La boda de Rafael Wittwer y Katherine Chahín: Un “Sí, quiero” entre el romance y la distinción

San Pedro Sula. – En una atmósfera de impecable romanticismo, Rafael Wittwer Bautista y Katherine Chahín Gómez sellaron su historia de amor ante el altar. La Iglesia Sagrada Familia fue el recinto sagrado donde la pareja intercambió sus promesas matrimoniales en una emotiva homilía, rodeados del cariño de sus familiares y su círculo social más cercano.

Rafael Wittwer Bautista y Katherine Chahín Gómez radiantes tras recibir la bendición matrimonial.

Un instante de ternura captado durante el protocolo de su recepción postboda.

Tras un sólido noviazgo, los ahora esposos eligieron el Salón Jerusalem del Club Hondureño Árabe para celebrar su banquete nupcial. La planificación y coordinación integral del evento estuvo a cargo de la firma Defer, mientras que la magistral ornamentación fue obra de la reconocida Jacky Cabrera, quien transformó el espacio en un auténtico jardín interior.

Katherine, con su imponente vestido corte princesa, y Rafael, impecable de smoking, lucieron radiantes en su gran noche.

La pareja posando ante el exuberante jardín tropical que decoró su banquete nupcial.

El diseño floral cautivó con una paleta multicolor en tonos morado, rosado, amarillo y blanco, donde rosas de diversas variedades y verdes follaje revistieron cada rincón para crear una exuberante estética tropical. Esta atmósfera se enriqueció con contrastes sofisticados, integrando largos cortinajes y detalles en bronce que aportaron un toque de modernidad frente a los elementos más clásicos, mientras que una iluminación ambiental protagonizada por lámparas colgantes coronó con elegancia la pista de baile. Asimismo, el mobiliario ecléctico presentó una cuidada combinación de mesas de corte rústico y amplios sillones que invitaron al confort y a la convivencia durante toda la velada.

La pareja Wittwer-Chahín durante su primer baile como esposos en el Salón Jerusalem.

Katherine lució radiante en un diseño de corte princesa con escote corazón y una falda de encaje de gran volumen, un modelo exclusivo que complementó con un delicado velo catedral. Por su parte, Rafael apostó por la etiqueta clásica con un impecable smoking oscuro, camisa de gala, corbatín negro y zapatos de charol.

Un emotivo brindis marcó el inicio de la vida compartida para la pareja Wittwer-Chahín, rodeados del cariño de sus seres queridos.

Brindis de honor: Christof Wittwer, Betulia Bautista de Wittwer, Ricardo Chahín y Karla Gómez de Chahín, compartiendo la alegría de sus hijos.

La recepción fue un crisol de emociones compartidas por los padres de los novios: Ricardo Chahín y Karla Gómez de Chahín, junto a Christof Wittwer y Betulia Bautista de Wittwer, quienes brindaron por la felicidad de de sus hijos.

Belleza nupcial: El ajuar de Katherine Chahín destacó por su elegancia clásica y sofisticación.

La noche transcurrió entre risas y momentos de profunda ternura, convirtiéndose en una velada inolvidable para los invitados, muchos de los cuales viajaron desde Suiza y Estados Unidos para brindar por la felicidad de la nueva familia Wittwer-Chahín.

Karla Gómez de Chahín y Ricardo Chahín, padres de la radiante novia, compartiendo la alegría por el enlace matrimonial de su hija.

Christof Wittwer y Betulia Bautista de Wittwer, quienes dieron una cálida bienvenida a los invitados que viajaron desde Suiza para esta ocasión especial.

Karina Chahín y Wendell Mejía.

Karol Chahín y Beker Turcios.

Michelle Rivera, Yamara Flores y Sofia Chiang.

Romina y Eduardo Bueso.

Kenneth Borjas y Gisselle Cruz.

Carmen de Chahín, Cosette Foster, Ricardo Chahín y Lisa Franks.

Gary Padgett y Eimee Medina.

David Reyes y Estefania Bautista.

José María Fores, José augusto Gómez, Isabella Rivera y Andrés Abadie.

Valeria Bueso y Calos Cousin.

Pamela Abadie y Josué Zaldivar.

Raquel, Denia, Roberto y Roberto Jr. Flores-Gómez.

Valerie Quintero, Gabriela Portillo y Margarita Fajardo.

Roxana Díaz y José Vásquez.

Adriana Fonseca y Aroldo Paz.

Ana Guillén y Fernando Alvarenga.

Alejandra Laínez y Carlos Fernández.

Andrea Bautista y David Reyes.

Andrea Flores y Aldo Villafranca.

Beker, Lucila, Melanie Beker Turcios.

Andrea González y Lissa Franks.

Laura y Cristina Bautista, Nery Puerto e Indura Bautista.

Lenin Díaz, Edy Irias y Josué Zaldivar.

Lorvis Trejo y Andrea Soto.

Michelle Rivera y Daniel Prado.

Naila Hernández y Carlos Murillo.

Nidia Jiménez, José Día y la pequeña Camila.

Roberto Flores-Gómez, Eduardo Carrillo y Fernando Rivera.