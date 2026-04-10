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El diablo viste a la moda 2″ lanza su esperado tráiler al ritmo de Lady Gaga y Doechii

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El regreso de Miranda Priestly: Tráiler de "The Devil Wears Prada 2" impacta con el estreno de "Runway". / Foto Cortesía.

El nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 llegó con una sorpresa que rápidamente encendió la conversación entre los fanáticos: “Runway”, la canción original interpretada por Lady Gaga y Doechii. La secuela de 20th Century Studios llegará a los cines de Venezuela el jueves 30 de abril, y el adelanto ya dejó ver el tono elegante y nostálgico que acompañará el regreso de esta historia.

La película reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en sus recordados papeles de Miranda, Andy, Emily y Nigel, casi 20 años después del fenómeno original. También vuelven David Frankel a la dirección y Aline Brosh McKenna al guion, mientras que el proyecto suma nuevos personajes interpretados por Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

Junto al tráiler, también se presentaron nuevos pósteres de los personajes principales, reforzando la expectativa por una de las secuelas más esperadas del año. Además, Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus papeles como Lily e Irv, cerrando el círculo con parte del elenco original.

Con una nueva canción, el regreso del reparto principal y el universo de Runway otra vez en pantalla, la película promete volver a poner la moda y el drama en el centro de la conversación. El diablo viste a la moda 2 se verá exclusivamente en cines desde el 30 de abril.

Fuente: Farandi

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