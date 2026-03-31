La boda de Rafael Wittwer y Katherine Chahín: Un “Sí, quiero” entre el romance y la distinción

San Pedro Sula. – En una atmósfera de impecable romanticismo, Rafael Wittwer Bautista y Katherine Chahín Gómez sellaron su historia de amor ante el altar. La Iglesia Sagrada Familia fue el recinto sagrado donde la pareja intercambió sus promesas matrimoniales en una emotiva homilía, rodeados del cariño de sus familiares y su círculo social más cercano.
Tras un sólido noviazgo, los ahora esposos eligieron el Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe para celebrar su banquete nupcial. La planificación y coordinación integral del evento estuvo a cargo de la firma Defer, mientras que la magistral ornamentación fue obra de la reconocida Jacky Cabrera, quien transformó el espacio en un auténtico jardín interior.
El diseño floral cautivó con una paleta multicolor en tonos morado, rosado, amarillo y blanco, donde rosas de diversas variedades y verdes follaje revistieron cada rincón para crear una exuberante estética tropical. Esta atmósfera se enriqueció con contrastes sofisticados, integrando largos cortinajes y detalles en bronce que aportaron un toque de modernidad frente a los elementos más clásicos, mientras que una iluminación ambiental protagonizada por lámparas colgantes coronó con elegancia la pista de baile. Asimismo, el mobiliario ecléctico presentó una cuidada combinación de mesas de corte rústico y amplios sillones que invitaron al confort y a la convivencia durante toda la velada.
Katherine lució radiante en un diseño de corte princesa con escote corazón y una falda de encaje de gran volumen, un modelo exclusivo que complementó con un delicado velo catedral. Por su parte, Rafael apostó por la etiqueta clásica con un impecable smoking oscuro, camisa de gala, corbatín negro y zapatos de charol.
La recepción fue un crisol de emociones compartidas por los padres de los novios: Ricardo Chahín y Karla Gómez de Chahín, junto a Christof Wittwer y Betulia Bautista de Wittwer, quienes brindaron por la felicidad de de sus hijos.
La noche transcurrió entre risas y momentos de profunda ternura, convirtiéndose en una velada inolvidable para los invitados, muchos de los cuales viajaron desde Suiza y Estados Unidos para brindar por la felicidad de la nueva familia Wittwer-Chahín.