La doctora Blanca Echeverry celebra su natalicio en ambiente de amor y bendiciones

San Pedro Sula. — Rodeada del sincero cariño de su familia y su círculo más íntimo de amistades, la estimada doctora Blanca Echeverry de Hernández festejó un año más de vida con un especial agasajo que perdurará en sus mejores recuerdos.

Un brindis por la vida y la salud: La Dra. Blanca Echeverry de Hernández alza su copa junto a su esposo Modesto, su hija Andrea y su yerno Emerson Velásquez, en uno de los momentos más emotivos del agasajo.

El elegante encuentro tuvo como escenario el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, un evento que fue ofrecido con profundo amor por su esposo, don Modesto Hernández, junto a sus hijas Andrea, Estephanie y Lissa Hernández, contando además con la tierna presencia de su adorada nieta, Natalia.

En un ambiente de profunda alegría, Vilma Rosales, Emy Marzuca, Blanca Echeverry y Modesto Hernández realizán el brindis.

La atmósfera del salón cobró vida gracias al talento de Camili Mejía, quien diseñó una decoración temática inspirada en la noble profesión de la cumpleañera. En el recinto destacaron llamativos colores combinados con elementos y frascos médicos, teniendo como gran protagonista un original y exquisito pastel temático que capturó la atención de todos.

Un original pastel temático inspirado en la profesión médica de la cumpleañera fue el centro de atención de la tarde.

A su llegada, la doctora Blanca fue recibida con una calurosa ovación, los tradicionales cantos de feliz cumpleaños y múltiples muestras de felicitación. Los asistentes compartieron un exquisito almuerzo servido en su honor, un brindis por su salud y el esperado momento de partir el pastel al ritmo del “Happy Birthday”.

La homenajeada junto a su esposo, don Modesto Hernández, quienes compartieron la dicha de este día tan especial.

Entre finos presentes, risas y buenos deseos, la celebración transcurrió en un ambiente de profunda hermandad y alegría, consolidando un día inolvidable para la agasajada. ¡Muchas felicidades!

La cumpleañera acompañada por sacerdotes de la iglesia católica, José Amaya, Dicy Ballestero, Fredy Valdiviezo, Eduardo Sorto, Javier Henríquez y Alex Ramos.

Selectos invitados y miembros de su círculo íntimo de amistades brindaron por la salud y felicidad de la doctora Blanca.

Ester Amaya, Padre José Amaya, Silvia de Salinas, Blanca Echeverry y Modesto Salinas.

Modesto Hernández con su madre Elisa de Hernández y parte de su familia.

Andrea Hernández y Emerson Velásquez.

Franklin Echeverry y Marisol Gradis.

Amado y Alicia Rodríguez.

Catina Gómez, Suyapa Amaya y Jackeline Asaf.

Dilcia Rápalo y Dennis Murillo.

José Camilo y Fátima Mejía.

Jesús Merlo, Cilia Ramos y Marvin Merlo.

Modesto y Silvia Salinas .

Olivia y Rafael Flores.

Deyni Peña y Dany Rizo.

Diana, Norma y Fátima de Mejía.

Walter, Elisa y Alma Hernández.

Bastián y Patricia Coello.

Blanca Echeverry con Vilma Rosales.

Padre Alex Ramos, José Camilo, Fátima y Camilo Mejía con el padre Javier Henríquez.