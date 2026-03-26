El triunfo del amor: La boda de Alejandro Cousin y Gabriela Mayes

San Pedro Sula. – En una velada donde la fe y el romance fueron los grandes protagonistas, Víctor Alejandro Cousin Handal y Gabriela Margarita Mayes Flores unieron sus vidas en matrimonio. El sagrado recinto de la iglesia María Reina del Mundo fue el escenario donde la pareja intercambió sus promesas de amor eterno, en una ceremonia cargada de emotividad.

Alejandro Cousin y Gabriela Margarita Mayes irradian felicidad tras ser declarados marido y mujer.

El padre Edwin Nieto fue el encargado de oficiar el sacramento, bendiciendo la unión frente a una conmovida audiencia de familiares y amigos. Como testigos de este compromiso, Christian y Stephanie Soto fungieron como padrnos, acompañando a los novios en este paso trascendental.

Un beso que sella una promesa: Los ahora esposos protagonizaron uno de los momentos más memorables de su gran noche.

Tras la ceremonia religiosa, la celebración se trasladó a los salones Jordán y Natividad del Club Hondureño Árabe, donde el espacio fue transformado en un escenario bajo una estética clásica. La decoración destacó por sus exuberantes chandeliers que bañaban el salón con una luz cálida, así como por el uso de candelabros y largos cortinajes que aportaron altura y una atmósfera palaciega. Cada uno de estos detalles clásicos fue parte de un diseño que reflejó fielmente la personalidad de los ahora esposos.

Alejandro y Gabriela en su primer baile nupcial bajo la cálida luz de los chandeliers en el Club Hondureño Árabe.

El brillo en los ojos de los recién casados fue evidente al abrir la pista de baile. Su primera canción como esposos culminó con un romántico beso que desató una ovación entre los presentes.

La elegancia de los chandeliers sirvió como marco perfecto para las primeras fotografías de Alejandro y Gabriela como marido y mujer.

Uno de los puntos más altos de la noche fue el brindis de honor, donde los padres de Alejandro y Gabriela ofrecieron palabras colmadas de sabiduría y buenos deseos, brindando por la prosperidad de este nuevo hogar.

Un plano general de la pareja disfrutando de la recepción, donde los largos cortinajes y detalles sofisticados resaltaron la distinción del evento.

La novia, Gabriela, lució sencillamente radiante. Su elección fue un vestido de finos encajes con una falda de gran volumen con un velo estilo catedral, logrando un equilibrio perfecto con un peinado recogido y maquillaje natural. Por su parte, Alejandro personificó la distinción masculina con un impecable smoking oscuro, el complemento ideal para la belleza de su esposa.

El brillo especial en los ojos de los esposos durante en su tributo al amor que se profesan.

Esta boda no solo representó el inicio de una vida en común, sino un verdadero tributo al amor compartido, dejando recuerdos imborrables en el corazón de todos los asistentes.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Lila Handal y Cristian Cousin, padres del novio, quienes compartieron la alegría de ver a su hijo, Alejandro, iniciar esta nueva etapa de vida.

Ana Flores y José Mayes, acompañando a su hija Gabriela en una noche que quedará marcada en la historia de ambas familias.

Stephanie, Christian y Nellie Soto.

Valeria Bueso y Carlos Cousin.

Olga Viara, Mariela Fernández, Lila Handal y Giselle de Santos.

Samara Hawit y Fabricio Hernández.

Sandra Izaguirre y Walter Paredes.

Saúl Hernández y María Calle.

Roland Coleman, José y Daniel Mayes.

Evelyn y Cinthia Fabian.

Gabriela Rivera y Luis Leiva.

Paola Gutiérrez y Gabriel Loza.

Amanda Puerto y Brandon Zúniga.

Meryl Tabueña y Juan Bendaña.

Diana Sabillón, Bevelly Perdomo y Cecilia Silva.

Erasmo y Gislle Santos.

Dulce Ferrera, Lila y Liliam Handal.

Maggy y Jennifer Adorno.