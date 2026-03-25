Tierna bienvenida para la pequeña Nicolette: El encantador Baby Shower de Dafhne Izaguirre

San Pedro Sula. En una atmósfera donde la ternura y el espíritu primaveral se fusionaron a la perfección, el salon Meza 23 del Club Hondureño Árabe se transformó en el escenario ideal para celebrar la pronta llegada de la pequeña Nicolette Orellana Izaguirre.

Irradiando felicidad, Dafhne Izaguirre de Orellana lució impecable en un elegante atuendo en tonalidad rosa, a tono con la temática de la celebración.

La radiante festejada, Dafhne Izaguirre de Orellana, fue el centro de todas las miradas durante una tarde impregnada de detalles florales y una delicada temática de conejos. La planificación del evento estuvo a cargo de un cariñoso comité integrado por su madre, Farida Gabbe, su hermana Joanne Izaguirre, junto a Ely de Gabbe, Martín y Rosa Orellana, Lilia Caballero y Nuria Fernández, quienes cuidaron cada elemento para garantizar una celebración inolvidable.

Dafhne Izaguirre de Orellana, una radiante futura mamá durante su agasajo primaveral.

La estancia destacó por una impresionante guirnalda de globos en tonos rosa, blanco y pinceladas en oro, que junto a figuras de tiernos conejos de inspiración primaveral, crearon el marco perfecto para las fotografías del recuerdo.

Unidos por la llegada de Nicolette: Dafhne Izaguirre de Orellana junto a su madre, Farida Gabbe, y su hermana, Joanne Izaguirre.

Las invitadas disfrutaron de una agenda repleta de actividades recreativas, incluyendo los tradicionales juegos de baby shower y diversas dinámicas que mantuvieron el entusiasmo al máximo, todo complementado por una gastronomía de altura que consistió en un catering de primera categoría, una selecta estación de postres y un pastel artesanal diseñado exclusivamente para la ocasión.

Los esposos Dafhne Izaguirre y Moisés Orellana, radiantes e ilusionados, a la espera de su pequeña Nicolette.

Dafhne y su esposo, Moisés Orellana, cuentan los días para conocer a su pequeña, cuyo nacimiento se espera para mediados del mes de mayo. Entre risas, consejos y muestras de afecto, las invitadas brindaron por la nueva etapa que emprende la familia Orellana-Izaguirre.

Elsa Valladares y Stephanie Dox.

Daniela y Patty Murillo.

Johana Bueso y Marcela Saybe.

Michelle Aguiluz y Melania Rápalo.

Farida Gabbe y Letecia Griffin.

Sara y Karen Aguiluz con Jessica Menjívar.

Mercedes Rivera, Jeanette Gabbe y Brenda Claros.

Carol Flores, Francis Castellanos, Angélica Mejía y Lara Scarlett Norori.

Geraldina de Izaguirre, Suzette Izagurre y María Luisa Paz.

Mercedes Cuellar, Grace Mejía y Gabriela Mejía.

Ely de Gabbe, Io Neeve Gabbe, Blanca de Aguiluz, Marta Aguiluz y Carolina de Castro.