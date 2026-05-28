San Pedro Sula. – La dulce espera de Emiliano fue el motivo perfecto para celebrar. Con una colorida fiesta maternal de temática safari, Andrea Ortíz de Sikaffy fue agasajada el pasado sábado 23 de mayo en el restaurante El Molino, en un evento organizado por sus familiares y amigas más cercanas.

Andrea Ortíz de Sikaffy celebra la dulce espera de su pequeño Emiliano.

Blanca Montero, abuela materna del bebé, fungió como la anfitriona de la tarde. Con gran creatividad, diseñó una decoración llena de vida y tiernos detalles para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia Sikaffy-Ortíz.

Andrea y Josué Sikaffy se mostraron emocionados y llenos de ilusión en la antesala del nacimiento de su pequeño Emiliano.

Las invitadas disfrutaron de una tarde inolvidable que incluyó exquisitos bocadillos, bebidas y divertidos juegos tradicionales de baby shower. Entretanto, los futuros padres, Andrea y Josué Sikaffy, compartieron su emoción y agradecimiento, contando los días para el nacimiento de su primogénito entre risas y consejos de sus seres queridos.

¡Al estilo safari! Así fue el alegre baby shower en honor a Andrea Ortíz de Sikaffy.

Blanca Rosa Pineda, Andrea Ortíz, Azucena Montero y Fernanda Pineda.

Blanca Sosa, Andrea Ortíz, Keyla Garay y Jenny Zelaya.

Blanca Rosa Pineda, Andrea Ortíz y Ana Isabel Ordóñez.

Glenda Paz, Andrea Ortíz y Sandra Paz.

Nelly Sosa, Andrea Ortíz y Neily Murillo.

Rebeca Cortes, Andrea Ortíz y Gloria de Ardón.

Alondra Sánchez, Andrea Ortíz, Andreé García, Karen Hernández y Alison Peraza.

Betina Montero, Andrea Ortíz y Belia García.

Andrea Ortíz con Claudia Ardón.

Nelly Sosa, Andrea Ortíz y Blanca Sosa.

Jordana Tróchez con Andrea Ortíz.

Andrea Ortíz, Chonita Pineda y Ariana Núñez.

Nelly Sosa y Rebeca Cortes.

Sandra Paz y Glenda.