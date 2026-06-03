La mágica e inolvidable noche de quince años de Jimena Suazo

San Pedro Sula.- En medio de una atmósfera cargada de ilusión y elegancia, la jovencita Jimena Suazo Flores celebró la llegada de sus quince años, una de las etapas más bellas y esperadas de la juventud. El marco perfecto para esta gran celebración fue el salón Merendón del Club Hondureño Árabe, que abrió sus puertas para recibir a un selecto grupo de familiares, compañeros de estudio y amistades cercanas, todos reunidos con el propósito de acompañar a la debutante en su gran noche.

Radiante y llena de ilusiones, la encantadora Jimena Suazo Flores lució un espectacular diseño en tono azul cielo, creación exclusiva de Giselle Matamala, para su inolvidable debut en sociedad.

Los distinguidos padres de la quinceañera, Nolvin Suazo y Crista Flores, fungieron como los perfectos anfitriones de la velada. El protocolo de la noche inició con un emotivo momento espiritual a través de una oración de Acción de Gracias, donde se bendijo la vida y el futuro de Jimena.

La quinceañera junto a sus apreciables padres, Nolvin Suazo y Crista Flores.

Posteriormente, las luces del salón se atenuaron para dar paso a uno de los instantes más conmovedores: el tradicional vals, en el que la festejada flotó por la pista de baile del brazo de su padre, seguido por un brindis de honor en el que todos los presentes alzaron sus copas por la felicidad de la agasajada.

Nolvin Suazo y Crista Flores acompañaron a su hija Jimena en uno de los momentos más emotivos de la noche, el tradicional brindis de honor, en compañía de Andrea y Sofía Suazo.

El salón se transformó por completo bajo una paleta cromática romántica y sofisticada, dominada por los tonos rose gold y nude, los cuales se fusionaron armoniosamente con pinceladas en rojo vibrante, blanco puro y destellos en amarillo oro, creando rincones ideales para el recuerdo.

Jimena Suazo, lució radiante y recibió el cariño y felicitaciones de sus compañeros de estudio y amistades.

Jimena, la gran protagonista, acaparó todas las miradas de la noche luciendo como una princesa contemporánea. Para su debut en sociedad, vistió un espectacular diseño exclusivo de la reconocida modista Giselle Matamala, confeccionado en un delicado tono azul cielo que resaltaba su juventud y frescura.

Alessandra Cueva, Sofía Rosales, Jimena Suazo y Andrea Villela.

Una vez concluidos los actos protocolarios, la solemnidad dio paso a la pura diversión. La fiesta juvenil cobró vida con los ritmos del momento gracias a la mezcla de un dinámico DJ, quien encendió la pista y mantuvo la energía al máximo. Entre risas, coreografías y la alegría propia de la edad, Jimena y sus amigos del colegio disfrutaron de una velada inolvidable, aprovechando cada espacio decorado para posar ante las cámaras y capturar un sinfín de fotografías y selfis que perennizarán el recuerdo de una noche perfecta.

Andrea y Sofía Suazo.

Alessia Pazzetti, Jimena Suazo y María Vásquez.

Josué Castillo, Sebastián Lazo y Diego Núñez.

Jimena Suazo con Daniela Discua.

Andrés y Adrián Villegas.

Liz Agüero y Javier Durón.

Camila Pacheco, Jimena Suazo y Norma Rauda.

Ángel Benítez y Javier Durón.

Ariana Flores, Sofía Suazo y Emilia Martínez.

Alicia Soto, Allison Hernández y Valery Rostran.

Daniela Pineda y Miriam de Pineda.

Andrea Suazo, Aarón Flores, Adrián Flores y Darío Castellanos.

Diana Urbina, Jimmy Amaya y Skarleth Amaya.

Patricia Burchard, Gladys Perdomo y Norma de Leizelar.

Ana Gallina, César Flores, Glenda Burchard y Susy Kafati.

Enma Carpio, German y Norma Leizelar.

Miguel caballero y Lorena Rodríguez.