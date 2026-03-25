Arroz Mr. Dieck lanza campaña solodaria “Granitos de Esperanza” en favor de la niñez con cáncer

San Pedro Sula. – En un emotivo encuentro que fusionó la creatividad infantil con el compromiso corporativo, Arroz Mr. Dieck presentó oficialmente su campaña “Granitos de Esperanza”. Esta noble iniciativa surge con el firme propósito de recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad en apoyo a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

ALIANZA SOLIDARIA. Kamala Elías Dieck, gerente comercial de Arroz Mr. Dieck, junto a las damas voluntarias de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, uniendo esfuerzos por la salud y esperanza de la niñez hondureña.

La campaña cobró vida a través del talento de más de 50 niños, quienes participaron en un certamen artístico inspirado en los campos arroceros de Honduras. Entre pinceladas de alegría y optimismo, la obra de la pequeña Allison Yireth Villeda resultó ganadora, convirtiéndose en el corazón visual de esta edición especial. Su creación ahora engalana el empaque conmemorativo, simbolizando la fuerza y la esperanza de los pequeños guerreros que luchan contra esta enfermedad.

La pequeña artista Allison Yireth Villeda, cuya creatividad y visión de los campos arroceros hondureños dan vida a la imagen de la edición especial de Arroz Mr. Dieck.

El mecanismo de ayuda es directo y participativo: por cada bolsa de la edición especial adquirida por los consumidores, la empresa donará L1.00 íntegro a la Fundación. Esta dinámica busca convertir un acto cotidiano, como la compra de un alimento esencial, en un gesto de solidaridad tangible que contribuya directamente a los tratamientos y al bienestar de los pacientes oncológicos a nivel nacional.

Kamala Elías Dieck, gerente comercial de Arroz Mr. Dieck, durante la presentación oficial de la campaña solidaria “Granitos de Esperanza”.

Con “Granitos de Esperanza”, Arroz Mr. Dieck reafirma su rol como una empresa con propósito, evidenciando que la alianza entre el sector privado y las organizaciones sociales es una herramienta poderosa para generar cambios reales.

Marcela Morales, representante del voluntariado de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, cuya labor es pilar fundamental para el apoyo de los pequeños pacientes.

La bolsa conmemorativa ya se encuentra disponible en supermercados y puntos de venta en todo el país, invitando a las familias hondureñas a sumarse a esta cadena de amor.

Marcela Morales y Kamala Elías Dieck acompañadas por niños beneficiarios de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, quienes son el motor principal de esta alianza entre la empresa privada y la labor social.