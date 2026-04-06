Trump lanza ultimátum a Irán: amenaza con «aniquilar» el país si no reabre el estrecho de Ormuz

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán «puede ser aniquilado en una noche» y que eso podría suceder «mañana por la noche», en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

«El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo», aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los dos tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

El republicano anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

El republicano aseguró además que cree que Irán está negociando «de buena fe» con su país y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo» antes de que se cumpla el ultimátum.

«Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué sucede. Les puedo asegurar que (los iraníes) están negociando, creemos que de buena fe, ya lo averiguaremos», dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump insistió en su ultimátum a Irán, que tiene «hasta mañana a las 8.00 pm y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas», indicó.

En la rueda de prensa ofrecida hoy en la Casa Blanca, Trump amenazó con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana.

El mandatario aseguró que su Gobierno está «buscando» al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán «a la cárcel».

«Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice», dijo Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo.

Asimismo, alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de que efectivos estadounidenses lo hallaran.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto involucró a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y 13 aeronaves de rescate.

Con información de EFE