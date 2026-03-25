Tierna bienvenida para la pequeña Nicolette: El encantador Baby Shower de Dafhne Izaguirre

San Pedro Sula. En una atmósfera donde la ternura y el espíritu primaveral se fusionaron a la perfección, el salon Meza 23 del Club Hondureño Árabe se transformó en el escenario ideal para celebrar la pronta llegada de la pequeña Nicolette Orellana Izaguirre.
La radiante festejada, Dafhne Izaguirre de Orellana, fue el centro de todas las miradas durante una tarde impregnada de detalles florales y una delicada temática de conejos. La planificación del evento estuvo a cargo de un cariñoso comité integrado por su madre, Farida Gabbe, su hermana Joanne Izaguirre, junto a Ely de Gabbe, Martín y Rosa Orellana, Lilia Caballero y Nuria Fernández, quienes cuidaron cada elemento para garantizar una celebración inolvidable.
La estancia destacó por una impresionante guirnalda de globos en tonos rosa, blanco y pinceladas en oro, que junto a figuras de tiernos conejos de inspiración primaveral, crearon el marco perfecto para las fotografías del recuerdo.
Las invitadas disfrutaron de una agenda repleta de actividades recreativas, incluyendo los tradicionales juegos de baby shower y diversas dinámicas que mantuvieron el entusiasmo al máximo, todo complementado por una gastronomía de altura que consistió en un catering de primera categoría, una selecta estación de postres y un pastel artesanal diseñado exclusivamente para la ocasión.
Dafhne y su esposo, Moisés Orellana, cuentan los días para conocer a su pequeña, cuyo nacimiento se espera para mediados del mes de mayo. Entre risas, consejos y muestras de afecto, las invitadas brindaron por la nueva etapa que emprende la familia Orellana-Izaguirre.