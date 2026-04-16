UTH celebra el ingenio tecnológico en la Feria de Proyectos FCC 2026

San Pedro Sula. – El pasado sábado 11 de abril, las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) se convirtieron en el epicentro de la innovación con la celebración de la Feria de Proyectos Tecnológicos FCC 2026. El evento, desarrollado en el Auditorio 1, reunió más de 54 propuestas disruptivas divididas en dos categorías intermedia y avanzada, diseñadas para ofrecer soluciones concretas a necesidades latentes de nuestra comunidad.

Talento y compromiso: El futuro de la tecnología en Honduras se construye en las aulas de la UTH.

La jornada destacó por el alto nivel técnico y el compromiso social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación, quienes presentaron prototipos y sistemas que abarcan desde el desarrollo de software especializado hasta soluciones de hardware inteligente.

Una jornada vibrante donde la tecnología y el conocimiento se unieron en un solo lugar.

Un Jurado con Sello Alumni

Una de las características más significativas de esta edición fue la composición del panel evaluador. El jurado estuvo integrado por ejecutivos de empresas de renombre en la ciudad, con el distintivo especial de ser orgullosamente Alumni de UTH. Este reencuentro entre profesionales consolidados y futuros ingenieros permitió una retroalimentación de alto valor, conectando la academia con las exigencias actuales del mercado laboral.

La Feria de Proyectos Tecnológicos FCC 2026, celebrando el ingenio estudiantil.

Liderazgo y Acompañamiento Académico

El éxito de la feria fue el resultado de un esfuerzo coordinado bajo el liderazgo del Dr. Francis Jiménez, Director de la Facultad de Ciencias de la Computación, quien, junto a un equipo de trabajo comprometido, cuidó cada detalle logístico para garantizar una experiencia de excelencia.

Asimismo, el cuerpo docente desempeñó un rol fundamental, brindando un acompañamiento integral a los estudiantes en las etapas de planificación, ejecución y finalización de sus proyectos, demostrando la sinergia que define a nuestra casa de estudios.

Una jornada vibrante donde la tecnología y el conocimiento se unieron en un solo lugar.

La jornada destacó por el alto nivel técnico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación y el acompañamiento constante del cuerpo docente, la feria fue un rotundo éxito.

En una reñida competencia, los proyectos destacados por su calidad técnica y aplicabilidad fueron:

Cuadro de Honor: Equipos Ganadores

Categoría Intermedia

I Lugar: Proyecto Vortex Network – Clase: Redes II (Docente responsable: Ing. José Villibord).

Proyecto – Clase: Redes II (Docente responsable: Ing. José Villibord). II Lugar: Proyecto Smart Link – Clase: Redes II (Docente responsable: Ing. José Villibord).

Proyecto – Clase: Redes II (Docente responsable: Ing. José Villibord). III Lugar: Proyecto Firewall – Clase: Redes IV (Docente responsable: Ing. José Villibord).

Categoría Avanzada

I Lugar: Proyecto FinBrain – Clase: Programación Móvil II (Docente responsable: Ing. Héctor Sánchez).

Proyecto – Clase: Programación Móvil II (Docente responsable: Ing. Héctor Sánchez). II Lugar: Proyecto CESIIC – Clase: Inteligencia Artificial (Docente responsable: Ing. Orlin Josué Pinto).

Proyecto – Clase: Inteligencia Artificial (Docente responsable: Ing. Orlin Josué Pinto). III Lugar: Proyecto FinTrack – Clase: Programación Móvil II (Docente responsable: Ing. Héctor Sánchez).

“Esta feria no solo expone el talento técnico de nuestros jóvenes, sino que reafirma nuestra misión de formar profesionales capaces de transformar su entorno a través de la tecnología,” expresó el Dr. Jiménez durante la ceremonia de premiación.

La Feria de Proyectos FCC 2026 consolida a UTH como una institución líder en la promoción de la ciencia y la tecnología, impulsando el desarrollo del ecosistema innovador en la región.