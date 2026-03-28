Fundación Diunsa y UNFPA firman importante alianza de cooperación

Tegucigalpa. — Con el firme propósito de fortalecer la colaboración en iniciativas, proyectos y acciones en materia de promoción de los derechos humanos y la prevención de la violencia basada en género, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Honduras y la Fundación Diunsa suscribieron un Memorando de Entendimiento.

Fundación Diunsa y UNFPA Honduras reafirman su compromiso conjunto para trabajar en favor del bienestar de mujeres, adolescentes y jóvenes del país.

La firma del documento de cooperación se llevó a cabo en las oficinas de Diunsa en esta ciudad, contando con la presencia de Hugo González, Director Regional Adjunto, UNFPA para Latinoamérica y El Caribe (LACRO); Iván Castellanos, representante del UNFPA en Honduras y Diana Faraj de Larach, Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa, así como ejecutivos de ambas partes.

El documento contempla el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a promover el bienestar y el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes; la prevención de la violencia y la promoción de entornos seguros, el desarrollo de procesos de formación técnica y herramientas formativas para el personal de Fundación Diunsa, así como la preparación y respuesta ante emergencias.

“Con esta alianza buscamos unir esfuerzos para la atención integral a grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y jóvenes, fortaleciendo nuestras capacidades con un enfoque en derechos humanos”, destacó Diana Faraj de Larach, Presidenta Ejecutiva de Fundación Diunsa.

Por su parte, Iván Castellanos, representante de UNFPA en Honduras, subrayó que el objetivo final es que cada persona alcance su máximo potencial en un entorno libre de violencia. En el evento también estuvo presente Hugo González, Director Regional Adjunto de UNFPA para América Latina y el Caribe, validando la relevancia de este convenio a nivel regional.

La Fundación Diunsa y el UNFPA Honduras han desarrollado una importante relación a partir de la firma del primer Memorando de Entendimiento entre ambas partes, en 2014. Esta segunda etapa de la relación busca profundizar las acciones emprendidas y explorar otras áreas del trabajo conjunto, como la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.