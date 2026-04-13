Una alianza de amor: La boda de los doctores David Rivas y Nelly Bonilla

San Pedro Sula. – La profunda conexión entre los doctores David Abraham Rivas Matamoros y Nelly María Bonilla Soto alcanzó su máximo esplendor en una velada nupcial que destiló magia y distinción. Rodeados de un aura de felicidad, la pareja selló su compromiso en una ceremonia que cautivó los sentidos de cada uno de sus invitados.

David y Nelly reflejaron en cada mirada el profundo amor que los condujo al altar.

El pastor Julio César Maldonado dirigió el enlace religioso, bendiciendo el amor de la pareja ante sus seres queridos.

El salón Nazareth del Club Hondureño Árabe se transformó en el marco perfecto para la unión religiosa. Bajo la dirección espiritual del pastor Julio César Maldonado, y ante la mirada conmovida de sus familiares y un selecto grupo de amigos, David y Nelly intercambiaron votos de fidelidad la noche del sábado 28 de marzo, marcando el inicio de su nueva etapa como esposos.

Un momento de espiritualidad y compromiso mientras los doctores Rivas y Bonilla intercambiaban sus promesas matrimoniales.

Unidos por el corazón: El reflejo de la intensa conexión y el amor genuino que comparten los recién casados.

La recepción fue una verdadera oda al buen gusto. La estancia cobró vida gracias a la creatividad desbordante de DKache, cuyo diseño floral y detalles decorativos bajo una temática clásica y sofisticada, crearon una atmósfera de ensueño. La elegancia de los arreglos se fusionó perfectamente con la energía de la fiesta, la cual fue magistralmente animada por el ritmo y carisma de Nina Show, manteniendo la pista vibrante durante toda la noche.

La mirada de la felicidad: Nelly y David cruzando miradas llenas de ternura y complicidad durante su velada nupcial.

Los doctores David Rivas y Nelly Bonilla, tras ser declarados marido reciben el aplauso de sus invitados.

A lo largo de la velada, los recién casados derrocharon romanticismo y una complicidad palpable en cada mirada. Más que una celebración, fue el reflejo de un amor genuino que los doctores Rivas y Bonilla compartieron generosamente con sus seres queridos, convirtiendo su boda en un recuerdo imborrable definido por la alegría y la devoción mutua.

Fotos El Diario HN / Hugo Días

Una creación nupcial de varios niveles que siguió la línea de elegancia clásica y distinción de la boda Rivas-Bonilla.

Donald Bonilla y Estela Sorto.

Jair Bonilla y Catalina Torres.

Ricardo Palmieri y Alma Márquez.

Marlon y Yaneth Motiño.

Emanuel Pachecho y Nidia Altamirano.

Ainhoa y Aithana Flores.

Juan Ramón González y Arely Gastelunm.

Bessy Yanez, Karen y Zaira Bonilla.

Mercy Ramírez y Alex Sobalbarro.

Roxana Rivas, Benita Matamoros y Elsa López.

Greisy Zelaya, José y Grace Aguilar.

Ester Aguilar y Ramón Cabrera.

Iveth Leonardo y Fernando Vindel.

Joselín Pereira y Teresa Sánchez.

Nidia Altamirano, Christopher Fajardo y Diana Pereira.

Marco Cruz y Daniela Dieck