Claudia Canahuati es la nueva Miss San Pedro Sula Universo 2026

San Pedro Sula.– En una noche llena de elegancia, brillo y talento, la organización de Miss Honduras Universo oficializó a Claudia Canahuati Paz como la nueva Miss San Pedro Sula Universo 2026, durante una selecta velada celebrada en las instalaciones del Hotel Aloft de esta ciudad.

Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula Universo 2026.

Radiante y enfocada, Claudia Canahuati Paz se prepara ahora para la gran gala nacional de Miss Honduras Universo que se celebrará en septiembre en la capital industrial.

La imposición de la banda estuvo a cargo de Izela Zacapa, directora de Miss San Pedro Sula, junto a Carlos Rivera y Bryan Espinoza, directores nacionales de la franquicia Miss Honduras Universo. El emotivo momento fue enmarcado por las notas musicales del talentoso artista Ángel Ríos, quien deleitó a los presentes con una magistral interpretación en el violín.

Claudia Canahuati Paz al momento de recibir la banda oficial como Miss San Pedro Sula Universo 2026 de manos de Izela Zacapa, directora local, junto a Carlos Rivera y Bryan Espinoza, directores nacionales de Miss Honduras Universo.

Carlos Rivera, Bryan Espinoza, Claudia Canahuati (Miss San Pedro Sula) e Izela Zacapa.

Claudia Canahuati no solo destaca por su belleza física, sino también por su perfil integral, ya que la nueva soberana sampedrana es una destacada políglota que domina tres idiomas con fluidez y una apasionada atleta que se desempeña con éxito como corredora. Además, destaca un fuerte compromiso social, enfocando su labor altruista en el apoyo a la Fundación 100 Escuelas, liderada por el filántropo Shin Fujiyama, así como en la preservación cultural de su comunidad a través del Museo de San Pedro Sula.

Claudia Canahuati Con Yalena Sierra (Fundación 1000 Escuelas) y Lucía Tinoco (Museo de San Pedro Sula).

Rumbo a la corona nacional: Próximos eventos

La imposición de bandas apenas comienza y la agenda rumbo al certamen nacional está lista: el 21 de junio se llevará a cabo el Miss Tegucigalpa Universo. En fechas consecutivas, las representantes de Omoa, Santa Bárbara y Valle también celebrarán sus respectivas ceremonias de imposición de banda y coronación.

Mientras que el 26 de junio está programada la presentación oficial de todas las candidatas que competirán este año.

Mientras la nueva Miss San Pedro Sula Universo 2026 lucía su banda dorada, el virtuoso violinista Ángel Ríos engalanó la atmósfera con una magistral interpretación musical.

La gran gala final de Miss Honduras Universo 2026 se celebrará el próximo mes de septiembre en el centro de Convenciones del Hotel Copantl de la ciudad de San Pedro Sula, donde 22 candidatas de diferentes rincones del país competirán por el derecho de representar a Honduras en el certamen de belleza más importante del planeta.

Camila Davadí .

Sophia y Graciela Nieto.

Hermes Ruíz, Ángel Moncada y Francklyn Reyes.

Carlos Rivera, Jenifer Rivera ye Israel Solís.

Camila Davadí y Andrea Añez.

La nueva soberana sampedrana, Claudia Canahuati con el violinista Ángel Ríos.

Tania Chávez y Edgardo Contreras.

Ely Machado Xiomara Mata y Carlos Rivera.

Carlos Reyes y Jessica Trejo.

Miriam, Diccy Alba Marlon Quan y Lucía Tinoco.

Olga Castillo y Scarleth Fugón.

Sandra Ulloa y Julissa Hernández.

Sophia Nieto, Berlin Vallecillo y Graciela Nieto.