San Pedro Sula celebra el Día Global de Reuniones y rinde tributo a Aracely Alvarado

San Pedro Sula.– Con el objetivo de reafirmar su posicionamiento como el principal destino estratégico para el turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) en Honduras, el Buró de Convenciones de San Pedro Sula celebró el pasado viernes una jornada de conmemoración en la Plaza de las Banderas.

El Dr. Andrés Ehrler, Ministro de Turismo, hace entrega de un reconocimiento especial a la Lcda. Aracely Alvarado por su invaluable trayectoria en el turismo MICE en Honduras.

El evento, que coincidió con la celebración mundial del Global Meetings Industry Day, sirvió de plataforma para destacar el impacto económico que genera esta industria en la zona norte del país. Según los organizadores, el crecimiento de este sector ha dinamizado áreas clave como la hotelería, gastronomía, transporte y servicios profesionales, impulsando de manera directa la inversión y la generación de empleo.

La Lcda. Aracely Alvarado recibe el homenaje de la industria de reuniones ante la presencia de líderes empresariales y autoridades gubernamentales.

El punto central de la ceremonia fue el homenaje otorgado a la Lcda. Aracely Alvarado, cuya destacada trayectoria fue reconocida por su valiosa contribución al desarrollo de la industria de reuniones en Honduras. El acto incluyó un video conmemorativo y la entrega formal de un galardón ante autoridades y familiares.

En este momento tan significativo, la Lcda. Aracely Alvarado estuvo rodeada del cariño y apoyo de su familia, quienes compartieron con orgullo el merecido homenaje.

La ceremonia contó con la presencia de figuras clave del sector público y privado, incluyendo al Ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el Director de Cultura y Turismo municipal, Miguel Alvarado; el presidente del Buró de Convenciones, Guillermo Orellana; la presidenta de CANATURH (Capítulo SPS), Ana Morales; y Menoti Maradiaga, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

La homenajeada Aracely Alvarado con y Buró de Convenciones de San Pedro Sula e invitados especiales.

Durante las intervenciones, se enfatizó que San Pedro Sula posee las ventajas competitivas —infraestructura, conectividad y talento humano— necesarias para albergar eventos de talla internacional, consolidándose como un referente en la región.

Denia Fernández, Aracely Alvarado y Susana Ham.

La conmemoración cerró con un cóctel de honor, donde los asistentes intercambiaron perspectivas sobre el futuro de la industria en un ambiente de de fraternidad.

Luis Ortega, Regina Handal y Juan David Serrano.

Nancy Machado, Guadalupe Hernández y Susana Ham.

Ruth Arita y Cecilia Menjívar.

Verenice Romero y Keila Rodríguez.

Fernel Villanueva con Paty Poujol.

Ana Morales, Menoti Maradiaga, Ana Morales y Denia Fernández.

Angelique y Alessandra Carbajal.

Cecilia Cálix, Aracely Alvarado y Josline López.

Carlos Reyes y Francisco Fuentes.

André Paz y Suyapa Argueta .

Gabriela Palma, Verenice Romero e Iris Valladares.

María Fernanda Cruz, Yeimi Ayala y Cecilia Cálix.