…adorado hijo de Habib Kattán Martínez y Maribel Acosta de Kattán…Las más entusiastas con este ágape son las jóvenes abuelas: Reina de Kattán y la Dra. Maribel Rápalo de Acosta…Desde TGA su bella tía Kritza Pérez e hijos, se suman a la fiesta de Habib Jr.

El destacado ingeniero Arnaldo Martínez, presidente de la CHICO, celebró su natalicio en la calidez de su hogar. Rodeado de su esposa, hijos, nietos y nueras, el agasajado disfrutó de un ameno festejo familiar. ¡Muchas felicidades!

*.-Un galán nacido bajo el signo de tauro, que parte pastel es el dinámico Guillermo Orellana Bähr…esposo de la guapísima Giordana Kafati e hijo de los apreciados Lisandro y Carmencita Bähr de Orellana… Se unirán al brindis de Guillermo, sus suegros Jacobo y Debbie Quiroz de Kafati…Toda la dicha del mundo para este joven baluarte de sociedad.

*.-Las redes sociales del exitoso empresario Jacobo Kattán, empiezan a recibir las muestras de afecto para este caballero quien el domingo 20 estará de plácemes… Su guapa esposa Claudia de Kattán e hijos, serán los artífices de ese ágape que reúne a esta honorable dinastía de Honduras.

*.-Quienes brindan por sus “Bodas de Papel Couche” son Luis Barahona y Diana Silva de Barahona…casados en el 2025 en el marco de dos magnas ceremonias realizadas en tiempo y forma en los Salones Emperador del Centro de Convenciones Copantl…enlace civil oficiado por la abogada Dania Rodríguez y religioso por el pastor Marco Antonio Valle.

*.-Sellando de esta forma una relación de cuatro años de puro idilio…Luis y Diana lucieron impecables, ataviados de romance y complicidad, bajo una puesta en escena lograda bajo la planeación de Iris Canales…en mancuerna decorativa con la exquisita María Dolores Uclés de Rápalo, de la firma Casa Jardín y Mas…quien transformo la estancia en un mágico cuento de hadas en “All White” en perfecta armonía con verde follaje.

*.-Seguimos con el gustado apartado “Avisos Parroquiales”, con el aniversario nupcial que celebran por estas fechas las familias Flores-Callejas & Warren…nos referimos a las “Bodas de Algodón” de Alex Warren y Julissa Flores…quienes por estas fechas se unían en sagrado matrimonio en intima ceremonia, exquisita y minimalista, en EEUU…Julissa es hija del ejemplar matrimonio de Hebert y Tesla de Flores.

En una emotiva ceremonia oficiada por el pastor Rafael Castillo, Carlos Esaú Lara y Lilliam Cárcamo unieron sus vidas en matrimonio… Tras el solemne «sí, quiero» en la Iglesia Pribas, los recién casados se trasladaron al salón VIP de Angeli Gardens para una recepción inolvidable… La planificación y ornamentación estuvieron a cargo de Lidabel y Scarleth Mena, de la firma Acontecimientos, quienes crearon una atmósfera romántica en tonos morado, ivory y dorado, resaltando la belleza de las rosas, lisiantus, claveles y el delicado baby breath. Actualmente, la pareja disfruta de una romántica luna de miel por diversos destinos de Europa. / Foto Román Valle .

*.-Si de amor se trata…quienes recuerdan su primer aniversario nupcial por estas fechas son Roberto Jiménez y Francis López…memorable enlace celebrado en el altar de la iglesia María Reina del Mundo…con posterior banquete en los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…magistralmente ornamentados a full primavera…¡Belleza total!

*.-Francis lució impresionantemente bella, con un ajuar único, fresco, vanguardista y muy avant garde…que realzaba sus encantos y felicidad de esposarse a Roberto…quien derrocho elegancia y charm con finísimo smoking…Igual de emocionados lucieron toda la noche los padres de los tortolos: Marcial López y Francis Gómez, padres de Francis Marcela, junto con Ángel Jiménez y María Luisa Pascua, padres de Roberto Antonio.

*.-Las honorables familias Sánchez-Pavón & Andino-Mejía brindan en casa por las “Bodas de Bronce” de sus hijos: Luis Felipe y Mariam Larissa Andino de Sánchez, dos médicos que por estas fechas se unían con todas las de la ley… Otros que celebran ocho años de casados son: Oswaldo y Fabiola Guillen de Salinas…DJ Luna departe en familia por sus bodas de bronce…un sarao tan personalizado como divertido…¡Bendiciones!

*.-Quienes planifican un brindis intimo por su décimo segundo aniversario de casados es la honorable pareja conformada por el empresario Yusuf Amdani y su bella esposa Bushra Siddiqi…ataviados con atuendos propios de su cultura pakistaní, se dieron el “sí quiero” en el hotel Fairmont Mayaboka en Cancún…Dichosas “Bodas de Seda” amigos…#blessings.

*.-Uno de los saraos del fin de semana fue la boda de Carla Benjumea y Antonio Domecq…homilía celebrada en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Real Maestranza de Caballería, ante la presencia de las dinastías Benjumea-Porres Guardiola & Domecq-Solis con Leon-Bohorquez…Carlita lucio súper chic con exquisito ajuar de diseño clásico y romántico, encaje bordado y escote barco…¡A días de La Feria de Abril!

Extendemos una calurosa felicitación a la destacada dama Diana Faraj-Larach, Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa, por haber sido reconocida por la Revista Summa como uno de los líderes más éticos de Honduras. Este galardón es testimonio de un liderazgo íntegro, cimentado en valores y en un compromiso inquebrantable con el bienestar social. Logros como este reafirman que la ética es el pilar fundamental para un desarrollo empresarial sostenible y confiable.

*.-Abrimos el “machangay” del chisme, cuando medio país se dispone a seguir debatiendo con el llevado y traído “juicio político”…mucha buya y pocas nueces, como suele suceder en el ruedo catracho…seguirá el maíz a peso esta semana de luna menguante: la fase del bochinche en su máxima expresión…nosotros en modo Viena Capellanes, así o más exquisitos que unas cocas de pasas y nueces…jijijii…¡Ya huele a “pan quemado”…#zaz.

*.-Desde un rincón de Lagasca, en plena Ortega & Gasset, pasando por Carrera y Carrera, se conecta Cipriano para comentarnos los últimos pormenores de los astros…porque sigue la mata dando para los Aries, como si Neptuno y Saturno fueran poco, hoy les entra Mercurio y el jueves les llego Marte: su regente, el planeta de la guerra, carácter, ímpetu y pasión: todos le dan su “tiro de gracia”…¡andan en su salsa los arianos!

*.-Marte seguirá “guerreando” en Aries hasta el venidero 17 de mayo, revoleándolos en la vena camorrera que llevan dentro…ellos y hasta muchos Acuario que andan bélicos por estas fechas: ¡Les quedaron mal con muchas promesas!…especialmente en acuerdos de trabajo y pagos pendientes…y cuando un acuariano habla, tiembla tierra, porque lo hacen con la verdad en su poder…¡Varias acuarianas ya firmaron divorcio!…#wao

*.-Marte en Aries beneficia a Libra en el amor y la pasión…la cama esta más que caliente para los canaperos del zodiaco…y se fortalecen sus relaciones importantes en sociedades, alianzas, familia y esos amigos incondicionales que tienen la suerte de tener a Libra en todo momento…los que no les caliente el sol son los Leo, con líos en redes sociales…no se enganchen porque perderán los estribos mis reyes…#lol.

*.-Con Júpiter en Cáncer y Marte en Aries, los Leo andan de “mírame y no me digas nada”…más con el pasado que les regresa vía redes y no para bien, en la mayoría de los casos…a los leoninos y leoninas del zodiaco les regresan viejos: socios, colaboradores, empleados, jefes y ex parejas del ayer…varios en vías de recuperación con chantajes sentimentales y demás melodramas…¡Pero que les regresa el pasado estos meses…les regresa!

Con motivo de su aniversario natal, la joven ejecutiva de FUNDAHRSE, Yosseline Gálvez, fue protagonista de un ameno festejo. Durante la celebración, recibió múltiples muestras de afecto y felicitaciones por parte de su familia, amigos y compañeros de trabajo. ¡Muchas bendiciones para ella!

*.-Todo lo oculto, lo tapado, misterioso, solapado y que creían enterrado en el pasado, seguirá saliendo a la luz pública estos meses mis adorados Leo…cuentas pendientes del ayer a saldarse por estos meses…la marea les bajara después de su fecha de cumpleaños…mientras tanto, seguirá la mata dando…Quienes andan más creativos que nunca son los Sagitario: en el aire “cocinan” la próxima estrategia a seguir: andan en quinta gama.

*.-Otros que andan inquietos son los Tauro…con ese Urano encaprichados con ellos desde hace varios años…son los últimos días con este tránsito, porque para finales de la próxima semana, el planeta más loco del Sistema Solar pasara a Géminis…¡Fuego María!…un planeta volátil pero voraz, de elemento aire en signo aire…¡El “pedicure” estará en el aire!…#gaseados.

*.-Se revoleará todo lo referente a comunicaciones y más con Plutón en Acuario: las restricciones en plataformas digitales a todo lo que da, las redes jamás serán las mismas…y la “Ley Mordaza” regresa hasta en los gobiernos más morrongos del planeta…Tio Sam más tapudo que de costumbre y su líder seguirá en el candelero estas semanas previas a su onomástico…más autoritario y bélico que antes…¡Así o más iracundo!

*.-¿Y Honduras?…Papi es Géminis y estas semanas andará más estresado que antes, pero lo veremos más seguido en la palestra, dando declaraciones…no se le escapara al chacaleo oloroso de medios que cubre la fuente…los geminianos andan con el hogar en “llamas” en el sentido metafórico de la palabra, con Marte en Aries, su casa del seno familiar…y Papi reordenando el “chiquero” de corral que le dejaron los “liebres”.

Felicitamos a la nueva Lic. Heidy Denisse Mena Sánchez por graduarse con honores Cum Laude en Administración Financiera y Bancaria de la USAP… Sus padres, Mario y Lidabel de Mena, sus hermanas Scarleth, Grethel y Alexa Lidabel, y su esposo Isaac Martínez, compartieron esta alegría de su logro académico, con una íntima celebración en su residencia… Familiares y amistades cercanas brindaron por el prometedor futuro profesional de la nueva licenciada. ¡Muchas felicidades!

*.-Con Jupiter en Cáncer…la casa hogar de Virgo, signo de nuestro país por su fecha de independencia patria, todo cambia en Honduras estos meses y hasta años…vienen vientos de cambios radicales en muchos aspectos y eso llega de afuera, aquí solo queda “seguir órdenes superiores”…ya sabemos quién es el “jefe” de Tito…La Rueda de la Fortuna cabalga en Cancer y las relaciones importantes de este país se fortalecen para bien.

*.-Y la resistencia al “cambio” no se hará esperar en muchos aspectos de muestra nación, porque la gente quedara con cierto grado de impacto…ante lo nuevo por venir…todas las secretarias del estado reestructuran sus procesos, aun mas las de seguridad, SIT, defensa y energía…ni hablar del polémico CN y la CSJ…¡Esta semana inicia todo!

*.-Con la Rueda de la Fortuna cabalgando en Cáncer, la casa del extranjero de los escorpiones, todo marcha sobre ruedas para los enigmáticos del zodiaco…avance, éxito, suerte, expansión y buena fortuna para Escorpio gracias a Júpiter en Cáncer…para muestra un botón: JOH…¿Ya vieron el gran giro de cambio que dio su caso?…¡Borrón y cuenta nueva!…El globo terráqueo quedo impávido con ese indulto con matices de macumba…#lol.

*.-Dicen que las etnias del mundo no se comen la tortilla sola y los Lenca menos…jijijiji…ya sabemos el full apoyo que recibieron en ambos periodos del anterior gobierno cachureco…y también los frecuentes encontronazos con Melito & su family band…Bueno, sí hasta La Moncha “topo” con los abnegados misquitos…Todo esto, según el tercer ojo de nuestro Cipriano, que mira de todo y más en trance…jijijijiji…¿Ven el curso de la história?

¡Comienza una nueva era! Con una imagen fresca y moderna, se anunció el Miss Universe Honduras 2026. Esta edición busca transformar la plataforma en un espacio de innovación que impulse la belleza integral y el empoderamiento femenino en el país. La gala de presentación brilló con la participación especial de la soberana actual, Alejandra Fuente quien comparte con Bryan Espinoza, uno d ellos tres directores del certamen.

*.-Y lo que nos falta por ver en este 2026, un año repleto de cambios de principio a fin…#reseteo…porque en estos doce meses “empieza” todo…ya se teje el futuro de la nación y esperamos que sea para bien…esto solo es la puntita…Los planetas se alinean a nuestro favor, modo país…Tito con su “Papi aquí, Papi allá” endulza y se embolsa a Mundo y Raymundo, nació con el verbo bendito como buen Géminis.

*.-Además de los Aries que no han cumplido años, otros signos que andaran “sensibles” o estresados estas semanas son: Tauro, Géminis y los Cancer de fines de junio…Todo lo relacionado a: salud, trabajo, hogar, amores, carácter, domicilio, ETC…se revuelca para ellos durante los 60 días previos a su natalicio…¡Y Leo con lo anteriormente descrito!…#OMG.

*.-Igual hay buenas noticias para Leo…porque en las cuatro semanas entrantes les reconocen su quilataje laboral y los colocan en el pedestal dorado con honores y reconocimientos…ascensos, laureles y promociones a la orden de su trabajo Leo…¡El aumento les llegara a fines de agosto o en la primera quincena de septiembre!…¡A mejorar ese carácter amigos!

*.-Los Leo que andan en búsqueda de empleo apliquen diario y en línea en todas las empresas de su interés, a partir de este viernes 17 de abril a las 10:00 PM…y durante las venideras dos semanas hasta el 1 de mayo a las 10:00 AM y 10:00 PM…Muchos leoninos a fines de mayo firman el contrato de sus sueños…Igual aplican todos los Leo en trámites de negocios, alianzas, sociedades o emprendimientos del rubro que sea.

*.-¿Y para casarse?…¿Cuáles son las mejores fechas?…obvio que después del cumpleaños de ambos novios…Luna Nueva en unión civil y la siguiente semana de Luna Creciente para el bodorrio religioso…Así como para intervenciones quirúrgicas, tratar de programarlas para después de su onomástico…¡Muchas parejas ya fijan fecha para bodas en junio, julio, agosto, octubre y diciembre!…¡Los meses mejor aspectados para uniones!

*.-Carimaxx ya abrió el telón de lo que será el Miss Honduras Universo 2026…ya están compactando el grupo y están por presentar a sus pupilas…¿Quién será la ungida este año? …Haley?…Alessandra?… Brittany?… o quizás Sandra Hinds?… La ceibeña más proyectada de los últimos años está más que lista para regresar triunfante a la palestra de los certámenes de belleza…¿Sera?

*.-Nadie hace bulla del Miss Mundo…lo cierto es que la sede está más que oficializada en Vietnam…del 9 de agosto al 5 de septiembre será la justa más impredecible del planeta y la primera vez en la historia que el MW se celebra en tierra vietnamita…como también podría ganar una nación que jamás ha ganado o tiene “añales” sin ceñirse la corona azul… Australia?… Brasil?…¡Todo puede suceder?…¿Estará Honduras ahí?

Ashly Moncada Pandy, Miss Piel Dorada Honduras 2026, luce espectacular durante la competencia de traje de baño en el certamen Miss Piel Dorada Internacional, que se celebra en Tapachula, Chiapas, México… La participación hondureña en este evento cuenta con la dirección del reconocido diseñador ceibeño Eduardo Zablah. / Fotografía: Koondux.

*.-Con Marte en Aries en pleno Año Chino del Caballo de Fuego, los “fuegos” estarán en el aire todo este año…a tomar precauciones en sus casas y los que rentan, a talonear dueños para mantenimiento eléctrico preventivo …aun no aprieta el verano y ya se ven cosas…Ojo con esos mercados saturados y acinados de todo, igual vetustas edificaciones que datan del año de Matusalem…¡La prevención ante todo amigos!…#ojo.

Igual los accidentes viales en las principales arterias del país, más aún en la Zona Central, seguirán lo que resta de abril…¡mes funesto!…y cuando Urano entre en Géminis, regresan los temidos “avionazos” que estremecen el orbe…Mira Cipriano ya que te fuiste a esa boda sin avisar, “mínimo” tráeme: Palo Santo de Carner Barcelona, Santalum de Almah, Arena de Somens, Per Se de 27 87 y el Rosendo Mateu No 5, que necesitamos reordenar stock…#lol…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben los queremos en P!”#$%&