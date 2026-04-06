Presidente cubano reitera llamado a Washington para un diálogo bilateral «serio y responsable»

La Habana. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este lunes su disposición a «sostener un diálogo bilateral serio y responsable» con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

«Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes», expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un «diálogo» con EE.UU., en «fases iniciales», lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno norteamericano desde enero.

Ambos congresistas realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla y al finalizar publicaron una declaración en la que pidieron «entablar de inmediato negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapal y Jackson, y aseguró en redes sociales que les explicó que «la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EE.UU., con un gran impacto en la población cubana», se ha agravado «con el actual cerco energético”.

Al recibir a los congresistas estadounidenses @RepJayapal y @rep_jackson denuncié el daño criminal provocado por el #bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU y sus amenazas de acciones aun más agresivas.



Reiteré la… pic.twitter.com/AI0CFlSM2n — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 6, 2026

El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la «amenaza de acciones aún más agresivas» por parte de Washington hacia La Habana y «su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles».

En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que «el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (…) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (…) debe cesar de inmediato».

Describieron a su vez, que escucharon testimonios de «familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil». Además, del «Gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes».

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego EE.UU. amenazó con aranceles a quienes suministrasen petróleo a Cuba.

El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

Con información de EFE