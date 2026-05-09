Arte y resiliencia: Sofía Mendoza “Zanate” inaugura la muestra “Aeipatía” en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una velada donde el arte y la perseverancia convergieron, la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS) abrió sus puertas para recibir la muestra individual “Aeipatía”, de la artista visual sampedrana Sofía Mendoza, conocida en el ámbito artístico como “Zanate”.
La muestra está compuesta por un total de 30 obras que ponen de manifiesto la notable versatilidad técnica de la artista, quien logra fusionar con maestría el uso del acrílico y el gouache junto a la delicadeza de la acuarela y los medios mixtos, integrando además una innovadora propuesta de arte digital.
La ceremonia de inauguración, celebrada el jueves 7 de mayo, inició con las palabras de bienvenida del Lic. Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del CCS. Seguidamente, la coordinadora cultural Zully Cuellar dio lectura a la hoja de vida de la artista, destacando su evolución en la plástica nacional. El cierre protocolario estuvo a cargo de la propia Mendoza, quien compartió con los asistentes la esencia emocional que dio vida a su colección.
Sofía Mendoza ha consolidado su identidad bajo el pseudónimo Zanate, un símbolo que para ella representa la resiliencia y la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. Su propuesta no es solo estética, sino una invitación a la reflexión; con “Aeipatía” —término que define una pasión continua y una motivación inagotable— busca inspirar a los espectadores a perseguir sus sueños, sin importar el tiempo o los temores que surjan en el camino.
Además, la artista presentó su libro “Zanate ArtBook 1.2”, una obra que no solo recopila su talento visual, sino que incluye ejercicios prácticos diseñados para estimular la creatividad en los lectores.
La exposición estará abierta al público de forma gratuita del 08 de mayo al 20 de junio 2026, en horario de oficina, en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.