Andrea Ortíz de Sikaffy celebra la dulce espera de su pequeño Emiliano.

San Pedro Sula. – La dulce espera de Emiliano fue el motivo perfecto para celebrar. Con una colorida fiesta maternal de temática safari, Andrea Ortíz de Sikaffy fue agasajada el pasado sábado 23 de mayo en el restaurante El Molino, en un evento organizado por sus familiares y amigas más cercanas.
Blanca Montero, abuela materna del bebé, fungió como la anfitriona de la tarde. Con gran creatividad, diseñó una decoración llena de vida y tiernos detalles para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia Sikaffy-Ortíz.
Las invitadas disfrutaron de una tarde inolvidable que incluyó exquisitos bocadillos, bebidas y divertidos juegos tradicionales de baby shower. Entretanto, los futuros padres, Andrea y Josué Sikaffy, compartieron su emoción y agradecimiento, contando los días para el nacimiento de su primogénito entre risas y consejos de sus seres queridos.