Celebración maternal en rosa: El inolvidable Baby Shower de Gabriela Riera de Blanco

San Pedro Sula. En una tarde impregnada de dulzura y distinción, amigos cercanos y familiares se dieron cita para celebrar la próxima llegada de una nueva integrante a la familia Blanco-Riera. La protagonista de este especial encuentro fue Gabriela Miryana Riera de Blanco, quien, radiante y con la calidez propia de la espera, disfrutó de una alegre fiesta maternal en honor a su segunda hija, la pequeña Amelia Gabrielle.

Detalles en rosa: La inolvidable celebración prenatal de Gabriela Riera de Blanco.

El Centro de Convenciones del Hotel Copantl abrió las puertas de sus acogedores salones Emperador para albergar esta cita prenatal. Gabriela, luciendo un impecable y sugerente atuendo en tonos pastel que realzaba la belleza de su embarazo, fue recibida entre aplausos y muestras de cariño por su círculo social más cercano.

Gabriela Riera con su esposo Evaristo Blanco y su hija Aleah Blanco

La planificación del evento destacó por su delicadeza y buen gusto. La estancia fue transformada en un jardín de ensueño gracias al talento decorativo de la firma AR Events by Ada Rivera, quienes fusionaron armoniosamente los tonos rosa y blanco para crear una atmósfera acogedora y sofisticada.

Argely Sabillon, Isis tome, Aiping Lui, Gabriela Riera, Cristhianne Estrada de Jarquin, Grace Canahuati y Fabiola Cañas.

Un elemento que acaparó las miradas fue el exquisito pastel de celebración, una obra maestra de la repostería artesanal creada por Xiomara Castro, que se convirtió en el punto focal de la decoración.

Leonardo Pereira, Aleah Blanco, Grace Canahuati y Mariana Rivera Eng.

Los invitados disfrutaron de un banquete dispuesto especialmente para la ocasión, acompañado de refrescantes bebidas y una selección de dinámicas que amenizaron la celebración. El ambiente fue propicio para que familiares y amigas compartieran consejos y buenos deseos con la futura madre.

Gabriela Riera con su esposo Evaristo Blanco.

Entre risas y anécdotas, el selecto grupo brindó por la dicha que embarga al ejemplar matrimonio formado por Gabriela y Evaristo Blanco, quienes esperan con ansias el nacimiento de Amelia Gabrielle, una noticia que llena de regocijo a sus seres queridos y a los círculos sociales de la capital industrial.

Abigail Martínez, Betania delgado, Gabriela Riera de Blanco y Tiffany Martínez de Handal.

De izquierda a derecha, Ivanna Villanueva, Gabriela Zavala de Villanueva, Janett Girón, Gabriela Riera, Iris Riera, Paola Ramírez, Rosa María Ramírez y Emely Riera.

Janina Pineda de Handal, Gabriela Riera de Blanco y Jackie Pineda de Núñez.

Carolina Rodríguez de Barahona, Argely Sabillon, Gabriela Riera de Blanco y Alejandra Noriega.

Marcela Peña, Mía Sabillon, Gabriela Riera y Rosa María Ramírez.

Jackeline Borjas con Gabriela riera de Blanco.

Claudia Eng de Rivera con Gabriela Riera de Blanco.

Cristian Tróchez, Ricardo Medina Viana, Gabriela Riera, Evaristo Blanco, Leonardo Pereira y Juan Funes.