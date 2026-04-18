Diunsa es uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras

La cadena de tiendas por departamentos, que este año celebra su 50 aniversario, se ubica en el segundo lugar de la lista de Great Place to Work 2026.

San Pedro Sula. – Diunsa renovó su certificación como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras, por el Instituto Great Place to Work (GPTW), ubicándose en la segunda posición de la lista del país.

La entrega de reconocimientos de GPTW para el Caribe y Centroamérica se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, contando con la participación de destacadas empresas de la región.

Luis Alejandro Caballero, director de Recursos Humanos de Diunsa, durante su participación en el panel de buenas prácticas de Great Place to Work.

En representación de Diunsa, Luis Alejandro Caballero, director de Recursos Humanos, y Erick Rivera, jefe de Capacitación y Desarrollo, recibieron esta importante certificación internacional.



En dicho evento, el director de RRHH de Diunsa participó en el panel de buenas prácticas, compartiendo la experiencia de esta empresa en la construcción de una cultura basada en la confianza.

“Estamos orgullosos de renovar esta certificación, un logro de todas las personas que somos parte de Diunsa, una empresa 100 % hondureña. Celebramos nuestro 50 aniversario, renovando el compromiso con el desarrollo de nuestra gente”, expresó Caballero.

Representantes de Diunsa durante la entrega de reconocimientos del Instituto GPTW para la región del Caribe y Centroamérica.

Para lograr la certificación GPTW las empresas se someten a evaluaciones de clima y cultura organizacional, desarrolladas por el Instituto GPTW.

Desde el año 2010 Diunsa desarrolla una estrategia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sostenibilidad, impulsando una cultura organizacional basada en oportunidades de desarrollo, la participación de sus colaboradores en la vida de la empresa, formación y capacitación continua, así como una gestión orientada a responder a las necesidades de su público interno y del entorno.

Diunsa reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la RSE al obtener el segundo puesto entre los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras.

El enfoque de Diunsa se extiende hacia las familias de sus colaboradores. a través de iniciativas como el Programa de Becas para Colaboradores e Hijos de Colaboradores, las Clínicas Diunsa y el Bono por Nacimiento de Hijos.