La doctora Blanca Echeverry celebra su natalicio en ambiente de amor y bendiciones

San Pedro Sula. — Rodeada del sincero cariño de su familia y su círculo más íntimo de amistades, la estimada doctora Blanca Echeverry de Hernández festejó un año más de vida con un especial agasajo que perdurará en sus mejores recuerdos.
El elegante encuentro tuvo como escenario el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, un evento que fue ofrecido con profundo amor por su esposo, don Modesto Hernández, junto a sus hijas Andrea, Estephanie y Lissa Hernández, contando además con la tierna presencia de su adorada nieta, Natalia.
La atmósfera del salón cobró vida gracias al talento de Camili Mejía, quien diseñó una decoración temática inspirada en la noble profesión de la cumpleañera. En el recinto destacaron llamativos colores combinados con elementos y frascos médicos, teniendo como gran protagonista un original y exquisito pastel temático que capturó la atención de todos.
A su llegada, la doctora Blanca fue recibida con una calurosa ovación, los tradicionales cantos de feliz cumpleaños y múltiples muestras de felicitación. Los asistentes compartieron un exquisito almuerzo servido en su honor, un brindis por su salud y el esperado momento de partir el pastel al ritmo del “Happy Birthday”.
Entre finos presentes, risas y buenos deseos, la celebración transcurrió en un ambiente de profunda hermandad y alegría, consolidando un día inolvidable para la agasajada. ¡Muchas felicidades!