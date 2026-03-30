Juniors de la Saint Paul Academy despiden a la Clase 2026 con fraternal desayuno

San Pedro Sula. – La nostalgia y la alegría se entrelazaron en una mañana inolvidable para los estudiantes de la Saint Paul Academy. Como ya es una sólida tradición en la institución, los alumnos de décimo grado (Juniors) organizaron un especial agasajo para los Seniors 2026, marcando así el inicio de las despedidas oficiales previo a su culminación académica.
El Hotel Copantl fue el escenario perfecto para este encuentro. Entre risas, anécdotas compartidas y un ambiente de plena camaradería, los futuros bachilleres disfrutaron de un suculento desayuno, celebrando los lazos de amistad forjados durante años en las aulas de clases.
A pocos meses de cerrar su ciclo de secundaria, el entusiasmo era palpable. Los jóvenes aprovecharon la ocasión para capturar fotografías del recuerdo, reafirmando el espíritu de fraternidad que caracteriza a esta generación que está a punto de emprender nuevos retos universitarios.
La agenda de los Seniors 2026 continúa con gran expectativa, teniendo como fecha cúspide el próximo 21 de junio. Ese día, los graduandos recibirán sus títulos que los acreditan como Bachilleres en Ciencias y Humanidades.
Los actos protocolarios y la posterior gala de celebración se llevarán a cabo en las instalaciones del Hotel Maya Colonial, donde padres de familia, docentes e invitados especiales brindarán por el éxito profesional de los nuevos profesionales.