Arroz Mr. Dieck lanza campaña solodaria “Granitos de Esperanza” en favor de la niñez con cáncer

San Pedro Sula. – En un emotivo encuentro que fusionó la creatividad infantil con el compromiso corporativo, Arroz Mr. Dieck presentó oficialmente su campaña “Granitos de Esperanza”. Esta noble iniciativa surge con el firme propósito de recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad en apoyo a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.
La campaña cobró vida a través del talento de más de 50 niños, quienes participaron en un certamen artístico inspirado en los campos arroceros de Honduras. Entre pinceladas de alegría y optimismo, la obra de la pequeña Allison Yireth Villeda resultó ganadora, convirtiéndose en el corazón visual de esta edición especial. Su creación ahora engalana el empaque conmemorativo, simbolizando la fuerza y la esperanza de los pequeños guerreros que luchan contra esta enfermedad.
El mecanismo de ayuda es directo y participativo: por cada bolsa de la edición especial adquirida por los consumidores, la empresa donará L1.00 íntegro a la Fundación. Esta dinámica busca convertir un acto cotidiano, como la compra de un alimento esencial, en un gesto de solidaridad tangible que contribuya directamente a los tratamientos y al bienestar de los pacientes oncológicos a nivel nacional.
Con “Granitos de Esperanza”, Arroz Mr. Dieck reafirma su rol como una empresa con propósito, evidenciando que la alianza entre el sector privado y las organizaciones sociales es una herramienta poderosa para generar cambios reales.
La bolsa conmemorativa ya se encuentra disponible en supermercados y puntos de venta en todo el país, invitando a las familias hondureñas a sumarse a esta cadena de amor.
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Hoy celebramos el lanzamiento oficial de "Granitos de Esperanza" de Arroz Mr. Dieck. Una iniciativa cargada de amor y solidaridad a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niñocon con Cáncer🎗️ #ElDiarioHN #GranitosDeEsperanza #ArrozMrDieck #HondurasSolidaria #LuchaContraElCancerInfantil♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista