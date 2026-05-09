Arte y resiliencia: Sofía Mendoza “Zanate” inaugura la muestra “Aeipatía” en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una velada donde el arte y la perseverancia convergieron, la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano (CCS) abrió sus puertas para recibir la muestra individual “Aeipatía”, de la artista visual sampedrana Sofía Mendoza, conocida en el ámbito artístico como “Zanate”.

La artista visual Sofía Mendoza durante la noche inaugural. Su propuesta “Aeipatía” es un recordatorio de que la pasión y la perseverancia son la clave para alcanzar cualquier meta.

La muestra está compuesta por un total de 30 obras que ponen de manifiesto la notable versatilidad técnica de la artista, quien logra fusionar con maestría el uso del acrílico y el gouache junto a la delicadeza de la acuarela y los medios mixtos, integrando además una innovadora propuesta de arte digital.

El Licenciado Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la junta directiva del CCS, se dirige a los presentes destacando el compromiso de la institución con el arte nacional.

La ceremonia de inauguración, celebrada el jueves 7 de mayo, inició con las palabras de bienvenida del Lic. Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la Junta Directiva del CCS. Seguidamente, la coordinadora cultural Zully Cuellar dio lectura a la hoja de vida de la artista, destacando su evolución en la plástica nacional. El cierre protocolario estuvo a cargo de la propia Mendoza, quien compartió con los asistentes la esencia emocional que dio vida a su colección.

Víctor Manuel Rodriguez y Francia Quintana, directivos del Centro Cultural Sampedrano junto a la artista Sofía Mendoza en la apertura oficial de “Aeipatía”, una colección que celebra el talento sampedrano.

Sofía Mendoza ha consolidado su identidad bajo el pseudónimo Zanate, un símbolo que para ella representa la resiliencia y la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. Su propuesta no es solo estética, sino una invitación a la reflexión; con “Aeipatía” —término que define una pasión continua y una motivación inagotable— busca inspirar a los espectadores a perseguir sus sueños, sin importar el tiempo o los temores que surjan en el camino.

Sofía Mendoza compartiendo con la audiencia el significado de “Aeipatía” y su deseo de motivar a otros a perseguir sus sueños a través del arte.

Selectos invitados disfrutaron de una velada cultural en el CCS, conociendo de cerca el universo creativo de Sofía Mendoza “Zanate”.

Además, la artista presentó su libro “Zanate ArtBook 1.2”, una obra que no solo recopila su talento visual, sino que incluye ejercicios prácticos diseñados para estimular la creatividad en los lectores.

Sofía “Zanate” Mendoza, cuya obra destaca por la experimentación técnica y una narrativa que invita al espectador a verse reflejado en sus sueños.

Los asistentes apreciaron la versatilidad de la técnica de “Zanate”, que incluye acrílico, gouache y medios mixtos en una narrativa de adaptabilidad.

Invitados especiales recorren la Galería Colibrí admirando las 30 obras que integran la exhibición, las cuales fusionan técnicas tradicionales con arte digital.

La exposición estará abierta al público de forma gratuita del 08 de mayo al 20 de junio 2026, en horario de oficina, en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.

Sofía Mendoza, conocida en el mundo artístico como “Zanate”, posa junto a una de sus piezas principales.

En un gesto cargado de afecto y admiración, la artista Sofía Mendoza ‘Zanate’ recibió un exquisito arreglo floral de manos de María Guifarro, quien se sumó a las muestras de felicitación por el éxito de su nueva exposición.

Wilfredo Aplicano y Francia Quintana.

Sharon Machado y José Handal.

Carmen Herrera, Grecia Zapata y Karol Álvarez.

Nur Fernández, Emilce Cárdenas y Bryan Irías.

Lauren Sacaza, Stephan Tabush, Karen Atúnez y Sully Cuellar.

Valeria Henríquez, Nicole Rodas y Salomé Barrera.

David Vásquez, Jan López y Jared Girón.

María López y Kristel Altamirano.

Fernando Dubón, Favio Enamorado y Amilcar Sosa.

Favio Rodríguez y Dilcia Castillo.

Astrid y Dafne Coxaj.