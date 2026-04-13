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Paulina Rubio irrumpe en Coachella de la mano de Morat y “Mi nuevo vicio”

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Paulina Rubio hace historia en Coachella: Invitada de lujo en el explosivo show de Morat. / Foto Cortesía.
Fue la primera vez que la intérprete de “Ni una sola palabra” actuaba en Coachella. Juntos cantaron la canción que dio a conocer al grupo de Bogotá en 2015.

Morat ha tenido la oportunidad este 2026 de actuar en el Festival Coachella, y en una cita tan especial no podía faltar Paulina Rubio, con quien el grupo colombiano ha atrevido su aclamada colaboración Mi nuevo vicio.
El Coachella 2026 está dejando momentos inolvidables, y no solo con sus tres cabezas de cartel de éxito Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Y es que si algo hace especial este festival estadounidense son las colaboraciones en directo del o más inesperadas. Este fue el caso de la aparición de Emilia en el show de la brasileña Luisa Sonza, pero también ha habido otro featuring latino en directo que no tardó en ser de lo más comentado.

Fue en el concierto de la banda Morat donde hubo una aparición estelar: la mexicana Paulina Rubio se subió al escenario californiano con Martín Vargas, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Juan Pablo Isaza.

Fue la primera vez que la intérprete de Ni una sola palabra actuaba en Coachella. Juntos cantaron su colaboración Mi nuevo vicio, aquella canción que dio a conocer al grupo de Bogotá en 2015 para el gran público.

“Solíamos fantasear con que llegaría un mañana en el que tocaríamos en Coachella. Ya es mañana”, ha publicado Morat en su cuenta de Instagram. Por su parte, la mexicana también se ha mostrado emocionada por este momento: “Gracias por la invitación, fue un honor compartir este momento con ustedes”.

Y para un momento tan especial no podía faltar un outfit de infarto de la mano de La Chica Dorada, que lució un minivestido plateado con unas botas con polaina blancas.

Fuente: Europa FM

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