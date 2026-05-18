BAC Honduras impulsa el sueño de la vivienda propia con su exitosa “Feria Casa BAC”

San Pedro Sula.– Con el objetivo de brindar soluciones financieras accesibles y transformadoras, BAC Honduras llevó a cabo con gran éxito su esperada Feria Casa BAC, una plataforma diseñada exclusivamente para que las familias hondureñas cumplan el sueño de adquirir su hogar bajo condiciones preferenciales únicas en el mercado.

Destacados desarrolladores e importantes líderes del sector inmobiliario nacional se dieron cita en el acto inaugural de la Feria Casa BAC.

El evento se desarrolló simultáneamente del 15 al 17 de mayo en puntos estratégicos del país: el Lobby de La Galería en Tegucigalpa y la Plaza Central de Altara en San Pedro Sula. Durante estos tres días, los asistentes recibieron asesoría personalizada de expertos y conectaron de forma directa con los desarrolladores inmobiliarios más importantes de Honduras.

Reconocidos desarrolladores del sector inmobiliario asistieron a la inauguración oficial de la Feria Casa BAC en San Pedro Sula.

La Feria Casa BAC se destacó por ofrecer un paquete de beneficios diseñado para aliviar la carga económica inicial de los compradores y brindar estabilidad a largo plazo: entre los atractivos principales de la feria destacaron las tasas preferenciales exclusivas para quienes aplicaron de forma presencial o digital, complementadas con plazos extendidos de financiamiento de hasta 30 años que permiten estructurar cuotas mensuales cómodas y adaptadas al presupuesto de cada cliente.

Aspectos de la Feria Casa BAC, una iniciativa que facilitó el acceso a financiamiento hipotecario preferencial tanto de forma presencial como a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, los solicitantes obtuvieron un ahorro inmediato al recibir los honorarios legales y el avalúo sin costo, todo esto respaldado por soluciones integrales que incluyeron asesoramiento financiero a la medida y la presencia de las constructoras más importantes del país.

Sarah Zepeda, gerente de mercadeo para la zona norte de BAC Honduras, destacó el compromiso de la institución bancaria en ofrecer soluciones financieras ágiles y tasas preferenciales para la adquisición de vivienda.

“En BAC queremos acompañar a las personas en una de las decisiones más importantes de su vida, ofreciendo soluciones financieras integrales que les permitan dar el paso hacia la compra de su hogar con total confianza y respaldo”, destacó Sarah Zepeda, gerente de mercadeo de BAC Honduras para la zona norte.

La Feria Casa BAC reunió en San Pedro Sula los principales desarrolladores inmobiliarios del país, ofreciendo asesoría experta a las familias hondureñas.

Para quienes buscan comodidad y rapidez, BAC Honduras mantiene habilitada su plataforma digital, permitiendo a los interesados iniciar su solicitud de préstamo hipotecario en línea desde cualquier lugar. Asimismo, la institución ofrece la facilidad de agendar citas virtuales con asesores expertos en el horario que mejor se adapte a la agenda del cliente, agilizando el proceso de aprobación de manera segura y eficiente.