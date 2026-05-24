Elena Durón de Larios es galardonada como “Personaje Valmoral 2026” por el Valor de la Alegría

San Pedro Sula. En una elegante ceremonia celebrada el pasado 20 de mayo en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, la destacada dama Elena Isabel Durón de Larios fue galardonada como el Personaje Valmoral 2026, bajo el estandarte del Valor de la Alegría. El magno evento congregó a reconocidas personalidades del ámbito social y empresarial, autoridades civiles y familiares de la homenajeada.

Elena de Larios compartió palabras de agradecimiento durante la gala en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde reafirmó su compromiso de seguir trabajando por quienes más lo necesitan.

Cada año, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (VALMORAL) selecciona a un ciudadano ejemplar que encarne virtudes dignas de imitar. En esta edición, la organización tuvo el honor de reconocer la trayectoria de vida de la señora Durón de Larios, una hondureña ampliamente admirada por su alegría de vivir puesta al servicio de los demás.

La homenajeada Elena Isabel Durón de Larios acompañada de miembros de su familia durante la elegante recepción celebrada en San Pedro Sula.

Una vida de servicio y entrega cultural

Más allá de su exitosa trayectoria laboral de 25 años en instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Canal 5, el Viceconsulado de Honduras en El Salvador y diversas empresas industriales, su verdadera vocación floreció en el voluntariado, una labor que inició en 1976 y que no se ha detenido.

Liderazgo cultural: Fue la primera mujer en presidir la junta directiva del Centro Cultural Sampedrano, gestión durante la cual construyó la biblioteca, 18 aulas y la galería de arte. Además, impulsó la creación del museo para la infancia “El Pequeño Sula” en el año 2002.

Proyección social: Fundó el Comité Auxiliar de La Gran Familia para niños de 6 a 15 años, asistió activamente a los damnificados del Huracán Mitch y, desde el año 2000, colabora con el Hospital San Juan de Dios, donde logró la gestión para la construcción de su complejo de edificios.

Pasión por el arte: Es miembro activo del Círculo Teatral Sampedrano desde 1970, participando como actriz en 18 obras de comedia y drama, además de ser asesora de nuevas generaciones y fiel impulsora de la cultura sampedrana por más de 50 años.

La señora Elena Durón de Larios, condecorada como el Personaje Valmoral 2026.

“Mi propósito es trabajar para ayudar a mejorar los niveles y calidad de vida de aquellas personas que no han tenido las oportunidades que todos merecemos. Eso es lo que considero necesario y justo, y mis esfuerzos se encaminan a tal fin”, expresó emocionada la galardonada.

La homenajeada Elena Durón de Larios acompañada de Fouad Faraj.

Durante el evento, el presidente y fundador de Valmoral, don Fouad Faraj, exaltó las virtudes de la homenajeada, describiéndola como un referente de integridad. Por su parte, la señora Elena de Larios tomó la palabra para manifestar su profundo agradecimiento, primeramente a Dios, y luego a su familia por el apoyo incondicional en cada una de sus facetas.

La Sra. Elena Isabel Durón de Larios acompañada por galardonados de años anteriores y sus respectivos representantes durante la cena de gala.

Con este reconocimiento, VALMORAL reafirma su misión anual de presentar a la sociedad hondureña ejemplos tangibles de personas de “carne y hueso” que, a través de sus actos diarios, inspiran a los demás a vivir con valores en todos los aspectos de la vida. La emotiva velada concluyó con una cena de gala en honor a la nueva galardonada.

La galardonada Elena Durón de Larios comparte junto a los representantes de las empresas benefactoras de Valmoral.

Alberto Díaz Lobo y Elena de Szydel.

Con el respaldo y la compañía de su apreciable familia, el fundador y presidente de Valmoral, don Fouad Faraj, encabezó la memorable velada.

Carolina, Martín y Karen Handal.

Vivi y Andrés Kattán

Emilia y Marcela Saybe.

Romina de Bueso, padre Edwin Nieto, Ana Clemencia Bueso y Juan Ferez.

Patricia, Roberto, Joyce, Elena y Roberto Andonie.

Abel Fonseca, German Salinas y Héctor Emilio Reynaud.

Genni Castellanos, Suyapa Chiovelli y Dina Bulnes.

José Martín y Verónica de Chicas.

Emilio, George, Jessica y Eric Faraj.

Emilia Saybe, David y Jennifer Pignataro.

Manuel Piñeiro y Juan Carlos Oyuela.

Guillermo Mahchi y Asael Talavera.

Ana y Menotti Maradiaga

Melissa Valenzuela y Marisela Hernández.

Ernesto Interiano y Dino Palacio.

Matilde Paz y Abel Fonseca.

Alexandra Cárcamao, Santos Martínez y Tara Ocampo.

Dani Cárcamo y Sara Zaldivar.

Representantes de Western International School dijeron presente en la Gala Valmoral 2026.