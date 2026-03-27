Supermercados Colonial celebra con éxito la 10ª edición del “Master Grilling”

San Pedro Sula. – La noche del pasado jueves 26 de marzo, el aroma a leña y la pasión por las brasas se apoderaron de El Estadio Food Park durante la décima edición del Master Grilling con Colonial. El evento, que ya se ha convertido en una tradición esperada, reunió a una entusiasta comunidad de clientes, medios de comunicación, creadores de contenido y aliados estratégicos en una velada donde el sabor fue el gran protagonista.

Entusiastas de la parrilla comparten experiencias y técnicas junto al chef internacional José Mejía, durante la clase magistral de la 10ª edición del Master Grilling con Colonial.

La jornada estuvo marcada por el aprendizaje y la técnica gracias a la presencia del reconocido chef parrillero internacional José Mejía, quien lideró una exclusiva master class. Mejía compartió con los asistentes sus mejores secretos, técnicas de sellado y recetas prácticas para elevar el nivel de cualquier asado en casa. A la experiencia se sumó el talento del chef parrillero Joel Durón, quien aportó su estilo distintivo en cada preparación, cautivando los paladares de los invitados.

El chef José Mejía junto a Francisco Pereira y Keren Martínez (Mercadeo Supermercados Colonial) en el Master Grilling 2026

Esta celebración fue posible gracias al patrocinio estelar de Embutidos Delicia, Pollo Norteño y Miller Lite, marcas protagonistas de la noche. A este esfuerzo se sumaron aliados estratégicos como Badia, Olitalia, Mariscos La Perla y Del Corral, junto a una selecta variedad de bebidas y complementos que incluyeron a Pepsi, Café Maya, Ron Zacapa y Ron Botran, entre otros. Todos estos productos, que garantizaron la excelencia del evento, se encuentran disponibles de forma permanente en los estantes de Supermercados Colonial.

Un nutrido grupo de asistentes se dio cita para celebrar una década de tradición y sabor en el Master Grilling, consolidando el compromiso de Supermercados Colonial con sus clientes.

Con iniciativas como Master Grilling con Colonial, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de ir más allá de la compra convencional, creando momentos memorables que conectan directamente con el estilo de vida de nuestros clientes”, destacaron representantes de la cadena.

Más allá de la parrilla, el ambiente se mantuvo al máximo nivel con la música en vivo de Dj Dennis (de Emisoras Unidas) y la energía de la banda Los Baby Showers, logrando un equilibrio perfecto entre una clase magistral y una fiesta entre amigos.

Clientes de Supermercados Colonial disfrutaron de una velada parrillera única en El Estadio Food Park, rodeados de música en vivo y la mejor gastronomía.

Con esta décima edición, Supermercados Colonial se consolida como el referente indiscutible en experiencias gastronómicas de la ciudad, fortaleciendo el vínculo de fidelidad con su comunidad.