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Aumenta a nueve la cifra de fallecidos tras trágico accidente en la CA-4, Quimistán, Santa Bárbara

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Panorama desolador en la carretera CA-4, tras el fatal accidente que ha cobrado la vida de nueve personas hasta el momento. / Fotos Cortesía.

Santa Bárbara. La cifra de víctimas mortales por el accidente de tránsito registrado el pasado domingo 5 de abril en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara, se elevó a nueve tras el deceso de una de las personas que permanecía hospitalizada.

El reporte de la morgue judicial de San Pedro Sula confirmó el nuevo fallecimiento. Los cuerpos de las víctimas ya han sido trasladados a dichas instalaciones, donde las autoridades continúan trabajando en los procesos de identificación forense.

El autobús tipo Coaster, que trasladaba a feligreses desde Esquipulas, Guatemala, quedó volcado a un costado de la vía tras el impacto con el vehículo pesado.

El percance vial, que en un inicio dejó un saldo de ocho fallecidos y decenas de lesionados, ocurrió en el sector conocido como la cuesta de “Los Limones”, en la zona de La Ceibita. Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos, el accidente involucró a una rastra —que transportaba cianuro— y un autobús tipo Coaster, el cual volcó a un costado de la vía tras el fuerte impacto.

De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, los pasajeros del autobús regresaban a Honduras tras participar en una excursión religiosa en Esquipulas, Guatemala. Se ha informado que la mayoría de los ocupantes son originarios de Tegucigalpa y Comayagua.

Autoridades mantienen el área acordonada debido al riesgo por el cargamento de cianuro que transportaba la rastra involucrada en el siniestro.

Equipos de socorro mantienen las labores de asistencia para los sobrevivientes, quienes continúan recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios de la región. Paralelamente, las autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Expertos en materiales peligrosos supervisaron la zona debido al cargamento de cianuro que transportaba el vehículo pesado, con el fin de descartar fugas que pusieran en riesgo a los rescatistas.

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