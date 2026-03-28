Supermercados La Colonia lanza “Core Chef”: la colección de cuchillos que transforma la cocina hondureña

San Pedro Sula. – Supermercados La Colonia lanza su nueva promoción “Precisión que eleva tu cocina”, una exclusiva colección de cuchillos Core Chef, diseñada para elevar la experiencia culinaria con utensilios de alta precisión, funcionalidad y diseño moderno, pensada para facilitar cada preparación en el hogar.

Exclusividad y precisión: Supermercados La Colonia presenta la prestigiosa línea de cuchillos Core Chef.

La colección incluye 12 piezas, entre ellas 8 cuchillos especializados: para carne, pan, fileteador, entre otros, cada uno elaborado para ofrecer cortes más uniformes, mayor control y eficiencia en cada uso. Estos utensilios se convierten en aliados indispensables para quienes buscan resultados profesionales en la cocina.

A su vez, incorpora un hacha robusta, ideal para cortar carne, huesos y vegetales de consistencia firme; así como una tijera de cocina, perfecta para cortar hierbas y procesar alimentos con facilidad. También incluye un afilador de 4 ranuras multifuncional con tres etapas que permiten restaurar, alinear y pulir cuchillos, además de afilar tijeras, prolongando la vida útil de cada utensilio.

Colaboradores de Supermercados La Colonia durante el lanzamiento oficial de la campaña “Precisión que eleva tu cocina”, presentando la exclusiva colección de cuchillos Core Chef.

La promoción se complementa con un set de tablas de picar codificadas por color, diseñado para separar alimentos y evitar la contaminación cruzada; por otro lado, también podrá adquirir un stand magnético de alta potencia para cuchillos, que permite organizarlos de forma segura, sin dañar las hojas y manteniendo la cocina ordenada.

El coordinador de mercadeo de la zona norte, Miguel Vargas, compartiendo los detalles y beneficios de la promoción “Precisión que eleva tu cocina”.

“En Supermercados La Colonia nos enorgullece presentar una colección que combina calidad, diseño y funcionalidad, pensada para transformar la cocina en un espacio de creatividad y precisión. Con esta promoción, nuestros clientes podrán contar con utensilios Core Chef que les brindan mayor control, seguridad y eficiencia, facilitando cada preparación y convirtiendo cada momento en la cocina en una experiencia profesional y gratificante”, afirmó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

La mecánica para adquirir esta colección es sencilla: por cada L150.00 en compras, recibes una manzana digital. Además, obtienes una manzana adicional por cada L50.00 en productos de más de 50 marcas patrocinadoras, y al pagar con tu tarjeta de crédito Ficohsa La Colonia, Más e Infinite tienes doble acumulación. Al llegar a 30 manzanas, el cliente puede llevarse el artículo de su preferencia a precio especial desde L149.00.

La promoción “Precisión que eleva tu cocina” estará disponible del 26 de marzo al 21 de junio en las 76 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, incluyendo los formatos Fresh Market, Mi Super y Súper Cerca. Invitamos a todos los clientes a aprovechar esta oportunidad y llevar precisión y calidad a su cocina con los cuchillos Core Chef.