Supermercados Colonial premia la fidelidad de sus clientes con viajes al Mundial

San Pedro Sula. – Con gran entusiasmo, Supermercados Colonial llevó a cabo el sorteo de su exitosa campaña “Viví La Pasión con Colonial”. El evento tuvo lugar el pasado sábado 11 de abril en la sucursal de Boulevard del Norte, contando con la presencia de clientes, medios de comunicación, aliados estratégicos y un notario público para dar fe de la legalidad del proceso.

Entre sonrisas y mucha emoción, Suyapa Reyes Lemus recibió de manos de Francisco Pereira, gerente de mercadeo de Supermercados Colonial, el premio que la acredita como la ganadora de un viaje inolvidable al Mundial 2026 en Nueva York / New Jersey. Con esta entrega simbólica, la cadena reafirma su compromiso de premiar la lealtad de quienes prefieren la calidad y frescura de sus tiendas.

Tras seleccionar los boletos de las tómbolas de las cuatro sucursales de la cadena de supermercados, se anunciaron los tres afortunados ganadores de los premios principales, quienes disfrutarán de un viaje todo pagado a la fase de grupos en Miami, Houston y New York, respectivamente.

Ante la presencia del notario público Héctor Gómez y medios de comunicación, se llevó a cabo la selección de los boletos ganadores de la campaña “Viví La Pasión con Colonial” en las instalaciones de la sucursal de Blvd. del Norte.

Cada paquete incluye una experiencia de lujo con boletos aéreos, traslados, alojamiento premium y acceso exclusivo al FIFA Pavilion. Los ganadores disfrutarán de hospitalidad de alto nivel con asientos preferenciales, catering de bebidas y alimentos, y entretenimiento en vivo antes y después de los encuentros.

Francisco Pereira, Héctor Gómez y Julio Martínez.

Esta campaña, que marca el inicio de las promociones del 2026, estuvo vigente desde el 16 de enero hasta el 11 de abril. Durante este tiempo, los clientes participaron canjeando 400 Puntos Colonial por un boleto físico. Además del sorteo final, cientos de personas resultaron ganadoras de premios instantáneos como hieleras, parlantes JBL, kits de asado y bonos de consumo.

El equipo de mercadeo de Supermercados Colonial celebran el cierre de la exitosa promoción que premió la lealtad de cientos de hondureños durante tres meses.

Supermercados Colonial reafirma su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes e invita a la comunidad a seguir sus redes sociales (@supercolonial) para conocer próximas promociones y eventos.