Una noche de cuento de hadas: El debut en sociedad de Amy Sánchez

Bajo una atmósfera inspirada en el “Bosque Encantado”, la joven celebró sus quince años en una recepción llena de detalles mágicos, rodeada de familiares y amistades cercanas.
San Pedro Sula. – Los salones Real del Hotel Intercontinental se transformaron en un escenario de fantasía para recibir a la joven Amy Elise Sánchez Rodríguez, quien celebró sus tan esperados quince años en una velada donde la emotividad y la alegría fueron las grandes protagonistas.
Como salida de un cuento de hadas, Amy deslumbró a los presentes con un exclusivo diseño en tono rosa. El vestido, de amplia falda y delicados detalles, resaltó la belleza y frescura de la festejada, quien fue el centro de todas las miradas durante la noche.
La decoración, una creación de Aura Luna Events y el diseñó creativo de Mardin Pineda, transportó a los invitados a la temática de Rapunzel y el bosque encantado a través de una atmósfera armonizada con elegantes chandeliers que aportaban una luz cálida, verdes follajes que simulaban imponentes arboledas y una exquisita apuesta floral en tonos rosa, blanco, dorado y violeta.
El protocolo inició con la entrada triunfal de la quinceañera del brazo de Chambelan. La pista central se llenó de sentimiento cuando Amy y su padre Carlos Sánchez bailaron el tradicional vals, bajo las notas musicales de Dj Daybeat. Al emotivo baile se unieron su madre Yazmín Rodríguez de Sánchez, su hermano Carlos, y sus abuelos, Sergio Rodríguez y Yazmín Silva, creando una estampa familiar inolvidable.
Uno de los puntos culminantes fue el brindis de honor, donde los invitados —entre ellos familiares y compañeros de estudio— levantaron sus copas por la felicidad de la joven.
La celebración continuó con el tradicional corte del pastel, una creación de Pastelería Victorias, donde Amy, con una sonrisa radiante, apagó las velas tras pedir sus más profundos deseos.
Para cerrar con broche de oro, la fiesta se encendió con la espectacular puesta en escena de Frank Show, quien logró que todos los jóvenes disfrutaran de una experiencia vibrante. Sin duda, una noche mágica que marca el inicio de una nueva etapa para Amy Sánchez, recordada por su frescura, elegancia y alegría.
Fue una velada repleta de magia y diversión, donde cada detalle reflejó la esencia de una quinceañera que brilló con luz propia.