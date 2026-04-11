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Artemis II: retorna exitosamente a la Tierra la histórica misión tripulada que sobrevoló la Luna

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
3 min.
En esta foto facilitada por la NASA, la nave espacial Orión, con los tripulantes de la misión Artemis II a bordo, se aproxima a la superficie del océano Pacífico para amerizar frente a la costa de California, el viernes 10 de abril de 2026.
La nave espacial Orion de la histórica misión Artemis II de la NASA regresó con éxito a la Tierra la noche de este viernes, frente a las costas de San Diego, en la costa oeste de Estados Unidos.  

Las fases de entrada, descenso y amerizaje incluyeron la separación del módulo de tripulación y del de servicio 42 minutos antes del impacto en el mar, seguida de una maniobra de ajuste de entrada.

Posteriormente, se inició la interfaz de entrada cuando Orion penetró la atmósfera terrestre a unos 122 kilómetros de altitud, 13 minutos antes del amerizaje. En este tramo, la cápsula sobrevoló el océano Pacífico a unas 23.864 millas por hora (unos 38.400 km/h).

Mientras Orion descendía a unos 122.000 metros, la nave espacial entró en un período de interrupción de comunicaciones de aproximadamente seis minutos, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento, donde la tripulación experimentó una aceleración de hasta 3,9 veces la aceleración de la gravedad a nivel del mar. 

“Houston, aquí Integrity, los recibimos alto y claro“, comunicó el comandante Reid Wiseman tras la pérdida de señal.  

Orion descendió hasta los 60 kilómetros de altitud, donde realizó una fase de planeo justo antes del vuelo atmosférico. La secuencia final incluye el despliegue de la cubierta del compartimento frontal entre los 10 y 7 kilómetros de altitud y, posteriormente, el despliegue de los paracaídas principales para bajar unos 5 kilómetros más.

La nave tocó el agua del océano, soltando los paracaídas que la estaban frenando. Posteriormente, los equipos de rescate recogieron la cápsula del mar y la tripulación fue evacuada de Orion y trasladada en lanchas al buque USS John P. Murtha, para ser sometido a a evaluaciones médicas antes de abordar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Orion despegó el pasado miércoles 1 de abril desde el complejo de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral (Florida), siendo el primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis, un ambicioso proyecto de EE.UU. para establecer misiones regulares a nuestro satélite natural, con un costo estimado de al menos 93.000 millones de dólares desde 2012.Durante la misión, los tres astronautas estadounidenses —Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch— y uno canadiense, Jeremy Hansen, pasaron a bordo de la nave Orion aproximadamente diez días, logrando captar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y de la Tierra.

Con información de RT

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