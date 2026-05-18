Más de 2,800 obras y décadas de historia: el legado del Salón Nacional de Arte en Honduras

Por años, el Centro Cultural Sampedrano ha sido escenario de una de las plataformas artísticas más importantes del país: el Salón Nacional de Arte.

A través de sus distintas ediciones, el Salón Nacional de Arte ha reunido a destacados artistas hondureños.

Trayectoria y excelencia: El Salón Nacional de Arte ha sido el hogar de más de 1,200 obras expuestas a lo largo de su historia.

A través de sus distintas ediciones, este evento ha reunido a destacados artistas hondureños, impulsando nuevas generaciones creativas y reconociendo obras que hoy forman parte del patrimonio cultural nacional.

A lo largo de su trayectoria, el Salón Nacional de Arte se ha consolidado como el punto de encuentro de los más destacados artistas hondureños.

Cada edición representa una oportunidad para descubrir talento, premiar la excelencia y acercar el arte al público. El Salón Nacional de Arte no solo ha premiado obras; también ha contado historias, abierto puertas y fortalecido la identidad cultural de Honduras.

Edición tras edición, el Salón Nacional de Arte continúa reuniendo el talento de los artistas hondureños más destacados.

Su impacto también se refleja en su trayectoria: más de 2,800 obras han sido presentadas a concurso y más de 1,200 han formado parte de sus exposiciones, consolidándose como una vitrina clave para el arte nacional.

Nuevas generaciones y grandes maestros se encuentran en un espacio que celebra la diversidad creativa.

En los últimos años, el Salón ha evolucionado, incorporando nuevas categorías y fortaleciendo su alcance, reafirmando su compromiso con el desarrollo del talento artístico en el país.

Edición tras edición, el Salón Nacional de Arte continúa reuniendo el talento de los artistas hondureños .

Hoy, ese legado continúa.

Por ello, el Centro Cultural Sampedrano anuncia con orgullo una nueva edición del Salón Nacional de Arte 2026, que abrirá sus puertas en junio, consolidándose como un espacio que promueve la educación, el arte y la cultura en Honduras.

Un legado que sigue creciendo y que en 2026 vuelve a abrir sus puertas al país.

Las galerías Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, listas para recibir el talento y la creatividad de nuestra comunidad artística.

El Salón Nacional de Arte es un puente entre los artistas y su público.

El Centro Cultural Sampedrano, un espacio dedicado a la promoción de la educación, el arte y la identidad nacional.

El Centro Cultural Sampedrano, un espacio dedicado a la promoción de la educación, el arte y la identidad nacional.

Salón Nacional de Arte 2026: Una nueva oportunidad para descubrir el talento, premiar la excelencia y vivir la cultura.