Los seniors de la Del Valle School celebran su tradicional desayuno

San Pedro Sula. – La recta final hacia la graduación ya comenzó para la Generación 2026 de la Del Valle School. Los futuros universitarios se reunieron en el Hotel Copantl para celebrar su tradicional desayuno, compartiendo una mañana llena de entusiasmo, anécdotas y alegría juvenil.
El salón San Pedro abrió sus puertas para recibir a los futuros profesionales. De principio a fin, los jóvenes disfrutaron de un ambiente exclusivo, fruto de la minuciosa planificación de la dirección de la escuela, que contó con el valioso acompañamiento del cuerpo docente de la promoción.
Luciendo atuendos semiformales y casuales, los próximos graduados de esta prestigiosa institución educativa se preparan con entusiasmo para sus actividades de clausura. Los eventos principales de su esperada graduación están programados para el próximo 18 de junio en las instalaciones de la escuela, seguidos por la gran fiesta de gala el 19 de junio en uno de los salones del Club Hondureño Árabe.