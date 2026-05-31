UCENM fortalece su proyección internacional con la firma de un importante Convenio Marco de Cooperación Internacional

San Pedro Sula. En un paso firme hacia la internacionalización académica, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), campus San Pedro Sula, concretó la firma oficial de un Convenio Marco de Cooperación Internacional con Ágape International University de California, Estados Unidos. Esta alianza estratégica busca fortalecer los vínculos institucionales, abriendo nuevas puertas al desarrollo, la investigación y el crecimiento mutuo.

Firma del convenio estratégico entre UCENM y Agape International University de California, uniendo esfuerzos para el desarrollo educativo y científico de ambas instituciones.

La histórica rúbrica estuvo a cargo de la Rectora Institucional de UCENM, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, y del Rector de Ágape International University, Dr. Reynaú Omán Santiago Marroquín.

Al evento asistieron destacadas personalidades, entre ellas el Dr. Claudio Eleazar Galo Sandino, director general de los Laboratorios CDC de San Pedro Sula; la Lcda. Astrid Suler García Alvarenga, coordinadora de mercadeo de UCENM San Pedro Sula; el Lic. Santos Francisco Flores Osorto, asistente personal del rector; y el pastor y mtro. Juan Fernando Ruiz Torres, estudiante del Doctorado en Teología de Agape International University y secretario del Consejo Teológico de la Iglesia Evangélica y Reformada de Honduras.

El Dr. Reynaú Omán Santiago Marroquín estrecha la mano de la Rectora de UCENM, Dra. María Antonia Fernández de Suazo, tras anunciar oficialmente la entrega del grado Doctor Honoris Causa por su destacada trayectoria en la educación superior de Honduras.

El momento cumbre y más emotivo de la jornada llegó cuando el Dr. Reynaú Omán Santiago sorprendió a la concurrencia al anunciar oficialmente que Ágape International University otorgará el grado de Doctor Honoris Causa a la Dra. María Antonia Fernández de Suazo.

Este prestigioso reconocimiento internacional rinde homenaje a su extraordinaria trayectoria, su liderazgo indiscutible y su invaluable aporte al desarrollo de la educación superior en Honduras.

Con esta distinción, se exaltan décadas de trabajo, servicio y dedicación incansable de la Rectora en la formación de miles de profesionales hondureños, consolidándose como un verdadero orgullo para toda la familia de UCENM.

La comunidad universitaria extiende una sincera felicitación a la Rectora por este merecido galardón, el cual refleja el impacto transformador y positivo que su gestión continúa sembrando en la educación del país.