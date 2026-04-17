Una noche de cuento de hadas: El debut en sociedad de Amy Sánchez

Bajo una atmósfera inspirada en el “Bosque Encantado”, la joven celebró sus quince años en una recepción llena de detalles mágicos, rodeada de familiares y amistades cercanas.

San Pedro Sula. – Los salones Real del Hotel Intercontinental se transformaron en un escenario de fantasía para recibir a la joven Amy Elise Sánchez Rodríguez, quien celebró sus tan esperados quince años en una velada donde la emotividad y la alegría fueron las grandes protagonistas.

Amy Sánchez Rodríguez lució como una auténtica princesa en su noche de ensueño, ataviada en un exclusivo diseño rosa de amplia falda.

Como salida de un cuento de hadas, Amy deslumbró a los presentes con un exclusivo diseño en tono rosa. El vestido, de amplia falda y delicados detalles, resaltó la belleza y frescura de la festejada, quien fue el centro de todas las miradas durante la noche.

La quinceañera Amy junto a sus padres, Carlos Sánchez y Yazmin Rodríguez de Sánchez, y su hermano, Carlos.

La decoración, una creación de Aura Luna Events y el diseñó creativo de Mardin Pineda, transportó a los invitados a la temática de Rapunzel y el bosque encantado a través de una atmósfera armonizada con elegantes chandeliers que aportaban una luz cálida, verdes follajes que simulaban imponentes arboledas y una exquisita apuesta floral en tonos rosa, blanco, dorado y violeta.

La noche mágica de Amy Sánchez: Un debut entre flores y fantasía.

El protocolo inició con la entrada triunfal de la quinceañera del brazo de Chambelan. La pista central se llenó de sentimiento cuando Amy y su padre Carlos Sánchez bailaron el tradicional vals, bajo las notas musicales de Dj Daybeat. Al emotivo baile se unieron su madre Yazmín Rodríguez de Sánchez, su hermano Carlos, y sus abuelos, Sergio Rodríguez y Yazmín Silva, creando una estampa familiar inolvidable.

Uno de los puntos culminantes fue el brindis de honor, donde los invitados —entre ellos familiares y compañeros de estudio— levantaron sus copas por la felicidad de la joven.

Durante el emotivo brindis, la quinceañera posó junto a sus padres, Carlos Sánchez y Yazmin Rodríguez de Sánchez; su hermano, Carlos; y sus abuelos, Sergio Rodríguez y Yazmín Silva.

La celebración continuó con el tradicional corte del pastel, una creación de Pastelería Victorias, donde Amy, con una sonrisa radiante, apagó las velas tras pedir sus más profundos deseos.

El espectacular pastel, fue una creación de Papelería Victorias.

Para cerrar con broche de oro, la fiesta se encendió con la espectacular puesta en escena de Frank Show, quien logró que todos los jóvenes disfrutaran de una experiencia vibrante. Sin duda, una noche mágica que marca el inicio de una nueva etapa para Amy Sánchez, recordada por su frescura, elegancia y alegría.

Rodeada de afecto, Amy celebró el inicio de su juventud en compañía de familiares y amigos cercanos, quienes compartieron con ella la inmensa dicha de sus quince años.

Fue una velada repleta de magia y diversión, donde cada detalle reflejó la esencia de una quinceañera que brilló con luz propia.

Mía Tinoco, Baleria Bardales y Jimena Ramírez.

Camilo Abuyereis, Javier Rodríguez y David Rivera.

Ivanna Menjívar y Brittany Orellana.

Omar Zepeda, Eliu Martínez y Julio Mejía.

Valeria Madrid, Elizabeth Paz y Natalie Esteves.

Madeline Linigan, Antony Carbajal y Sofia Del Cid.

Juan Carlos Rivas, Sabrina Segura, Amirah Lagos, Carlos Sánchez y German Ponce.

Natalia y Fabiana Sandoval.

Ana y Sabrina Segura.

Ana Zambrano, Mayra Gochez, Mayra Dacosta y Alejandra Zambrano.

Sarahy Chavarría, Karen Gutiérrez, Dalia Oseguera, Zeyda Montoya.

Melissa García, Lesly Borjas y Violeta Pinto.