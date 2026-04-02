UCENM rinde un emotivo homenaje a la trayectoria y legado del Máster Rosel Faustino Cerrato

San Pedro Sula. En una jornada cargada de sentimientos y gratitud, las autoridades académicas y colaboradores de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) se reunieron para rendir un merecido homenaje al Máster Rosel Faustino Cerrato Juárez, quien concluye una etapa histórica como Vicerrector Académico de la institución.
El evento no solo marcó el cierre de un ciclo administrativo, sino que celebró una vida dedicada a la transformación social a través de la educación. Durante años, el Máster Cerrato ha sido un pilar fundamental en la construcción de la identidad universitaria, destacándose por una trayectoria que se mide en sueños impulsados y en el ejemplo constante de lo que significa educar con el corazón.
La ceremonia fue encabezada por la rectora institucional, la Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, quien ofreció un discurso lleno de admiración hacia el homenajeado. En sus palabras, destacó el compromiso inquebrantable del Vicerrector y la huella profunda que deja tanto en los procesos académicos como en el espíritu de cada persona que tuvo el privilegio de aprender bajo su guía.
“Su historia en UCENM queda escrita con letras de gratitud, respeto y admiración. Hoy celebramos su legado, pero también una nueva etapa en su vida, donde podrá disfrutar del mayor tesoro: el tiempo con su familia”, expresó con emotividad la Rectora.
Acompañado por su esposa e hija, el Máster Faustino recibió una placa de reconocimiento que simboliza el profundo agradecimiento de toda la familia UCENM, en un evento cuya calidez se vio reforzada por la proyección de un video de despedida que recorrió los momentos más significativos de su carrera y resaltó su entrega y pasión. Este homenaje incluyó un sincero reconocimiento colectivo, manifestado en aplausos y gestos de admiración por parte de docentes y personal administrativo, y concluyó con una sesión fotográfica institucional donde cada departamento de la universidad se unió al homenajeado para simbolizar la unidad, el respeto mutuo y el cierre de una jornada dedicada a su invaluable legado.
Una huella imborrable
Más allá de sus títulos y cargos, el Máster Cerrato Juárez será recordado por su nobleza, humildad y cercanía. Fue esa disposición constante para ayudar y su capacidad de enseñar con el ejemplo lo que lo convirtió en un referente para cientos de estudiantes y profesionales que hoy aplican sus enseñanzas en el campo laboral.
Con este homenaje, la UCENM reafirma que la excelencia académica va de la mano con la calidad humana. El retiro del Máster Rosel no es una despedida definitiva, sino la consagración de una vida de servicio que seguirá inspirando a las futuras generaciones de la familia universitaria.