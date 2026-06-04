La LXXXV Convención de Leones Distrito Múltiple “D” Istmania cierra con broche de oro en San Pedro Sula

San Pedro Sula. La Capital Industrial se convirtió en el epicentro de la solidaridad y la fraternidad regional al albergar con rotundo éxito la LXXXV Convención Distrito Múltiple “D” Istmania Centroamérica, Panamá y Belice del Club de Leones. El magno evento leonístico clausuró con broche de oro mediante una recepción en los salones del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, consolidando los lazos de hermandad que caracterizan a esta organización internacional.

Carlos Cruz, gobernador del Distrito del Club de Leones de Honduras, y Yanet Miranda en la gala leonística celebrada en San Pedro Sula.

Domingo Velásquez, gobernador electo del Club de Leones de Honduras, junto a Mercy Tovar, compartiendo la alegría y el éxito de la LXXXV Convención de Istmania en la Capital Industrial.

Los anfitriones de la noche fueron los miembros del Club de Leones de diferentes regiones de Honduras, quienes con la calidez y hospitalidad que los distingue, recibieron a las nutridas delegaciones internacionales procedentes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice.

Presentación de delegación de Panamá.

Representación artística de Guatemala.

La noche de gala derrochó elegancia y un profundo orgullo cultural. Los distinguidos invitados no solo compartieron una exquisita cena, sino que también disfrutaron de un colorido espectáculo multicultural. Cada una de las delegaciones de las naciones hermanas protagonizó presentaciones alegóricas llenas de música, tradición e identidad nacional, convirtiendo la velada en un vibrante mosaico centroamericano y del Caribe.

Daniela Magis, representante de la delegación de Costa Rica.

La encantadora Rebeca Talbot, novia del Distrito D-6 del Club de Leones de Honduras, engalanó con su simpatía y elegancia la velada de clausura de la LXXXV Convención de Istmania.

El Club de Leones es ampliamente reconocido a nivel global y regional por su invaluable proyección social. Sus nobles causas están orientadas a transformar la vida de los más vulnerables y construir comunidades más prósperas, destacando de manera permanente sus emblemáticas e impactantes brigadas oftalmológicas.

Oscar Santos, Johana Aldana, Sofía Crisanto y Ricardo Fúnez.

Marlon Rodríguez con Míriam Portillo.

Ana Elizabeth Ayala, Ana María Mejía y Gilda Eveline.

Ivonne Yuja, Marlene Canahuati y Fabiana Interiano.

Pablo Pailla y Belkys Lagos.

Lourdes Zapata y Merideth Gutiérrez.

Rosa Valdiviezo, Kevin Zerón y Daunie Pienda.

Rocío Mejía, Josué Palacios y Joshua Palacios.

Consuelo Peralta, Luciana Díaz y Lai Peralta.