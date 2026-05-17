Supermercados Colonial logra con éxito el “Reciclatón Colonial” en San Pedro Sula

San Pedro Sula.– En el marco del Día Mundial del Reciclaje y como parte de su firme compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, Supermercados Colonial llevó a cabo con gran éxito su mega jornada de reciclaje denominada “Reciclatón Colonial”.

Francisco Pereira y Keren Martínez, del equipo de mercadeo de Supermercados Colonial, impulsando activamente la cultura del reciclaje durante la exitosa jornada de este sábado.

En esta edición, la cadena de supermercados se sumó a la iniciativa ReConecta, impulsada por RECACEL, con el objetivo de promover la correcta gestión de residuos electrónicos y, al mismo tiempo, apoyar la educación de miles de estudiantes hondureños.

Camila López, de RECACEL, y Keren Martínez, de Supermercados Colonial, uniendo esfuerzos para promover la gestión responsable de residuos y la sostenibilidad en la comunidad sampedrana.

Bajo el lema “Transforma tus residuos en educación”, la actividad buscó concienciar a la población sobre el impacto ambiental de los desechos y demostrar cómo los equipos tecnológicos en desuso pueden convertirse en herramientas de desarrollo para las futuras generaciones.

Francisco Pereira, gerente de mercadeo de Supermercados Colonial, reafirmando su compromiso con el medio ambiente durante el desarrollo del “Reciclatón Colonial”.

La actividad se desarrolló el pasado sábado 16 de mayo, en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., habilitando estaciones de recolección en todas las sucursales de Supermercados Colonial en San Pedro Sula.

Durante el evento, los ciudadanos respondieron positivamente a la convocatoria entregando diversos materiales reciclables, entre los que destacaron residuos convencionales como papel, cartón, latas y plástico PET o grueso, así como equipos electrónicos dañados o en desuso, incluyendo computadoras, laptops, celulares, tablets, monitores, teclados, cables, cargadores e impresoras.

Como incentivo a la sostenibilidad, Supermercados Colonial premió el compromiso ambiental de los participantes otorgando 500 Puntos Colonial durante la jornada.

Como muestra de agradecimiento a su conciencia ecológica, Supermercados Colonial incentivó la sostenibilidad premiando a los participantes de la jornada con un bono especial de 500 Puntos Colonial para todos aquellos que depositaron sus residuos en los centros de acopio autorizados.

Equipos electrónicos en desuso recolectados gracias a la iniciativa “ReConecta” de RECACEL, los cuales serán transformados en oportunidades educativas para estudiantes hondureños.

Con el éxito de este “Reciclatón”, Supermercados Colonial reafirma su liderazgo en la promoción de acciones responsables que benefician directamente a las comunidades y al cuidado del medio ambiente, logrando conectar de forma tangible el reciclaje tecnológico con nuevas oportunidades educativas en Honduras.