Alcaldía de San Pedro Sula propone construcción de túnel en la CA-4 para resolver fallas en la zona de la colonia Lempira

La zona de la colonia Lempira en el sector Chamelecón ha sido un punto crítico histórico debido a la inestabilidad del terreno, afectando el flujo comercial y privado de una de las arterias más importantes que conduce al occidente de Honduras.

San Pedro Sula. – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, anunció este lunes que la solución definitiva a los constantes derrumbes en la carretera CA-4, específicamente a la altura de la colonia Lempira, radica en la construcción de un túnel. La obra requeriría una inversión estimada superior a los 100 millones de lempiras.

Ante las fallas geológicas que presenta el cerro en la zona, Contreras explicó que la ingeniería subterránea es la opción más viable para garantizar la seguridad vial sin depender de la estabilidad de la ladera.

Roberto Contreras busca construir túnel en carretera CA-4. La obra costará más de 100 millones de lempiras y busca dar seguridad al transporte entre el Norte y Occidente de Honduras.

“La solución más viable es la construcción de un túnel de unos 200 metros adyacente al cerro. Independientemente de que el terreno siga cediendo, el material caería hacia el río y la estructura del proyecto quedaría protegida”, detalló el edil.

Para la ejecución del proyecto, Contreras informó que mantiene conversaciones con el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente de la República, Nasry Asfura. El objetivo es priorizar esta obra como un proyecto de alto impacto para la zona norte del país.

El proyecto contempla un tiempo de ejecución estimado de cuatro meses y se desarrollará mediante un mecanismo de licitación pública en conjunto con el Gobierno Central, teniendo como meta principal la habilitación inmediata de los fondos necesarios para iniciar la construcción.

Los equipos municipales en conjunto con la SIT, II Batallón de Ingenieros y Policía Nacional continúan con los operativos de limpieza en la zona del derrumbe en la CA-4.

Mientras se gestiona el proyecto definitivo, fuerzas vivas y entidades gubernamentales trabajan intensamente en la mitigación del riesgo en el sector; al respecto, el coronel Edgardo Velásquez, del II Batallón de Ingenieros, informó que tras los trabajos iniciales de la municipalidad, el cuerpo de ingenieros se ha sumado al apoyo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) logrando habilitar una vía alterna de 300 metros de terracería para aliviar el congestionamiento vehicular, mientras que, por su parte, Pavel Amaya, director regional de la SIT, confirmó que mantienen maquinaria permanente en la zona para garantizar la limpieza de escombros y la seguridad de los conductores.

Amaya destacó que la SIT ya cuenta con un estudio técnico previo sobre la viabilidad del túnel, el cual será compartido con la municipalidad para su socialización y próxima ejecución. “El objetivo primordial es brindar vías seguras a quienes conectan el occidente con el norte del país”, concluyó el funcionario.

Nota de contexto: La zona de la colonia Lempira en la CA-4 ha sido un punto crítico histórico debido a la inestabilidad del terreno, afectando el flujo comercial y privado de una de las arterias más importantes de Honduras.