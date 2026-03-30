El Banco Central de Honduras inaugura la exposición “Sentimientos y Colores 2026” en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En un esfuerzo continuo por fortalecer la identidad nacional y brindar una plataforma de visibilidad al talento local, el Banco Central de Honduras (BCH) inauguró oficialmente la exposición pictórica colectiva “Sentimientos y Colores 2026”. La muestra que estará abierta al público en general a partir del 6 de abril y se extenderá hasta la primera semana de junio, celebra la riqueza visual del país, tiene como sede la Ciudad Industrial.

Autoridades del Banco Central de Honduras y representantes del gremio artístico inauguran oficialmente la muestra pictórica.

La exhibición reúne el trabajo de 12 destacados artistas hondureños, cuyas obras exploran diversas técnicas y estilos, ofreciendo una mirada polifónica sobre el entorno y la realidad nacional. Los expositores que dan vida a esta colección son: Nahun Pérez, Raquel Sauceda, Carol Verdial, Lucy Borjas, Andrés Pacheco, Damaris García, Dalila Boden, Allan Varela, Wilson Alfaro, Rigoberto Menéndez, Raúl Mendoza y Gerardo Torres.

Julio Escoto se dirige a la audiencia destacando el compromiso permanente del Banco Central de Honduras con la promoción y difusión de la cultura nacional.

El mensaje de apertura estuvo a cargo del reconocido escritor Julio Escoto, miembro del Directorio del BCH, quien reafirmó el compromiso de la institución con la difusión de las expresiones artísticas. Escoto subrayó que estas iniciativas son pilares fundamentales para el desarrollo cultural y social de Honduras.

El artista Allan Varela posa junto a su creación titulada ‘Presencia del ser’, una de las piezas centrales que integran la exhibición colectiva.

Por su parte, el artista Allan Varela, en representación del colectivo pictórico, expresó su gratitud hacia la entidad bancaria por abrir espacios que dignifican el oficio artístico y permiten el acercamiento del arte al público general.

Una panorámica de la colección ‘Sentimientos y Colores 2026’ en la Tienda Museo Daisy Fasquelle Bonilla, donde convergen las propuestas visuales de 12 maestros del pincel hondureño.

El artista Andrés Pacheco presenta su pieza titulada “Arquitectura de un suspiro”, una de las obras más comentadas de la colectiva ‘Sentimientos y Colores 2026’.

El simbólico corte de cinta fue liderado por Julio Escoto, acompañado por una comitiva de autoridades del Banco Central y representantes del gremio artístico, entre ellos Tomás Cálix, Ana Laura Pon, Carlos Andino y Edwin Záldivar.

Instantes del recorrido por la muestra ‘Sentimientos y Colores 2026’, una celebración de la identidad y el arte en el corazón de la zona norte.

La artista Carol Verdial posa junto a su obra titulada “Esplendor”, una de las piezas que cautivó a los asistentes durante la inauguración de la muestra en San Pedro Sula.

Tras los actos protocolarios, los asistentes disfrutaron de un cóctel de honor y realizaron un recorrido a la Tienda Museo Daisy Fasquelle Bonilla. En este recinto, los invitados especiales pudieron apreciar de cerca la intensidad de los trazos y la narrativa visual de cada pieza que integra “Sentimientos y Colores 2026”.

“Vendedora de Flores”: El maestro Raúl Mendoza posa junto a su creación, donde plasma con maestría la identidad y el colorido cotidiano de nuestra cultura.

La escritora Débora Ramos durante su recorrido por la exposición “Sentimientos y Colores 2026”, apreciando la diversidad de propuestas de los 12 artistas hondureños invitados por el BCH.

Esta exposición es un testimonio vivo del talento que posee nuestra nación y de la necesidad de seguir apoyando a quienes plasman nuestra historia en lienzos.

El artista Wilson Alfaro posa junto a su impactante obra titulada “Decadencia”, una de las piezas que invita a la reflexión dentro de la colectiva ‘Sentimientos y Colores 2026’.

Con este evento, el BCH consolida su rol no solo como rector de la política económica, sino como un gestor cultural clave en la zona norte del país.

Nahun Pérez y Miriam Sorto.

Dalila y Peter Boden.

Como parte del selecto grupo de 12 artistas nacionales, Raquel Sauceda exhibe su escultura “Bananera” durante la inauguración de la temporada cultural del BCH.

Margori Urbina y Katherine Díaz.

Mayron Tejada, Elizandra Henríquez y César Acituno.

Ruth Rapalo, Paola Martínez, Hilda Sabillón, Ana María Alemán y Belinda Ordoñez .

Margarita de Hernádez y Lety de Morales.

Leonor Pacheco, Betty Araujo y Miley Pacheco.

Gerardo Torres, Julio Escoto, Marco Rietti y Armando García.

Gisselle Escoto y Miley Pacheco.

Carlo, Nery Antonio y Allan Varela.

Alex Caballero, Cristhian Muñoz, Marco Najera, Mayron Tejada, Edwin Zaldivar y Carlos Andino.

El violinista Josué Rio animó la velada artística.

Mario Flores, Merari Guevara y Jorge Torres.

Mayra Casiano y Cinthia Ramírez.

Belinda Ordoñez y Ana María Alemán.

Paola Martínez e Hilda Sabillón .

Verena Sinaí Molina y Wilson Alfaro.

Integrantes del Grupo Cultural Tribu se dieron cita en la gala inaugural para disfrutar de la muestra “Sentimientos y Colores 2026”, respaldando la proyección del arte nacional.