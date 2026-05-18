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Los seniors de la Del Valle School celebran su tradicional desayuno

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Autor: El Diario HN
2 min.
Risas, compañerismo y elegancia marcaron el ambiente de este esperado encuentro juvenil: Kimbely Palacios, Keynni Hernández, Victoria Pacheco, Sammantha Montoya y Ester Vega. / Fotos: El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – La recta final hacia la graduación ya comenzó para la Generación 2026 de la Del Valle School. Los futuros universitarios se reunieron en el Hotel Copantl para celebrar su tradicional desayuno, compartiendo una mañana llena de entusiasmo, anécdotas y alegría juvenil.

Los varones de la generación disfrutando cada momento de su último año escolar en el Hotel Copantl.

El salón San Pedro abrió sus puertas para recibir a los futuros profesionales. De principio a fin, los jóvenes disfrutaron de un ambiente exclusivo, fruto de la minuciosa planificación de la dirección de la escuela, que contó con el valioso acompañamiento del cuerpo docente de la promoción.

Las chicas lucieron impecables atuendos de cóctel en su Seniors Breakfast.

Luciendo atuendos semiformales y casuales, los próximos graduados de esta prestigiosa institución educativa se preparan con entusiasmo para sus actividades de clausura. Los eventos principales de su esperada graduación están programados para el próximo 18 de junio en las instalaciones de la escuela, seguidos por la gran fiesta de gala el 19 de junio en uno de los salones del Club Hondureño Árabe.

Fernando Caballero, Raúl Castro, Luis Emanuel Benítez, Luis David Zelaya, Fabio Arita, Alberto Valenzuela, Oscar Azcona, Daniel Moya y Gary Prieto.
Sarah Aguilar, Rebeca Peña y Esther Vega.
Gary Prieto, Luis Fuentes y Daniel Moya.
Samantha Montoya, Osmara Rodríguez y Valery Alvarado.
Luis David Zelaya, Raúl Castro y Luis Emanuel Benitez.
Victoria Pacheco, Yohanna López y Camila Fuentes.
Richard Núñez, Allan Urbina y Ramón Ponce.
Kimbely Palacios y Keynni Hernández.
Luis Emanuel Benítez y Fernando Caballero.
Luis David Zelaya, Fabio Arita y Luis Emanuel Benitez.
Masiel Mucia y Sandra Cárdenas.
Alberto Valenzuela, Raúl Castro y Oscar Azcona.
Diana Díaz, María Balnaco y Andrea Cruz.
Fabio Arita, Esther Vega, Samantha Montoya y Raúl Castro.
Masiel Murcia.
Luis David Zelaya.
Sarah Aguilar.
Allan Urbina.
Yohanna López.
Ramón Ponce.
Victoria Pacheco.
Luis Emanuel Benítez.
Rebeca Peña.
Raúl Castro.
María José Blanaco.
Gary Prieto.
Sandra Cárdenas.
Alberto Valenzuela.
Kimbely Palacios.
Richard Núñez.
Esther Vega.
Fabio Arita.
Keynni Hernández.
Fernando Caballero.
Alisson Samantha Montoya.
Andrea Cruz.
Camila Fuentes.
El cuerpo de docentes de la promoción compartió la alegría de los próximos graduados: Raúl Castro, Jorge Herrera, Eduardo Acosta, Gabriela Herrera, Brenda Galeano, Iris Cubero, Wendy Amaya, Esther Alvarado, Tania Zelaya, Santiago Galeas y Juan Antonio Aguilar.
Tania Zelaya con Jorge Herrera.
Foto del recuerdo: La generación 2026 de la Del Valle Bilingual School posa para el lente durante su tradicional desayuno, capturando la alegría y el compañerismo en el inicio de su recta final hacia la graduación.

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