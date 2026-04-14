UCENM entrega mas de 100 nuevos profesionales a la sociedad hondureña en su 115ª promoción

San Pedro Sula. – En una atmósfera de júbilo y legítimo orgullo académico, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró su Centésima Décima Quinta Promoción de Graduados. El auditorio de la sede central en San Pedro Sula se vistió de gala el pasado sábado 11 de abril para honrar el esfuerzo de 105 nuevos profesionales, quienes hoy se integran a la fuerza laboral y científica del país.

La mesa principal estuvo integrada por las máximas autoridades de la UCENM, quienes presidieron la Centésima Décima Quinta Promoción de profesionales en San Pedro Sula.

El evento, marcado por la solemnidad y el protocolo, reunió a familiares, amigos y autoridades académicas que atestiguaron la entrega de títulos en los niveles de Maestría, Licenciatura y Técnico. Cada diploma entregado simboliza no solo la culminación de años de estudio, sino el compromiso de la UCENM con la formación de líderes con valores éticos y visión transformadora.

La diversidad académica de esta promoción quedó manifiesta en la entrega de títulos de diversas carreras, entre las que destacaron las licenciaturas en Gestión Portuaria y Transporte Marítimo, Derecho, Psicología, Nutrición, y Administración y Desarrollo Empresarial. Asimismo, la institución entregó al país nuevos ingenieros en Sistemas Computacionales, así como técnicos especializados en Logística y Operaciones Portuarias, Laboratorio Clínico y Producción en Televisión.

El desfile de la comitiva académica dio inicio a la ceremonia, proyectando el rigor y la tradición que caracterizan a la institución. La mesa principal estuvo presidida por la Máster Elbia Matute, Vicerrectora Académica, cuya presencia subrayó la importancia de este hito institucional.

La vicerrectora académica, ingeniera Elbia Matute, durante su discurso de orden en la Centésima Décima Quinta Promoción de Graduados.

Durante su discurso de orden, la ingeniera Elbia Matute compartió un mensaje alentador sobre el presente y futuro de la institución, resaltando el crecimiento sostenido de la UCENM como un referente de educación superior en la región. En su intervención, enfatizó la importancia de las alianzas estratégicas suscritas con instituciones del extranjero, las cuales permiten a los estudiantes acceder a estándares globales de conocimiento, al tiempo que reafirmó el compromiso inquebrantable de la universidad con la mejora continua a través de la actualización curricular y la innovación pedagógica constante.

“Esta graduación no es solo un cierre de ciclo, sino la prueba del avance institucional de UCENM. Nuestras alianzas internacionales aseguran que estos 105 profesionales posean las competencias necesarias para competir en un mundo globalizado”, destacó la Vicerrectora.

A sus 29 años, Fernando Recinos demuestra que la voluntad es el motor del éxito al graduarse como profesional del Derecho en la 115ª promoción.

La UCENM reafirma su compromiso social al celebrar el triunfo académico de Fernando Recinos, un joven cuya determinación ha inspirado a toda la comunidad universitaria.

Entre las historias de éxito destacó la de Fernando Recinos, quien a sus 29 años y con una voluntad inquebrantable, alcanzó su sueño de convertirse en abogado. Gracias a una beca completa otorgada por la UCENM, el nuevo profesional demostró con su ejemplo que la determinación trasciende cualquier barrera física, confirmando que los límites solo existen en la mente. Su logro reafirma el compromiso de la universidad con la inclusión y el apoyo al talento hondureño.

Como cierre de una jornada inolvidable, los 105 graduados lanzaron sus birretes al aire al unísono, celebrando con alegría la culminación de sus estudios y el éxito alcanzado en la UCENM.

La ceremonia concluyó entre aplausos y muestras de afecto, marcando el inicio de una nueva etapa para los graduados, quienes ahora portan el sello de excelencia de la UCENM. Con esta 115ª promoción, la universidad reafirma su papel fundamental en el desarrollo educativo y social de Honduras, entregando profesionales listos para enfrentar los desafíos del nuevo milenio.