Lanzamiento Oficial de Miss Universe Honduras 2026: inspirado en las grandes pasarelas del mundo

San Pedro Sula.– El Hotel Aloft fue el escenario del lanzamiento oficial de Miss Universe Honduras 2026 el pasado viernes 10 de abril. El evento contó con la presencia de representantes de empresas patrocinadoras e invitados especiales, quienes fueron testigos del inicio de una edición que promete ser la edición más ambiciosa en la historia del certamen nacional.
La velada no solo marcó el inicio del calendario real, sino que sirvió de plataforma para presentar la nueva identidad visual del concurso. Con una paleta de colores renovada y un logotipo que destila modernidad, la organización busca alinearse con los estándares de la industria del entretenimiento global.
Bryan Espinoza, codirector de Miss Universe Honduras, enfatizó que este año el certamen experimentará una transformación profunda. “Hemos diseñado un concepto totalmente disruptivo, alejándonos de lo tradicional para abrazar una estética inspirada en las pasarelas internacionales”, explicó. Además, adelantó que la producción contará con la colaboración de diseñadores de renombre internacional, quienes trabajarán de la mano con el talento local para elevar el espectáculo a un nivel sin precedentes.
Este año, 22 mujeres representarán la diversidad del territorio hondureño. Sin embargo, la gran novedad radica en el fortalecimiento de lazos con la comunidad en el extranjero: una de las bandas será portada por una representante de la diáspora hondureña en Estados Unidos.
Esta delegada será electa en un evento especial que se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en suelo estadounidense, integrándose posteriormente al grupo oficial de candidatas en Honduras.
El éxito de la noche también fue un espacio para el reconocimiento. La organización extendió un profundo agradecimiento a las empresas patrocinadoras que, con su respaldo, permiten que Miss Universe Honduras siga siendo la plataforma por excelencia para enaltecer la esencia, la inteligencia y el talento de la mujer hondureña.
Aunque la expectativa es alta para los amantes de los concursos de belleza, la fecha de la gala final permanece bajo reserva. Según informó expresó Espinoza, el anuncio oficial se realizará durante la presentación de candidatas, un evento que promete ser el próximo gran hito de esta edición llena de innovación y sorpresas inolvidables.