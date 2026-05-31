De la Espriella y Cepeda Castro van a segunda vuelta por la presidencia de Colombia

Con el 79,77% de las mesas escrutadas, ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta. El próximo presidente de Colombia se definirá en un balotage el próximo 21 de junio.

Colombia tendrá segunda vuelta presidencial. Con 97.339 de 122.020 mesas informadas al corte de las 17:08 hora local de este domingo 31 de mayo, los resultados oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman que Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda Castro son los dos candidatos que avanzan a la ronda definitiva.

De la Espriella, respaldado por el partido Defensores de la Patria: lidera el conteo con 7.940.846 votos, equivalentes al 43,75% del total escrutado. Lo sigue de cerca Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, con 7.534.658 votos y el 41,51%, una diferencia de apenas 2,24 puntos porcentuales que perfila una segunda vuelta sumamente competida.

Los demás candidatos quedaron a distancia considerable: Paloma Valencia Laserna obtuvo el 6,62% (1.201.997 votos), Sergio Fajardo Valderrama el 3,98% (722.773), mientras que Raúl Santiago Botero Jaramillo y Claudia López no superaron en conjunto el 2% de los votos.

Cepeda por la continuidad

El candidato Iván Cepeda, aliado del actual mandatario y figura clave en los procesos de paz en Colombia, aparece como favorito en la mayoría de los sondeos. Su propuesta se centra en dar continuidad a las políticas sociales y a los intentos de negociación con grupos armados.

Durante su campaña, Cepeda ha reivindicado su trayectoria como defensor de derechos humanos y víctima del conflicto armado:

“He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie”, expresó recientemente.

Su perfil lo posiciona como una figura de continuidad dentro del bloque progresista, en un país donde la izquierda llegó por primera vez al poder con Petro.

De la Espriella capitaliza el voto de mano dura



En segundo lugar en intención de voto se ubica Abelardo de la Espriella, un empresario y abogado sin experiencia política previa que se presenta como outsider. Su discurso se enfoca en el combate frontal contra el crimen y el narcotráfico.

“El Tigre”, como se hace llamar, propone medidas como alianzas militares internacionales, construcción de megacárceles y flexibilización del porte de armas.

“En mi gobierno, bandido que no se someta a la justicia será dado de baja”, ha afirmado.

Su candidatura recoge el descontento de sectores que cuestionan la política de “paz total” del actual gobierno.