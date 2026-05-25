Alba Luz Rogel es proclamada Madre del Año del Club Internacional de Mujeres

San Pedro Sula. – Las socias del Club Internacional de Mujeres (IWC) conmemoraron el mes de las madres y donde se rindió homenaje a una de sus miembros más queridas durante su tradicional té, celebrado el pasado 20 de mayo en el salón La Ceiba del Hotel Copantl.
Durante la tarde, se rindió un emotivo homenaje a la señora Alba Luz Rogel, quien fue proclamada como la Madre del IWC 2026-2027. La distinción oficial comenzó con la imposición de la banda por parte de la madre saliente, Reina de López, seguido por la entrega de un perfumado corsaje.
Para amenizar la celebración, las asistentes disfrutaron de una exquisita cena preparada especialmente para la ocasión, mientras las melodías del dúo Tú y Yo creaban un ambiente ameno y encantador. La celebración concluyó con una animada sesión fotográfica, inmortalizando los gratos momentos vividos y el espíritu de unidad que caracteriza a la prestigiosa organización.