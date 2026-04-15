Lanzamiento Oficial de Miss Universe Honduras 2026: inspirado en las grandes pasarelas del mundo

San Pedro Sula.– El Hotel Aloft fue el escenario del lanzamiento oficial de Miss Universe Honduras 2026 el pasado viernes 10 de abril. El evento contó con la presencia de representantes de empresas patrocinadoras e invitados especiales, quienes fueron testigos del inicio de una edición que promete ser la edición más ambiciosa en la historia del certamen nacional.

El cuerpo de colaboradores de la organización Miss Honduras Universe: un equipo multidisciplinario comprometido con la excelencia y la proyección del talento nacional.

La velada no solo marcó el inicio del calendario real, sino que sirvió de plataforma para presentar la nueva identidad visual del concurso. Con una paleta de colores renovada y un logotipo que destila modernidad, la organización busca alinearse con los estándares de la industria del entretenimiento global.

Bryan Espinoza, codirector de Miss Universe Honduras, comparte la visión estratégica de este año: un concepto vanguardista inspirado en las pasarelas internacionales más prestigiosas del mundo.

Bryan Espinoza, codirector de Miss Universe Honduras, enfatizó que este año el certamen experimentará una transformación profunda. “Hemos diseñado un concepto totalmente disruptivo, alejándonos de lo tradicional para abrazar una estética inspirada en las pasarelas internacionales”, explicó. Además, adelantó que la producción contará con la colaboración de diseñadores de renombre internacional, quienes trabajarán de la mano con el talento local para elevar el espectáculo a un nivel sin precedentes.

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universe 2025.

Este año, 22 mujeres representarán la diversidad del territorio hondureño. Sin embargo, la gran novedad radica en el fortalecimiento de lazos con la comunidad en el extranjero: una de las bandas será portada por una representante de la diáspora hondureña en Estados Unidos.

Esta delegada será electa en un evento especial que se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en suelo estadounidense, integrándose posteriormente al grupo oficial de candidatas en Honduras.

Bryan Espinoza posa junto a Julissa Hernández y Allan Villatoro, de Villatoro Producciones, quienes asumen la importante responsabilidad de la producción de esta nueva edición del certamen.

El éxito de la noche también fue un espacio para el reconocimiento. La organización extendió un profundo agradecimiento a las empresas patrocinadoras que, con su respaldo, permiten que Miss Universe Honduras siga siendo la plataforma por excelencia para enaltecer la esencia, la inteligencia y el talento de la mujer hondureña.

Camila Davadí con Alejandra Fuentes.

Aunque la expectativa es alta para los amantes de los concursos de belleza, la fecha de la gala final permanece bajo reserva. Según informó expresó Espinoza, el anuncio oficial se realizará durante la presentación de candidatas, un evento que promete ser el próximo gran hito de esta edición llena de innovación y sorpresas inolvidables.

Lucia Arguello y Graciela Nieto.

Manuel Bardales y Alejandra Fuentes.

Mariela Flores, Scarleth Fugón, Any Enamorado y Olga Castillo.

Alexa Aragón y Sherly Caraccioli.

Camila Davadí y Jacobo Kafaty

Elsa Miranda, Alejandra Amador, Alison Castejón, Sharlotte Amador y Sam Barahona.

Graciela Hernández, Aida Flores, Jonathan Puerto, Sara Zelaya, y Mario Martínez.

Odalis Estrada, Francklyn Reyes y Sara Garmendia.

Grace Sarmiento y Gustavo Flores.

Jessica Trejo, Carla Andrade y Angelica Banegas.

Mariela Flores y Scarleth Fugón.

Mario Martínez y Fergie Rápalo.

Miriam Soto, Luis Paz y María Fajardo.

Karina Valencia y Axel Vijil.

Karla Pineda y Marisy.