San Pedro Sula celebra el Día Global de Reuniones y rinde tributo a Aracely Alvarado

San Pedro Sula.– Con el objetivo de reafirmar su posicionamiento como el principal destino estratégico para el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) en Honduras, el Buró de Convenciones de San Pedro Sula celebró el pasado viernes una jornada de conmemoración en la Plaza de las Banderas.
El evento, que coincidió con la celebración mundial del Global Meetings Industry Day, sirvió de plataforma para destacar el impacto económico que genera esta industria en la zona norte del país. Según los organizadores, el crecimiento de este sector ha dinamizado áreas clave como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios profesionales, impulsando de manera directa la inversión y la generación de empleo.
El punto central de la ceremonia fue el homenaje otorgado a la Lcda. Aracely Alvarado, cuya destacada trayectoria fue reconocida por su valiosa contribución al desarrollo de la industria de reuniones en Honduras. El acto incluyó un video conmemorativo y la entrega formal de un galardón ante autoridades y familiares.
La ceremonia contó con la presencia de figuras clave del sector público y privado, incluyendo al Ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el Director de Cultura y Turismo municipal, Miguel Alvarado; el presidente del Buró de Convenciones, Guillermo Orellana; la presidenta de CANATURH (Capítulo SPS), Ana Morales; y Menoti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Durante las intervenciones, se enfatizó que San Pedro Sula posee las ventajas competitivas —infraestructura, conectividad y talento humano— necesarias para albergar eventos de talla internacional, consolidándose como un referente en la región.
La conmemoración cerró con un cóctel de honor, donde los asistentes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de la industria en un ambiente de de fraternidad.