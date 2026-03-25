miércoles, marzo 25, 2026

Top 5

Más Noticias

Arroz Mr. Dieck lanza campaña solodaria “Granitos de Esperanza” en favor de la niñez con cáncer

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Kamala Elías Dieck premia a la pequeña Allison Yireth Villeda, ganadora del concurso cuya obra ahora engalana la bolsa conmemorativa de la campaña "Granitos de Esperanza". / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – En un emotivo encuentro que fusionó la creatividad infantil con el compromiso corporativo, Arroz Mr. Dieck presentó oficialmente su campaña “Granitos de Esperanza”. Esta noble iniciativa surge con el firme propósito de recaudar fondos y sensibilizar a la comunidad en apoyo a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

ALIANZA SOLIDARIA. Kamala Elías Dieck, gerente comercial de Arroz Mr. Dieck, junto a las damas voluntarias de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, uniendo esfuerzos por la salud y esperanza de la niñez hondureña.

La campaña cobró vida a través del talento de más de 50 niños, quienes participaron en un certamen artístico inspirado en los campos arroceros de Honduras. Entre pinceladas de alegría y optimismo, la obra de la pequeña Allison Yireth Villeda resultó ganadora, convirtiéndose en el corazón visual de esta edición especial. Su creación ahora engalana el empaque conmemorativo, simbolizando la fuerza y la esperanza de los pequeños guerreros que luchan contra esta enfermedad.

La pequeña artista Allison Yireth Villeda, cuya creatividad y visión de los campos arroceros hondureños dan vida a la imagen de la edición especial de Arroz Mr. Dieck.

El mecanismo de ayuda es directo y participativo: por cada bolsa de la edición especial adquirida por los consumidores, la empresa donará L1.00 íntegro a la Fundación. Esta dinámica busca convertir un acto cotidiano, como la compra de un alimento esencial, en un gesto de solidaridad tangible que contribuya directamente a los tratamientos y al bienestar de los pacientes oncológicos a nivel nacional.

Kamala Elías Dieck, gerente comercial de Arroz Mr. Dieck, durante la presentación oficial de la campaña solidaria “Granitos de Esperanza”.

Con “Granitos de Esperanza”, Arroz Mr. Dieck reafirma su rol como una empresa con propósito, evidenciando que la alianza entre el sector privado y las organizaciones sociales es una herramienta poderosa para generar cambios reales.

Marcela Morales, representante del voluntariado de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, cuya labor es pilar fundamental para el apoyo de los pequeños pacientes.

La bolsa conmemorativa ya se encuentra disponible en supermercados y puntos de venta en todo el país, invitando a las familias hondureñas a sumarse a esta cadena de amor.

Marcela Morales y Kamala Elías Dieck acompañadas por niños beneficiarios de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, quienes son el motor principal de esta alianza entre la empresa privada y la labor social.
@eldiariohnd

Hoy celebramos el lanzamiento oficial de "Granitos de Esperanza" de Arroz Mr. Dieck. Una iniciativa cargada de amor y solidaridad a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niñocon con Cáncer🎗️ #ElDiarioHN #GranitosDeEsperanza #ArrozMrDieck #HondurasSolidaria #LuchaContraElCancerInfantil

♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Previous article
Chicha y Limón martes 24 de marzo de 2026
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Chicha y Limón martes 24 de marzo de 2026

Chicha y Limon 0
EL CANTERO DE LETUR!!...Y el verano empieza a calentar...

Supermercados Colonial eleva el estándar del asado en el evento “The Grillfather” de Altara

Empresas 0
San Pedro Sula. - En una demostración de calidad...

Los XV años de Isabella Ghawi: Un debut social de ensueño en azul celeste

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una mágica velada que...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.