Supermercados Colonial premia la fidelidad de sus clientes con viajes al Mundial

San Pedro Sula. – Con gran entusiasmo, Supermercados Colonial llevó a cabo el sorteo de su exitosa campaña “Viví La Pasión con Colonial”. El evento tuvo lugar el pasado sábado 11 de abril en la sucursal de Boulevard del Norte, contando con la presencia de clientes, medios de comunicación, aliados estratégicos y un notario público para dar fe de la legalidad del proceso.
Tras seleccionar los boletos de las tómbolas de las cuatro sucursales de la cadena de supermercados, se anunciaron los tres afortunados ganadores de los premios principales, quienes disfrutarán de un viaje todo pagado a la fase de grupos en Miami, Houston y New York, respectivamente.
Cada paquete incluye una experiencia de lujo con boletos aéreos, traslados, alojamiento premium y acceso exclusivo al FIFA Pavilion. Los ganadores disfrutarán de hospitalidad de alto nivel con asientos preferenciales, catering de bebidas y alimentos, y entretenimiento en vivo antes y después de los encuentros.
Esta campaña, que marca el inicio de las promociones del 2026, estuvo vigente desde el 16 de enero hasta el 11 de abril. Durante este tiempo, los clientes participaron canjeando 400 Puntos Colonial por un boleto físico. Además del sorteo final, cientos de personas resultaron ganadoras de premios instantáneos como hieleras, parlantes JBL, kits de asado y bonos de consumo.
Supermercados Colonial reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes e invita a la comunidad a seguir sus redes sociales (@supercolonial) para conocer próximas promociones y eventos.