Una alianza de amor: La boda de los doctores David Rivas y Nelly Bonilla

San Pedro Sula. – La profunda conexión entre los doctores David Abraham Rivas Matamoros y Nelly María Bonilla Soto alcanzó su máximo esplendor en una velada nupcial que destiló magia y distinción. Rodeados de un aura de felicidad, la pareja selló su compromiso en una ceremonia que cautivó los sentidos de cada uno de sus invitados.
El salón Nazareth del Club Hondureño Árabe se transformó en el marco perfecto para la unión religiosa. Bajo la dirección espiritual del pastor Julio César Maldonado, y ante la mirada conmovida de sus familiares y un selecto grupo de amigos, David y Nelly intercambiaron votos de fidelidad la noche del sábado 28 de marzo, marcando el inicio de su nueva etapa como esposos.
La recepción fue una verdadera oda al buen gusto. La estancia cobró vida gracias a la creatividad desbordante de DKache, cuyo diseño floral y detalles decorativos bajo una temática clásica y sofisticada, crearon una atmósfera de ensueño. La elegancia de los arreglos se fusionó perfectamente con la energía de la fiesta, la cual fue magistralmente animada por el ritmo y carisma de Nina Show, manteniendo la pista vibrante durante toda la noche.
A lo largo de la velada, los recién casados derrocharon romanticismo y una complicidad palpable en cada mirada. Más que una celebración, fue el reflejo de un amor genuino que los doctores Rivas y Bonilla compartieron generosamente con sus seres queridos, convirtiendo su boda en un recuerdo imborrable definido por la alegría y la devoción mutua.
Fotos El Diario HN / Hugo Días