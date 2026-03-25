La “H” estrenará piel: Diunsa y Joma presentan la nueva camiseta de la Selección Nacional de Honduras

San Pedro Sula. – Diunsa, la tienda oficial de la Selección Nacional, y Joma, una de las marcas deportivas más reconocidas en el mundo del fútbol, se unen para presentar a los hondureños las nuevas camisetas oficiales de la Selección Nacional de Honduras, rumbo al Mundial de 2030.

Camisa Local de la Selección Nacional de Honduras.Vuelve el blanco clásico que nos define.

El emocionante lanzamiento de la nueva indumentaria de la H tuvo lugar en España en la sede central de Joma, con la destacada presencia del presidente ejecutivo de Diunsa, Mario Roberto Faraj; el secretario general de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, José Ernesto Mejía; el director de deportes de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, Francis Hernández; el director técnico de la Selección Nacional, José Francisco Molina y director general Joma Sport, Alberto López.

La esencia de nuestra historia en un diseño único. Presentamos la edición especial de la Selección Nacional: una pieza de colección creada para los momentos que marcan el destino de la H.

“Para Diunsa, como empresa 100 % hondureña que este año celebra su 50 aniversario, ser parte de la presentación de la nueva piel de la selección de fútbol es una forma de demostrar nuestro compromiso de ofrecer lo mejor siempre” expresó Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa.

Así luce la camisa alternativa de nuestra Selección Nacional. El orgullo de Honduras en una edición moderna y llena de carácter.

Las nuevas camisetas destacan por incorporar elementos inspirados en la identidad nacional, reforzando el orgullo de los hondureños dentro y fuera del campo. La colección incluye camiseta local, de visita, alternativa y una edición especial diseñada para ocasiones únicas.

Cada diseño integra detalles exclusivos con significados particulares, aportando un carácter distintivo que fortalece el sentido de identidad y orgullo nacional.

Elegancia en territorio rival. La nueva indumentaria de visita de la Selección Nacional combina sobriedad y distinción, diseñada para imponer nuestra identidad en cualquier cancha del mundo.

Más de diez millones de hondureños podrán lucir y sentir la pasión de apoyar a la Selección Nacional con estas nuevas camisetas, disponibles desde este 25 de marzo, en todas las tiendas Diunsa a nivel nacional, así como en Diunsa Electrohogar, Sportia y diunsa.hn.