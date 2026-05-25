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Alba Luz Rogel es proclamada Madre del Año del Club Internacional de Mujeres

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Autor: El Diario HN
2 min.
La señora Alba Luz Rogel, es proclamánda solemnemente como la nueva Madre del Club Internacional de Mujeres (IWC) para el período 2026-2027. Fotos: Hugo Díaz

San Pedro Sula. – Las socias del Club Internacional de Mujeres (IWC) conmemoraron el mes de las madres y donde se rindió homenaje a una de sus miembros más queridas durante su tradicional té, celebrado el pasado 20 de mayo en el salón La Ceiba del Hotel Copantl.

La señora Reina de López impuso la banda oficial a doña Alba Luz Rogel, proclamándola como la nueva Madre del Club Internacional de Mujeres (IWC) para el período 2026-2027.

Durante la tarde, se rindió un emotivo homenaje a la señora Alba Luz Rogel, quien fue proclamada como la Madre del IWC 2026-2027. La distinción oficial comenzó con la imposición de la banda por parte de la madre saliente, Reina de López, seguido por la entrega de un perfumado corsaje.

Dola Alba Luz Rogel Madre del Año 2026-2027.

Para amenizar la celebración, las asistentes disfrutaron de una exquisita cena preparada especialmente para la ocasión, mientras las melodías del dúo Tú y Yo creaban un ambiente ameno y encantador. La celebración concluyó con una animada sesión fotográfica, inmortalizando los gratos momentos vividos y el espíritu de unidad que caracteriza a la prestigiosa organización.

Doña Alba Luz Rogel con su familia: Waldina, Alba Luz y Susy.
Doña Alba Luz Rogel acompañada de su familia amigas.
Fanny de Ponce, Alba Luz Rogel y Elena Assaf.
Rita de Simón, Alba Luz Rogel y Fiorella Rodríguez.
Sheila García, Vilma Gonzáles y la homenajeada Alba Luz Rogel.
Alba Luz Rogel, Sonia de Reyes y Eloisa Murillo.
Reina de López y Rita de Simón, Vilma Gonzáles y Sheila García.
Elena Assaf y Besy de Arriaga.
Vilma Karow y Laura Enamorado.
Lupita Monge y Mónica Aguilar.
Muna de Kawar y Fanny de Ponce.
Isabel Santamaría y Santa Euceda.
Ruth Rapalo y Vilama Gonzáles.
Sherly Paz, Ruth Medina y Sonia de Reyes.
Reina de López y Rita de Simón.
Loris Salamé y Liseth Nasser.
Sheila García y Vilma Gonzáles.
Vilma Karow, Santa Euceda y Reina de López.
Liseth Nasser, Rabab Handal, Rita de Simón y Loris Salamé.
Fanny de Ponce, Muna de Kawar, Besy de Arriaga, Elena Assaf e Isabel Santamaría.
Rita de Simón, Isabel Santa María, Vilma Karow, Besy de Arriaga, Sanra Euceda y Reina de López.

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