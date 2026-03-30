El Banco Central de Honduras inaugura la exposición “Sentimientos y Colores 2026” en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En un esfuerzo continuo por fortalecer la identidad nacional y brindar una plataforma de visibilidad al talento local, el Banco Central de Honduras (BCH) inauguró oficialmente la exposición pictórica colectiva “Sentimientos y Colores 2026”. La muestra que estará abierta al público en general a partir del 6 de abril y se extenderá hasta la primera semana de junio, celebra la riqueza visual del país, tiene como sede la Ciudad Industrial.
La exhibición reúne el trabajo de 12 destacados artistas hondureños, cuyas obras exploran diversas técnicas y estilos, ofreciendo una mirada polifónica sobre el entorno y la realidad nacional. Los expositores que dan vida a esta colección son: Nahun Pérez, Raquel Sauceda, Carol Verdial, Lucy Borjas, Andrés Pacheco, Damaris García, Dalila Boden, Allan Varela, Wilson Alfaro, Rigoberto Menéndez, Raúl Mendoza y Gerardo Torres.
El mensaje de apertura estuvo a cargo del reconocido escritor Julio Escoto, miembro del Directorio del BCH, quien reafirmó el compromiso de la institución con la difusión de las expresiones artísticas. Escoto subrayó que estas iniciativas son pilares fundamentales para el desarrollo cultural y social de Honduras.
Por su parte, el artista Allan Varela, en representación del colectivo pictórico, expresó su gratitud hacia la entidad bancaria por abrir espacios que dignifican el oficio artístico y permiten el acercamiento del arte al público general.
El simbólico corte de cinta fue liderado por Julio Escoto, acompañado por una comitiva de autoridades del Banco Central y representantes del gremio artístico, entre ellos Tomás Cálix, Ana Laura Pon, Carlos Andino y Edwin Záldivar.
Tras los actos protocolarios, los asistentes disfrutaron de un cóctel de honor y realizaron un recorrido a la Tienda Museo Daisy Fasquelle Bonilla. En este recinto, los invitados especiales pudieron apreciar de cerca la intensidad de los trazos y la narrativa visual de cada pieza que integra “Sentimientos y Colores 2026”.
Esta exposición es un testimonio vivo del talento que posee nuestra nación y de la necesidad de seguir apoyando a quienes plasman nuestra historia en lienzos.
Con este evento, el BCH consolida su rol no solo como rector de la política económica, sino como un gestor cultural clave en la zona norte del país.