Chicha y Limón martes 24 de marzo de 2026

EL CANTERO DE LETUR!!…Y el verano empieza a calentar Honduras…el rubro hotelero esta a full de reservaciones…#blessings…¿Hasta el jueves trabaja el gobierno?…#quejeso…Aerolineas Sosa brinda por 50 años de éxitos…y el JTR por 100…Imágenes de los “Seniors Breakfast” más cool de la city…y los eventos chic que rompen las redes sociales…Senobia Matute de Munguia, Sherly Paz y Muna Kawar de plácemes…Efemérides…y la ristra de chismes que esperan La Tiffany & Co…¡Saludos a la Kitty Muppet!

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Don Juan Antonio Bendeck festejó una nueva vuelta al sol en una día llena de gratitud y buenos deseos… El apreciado empresario y diplomático no pudo estar mejor acompañado; aquí lo vemos flanqueado por la belleza y el amor de sus hijas, su mayor orgullo.

Juan Antonio Bendeck celebró su aniversario natal rodeado del cariño de su familia.

*.-Abrimos boca con otras bellas que también festejan una vuelta mas al sol por estas fechas…nos referimos a Monica Elwin, Miss Honduras Mundo 2013 y quien fue la abanderada nacional en el Miss Mundo de Indonesia ese mismo año, su único evento…¡Debut y despedida!…como su paisana Jem Haylock…solo que Jem es guanajeña y Mónica es de Roatán.

*.-Otra cumpleañera y pupila de Eduardo Zablah es Ana Grisel Romero, Miss Olanchito y Honduras Mundo 2019…Viajo al Miss Mundo de Londres ese mismo año y destaco en los conclaves: Reinado Internacional del Café en Colombia y Reinado Mundial del Banano en Ecuador donde integro el top 5 de finalistas…¡Hoy es toda una creadora de contenido de viaje y estilo de vida!…Solo en Europa pasa, la pregunta es: ¿Quién le toma las fotos?.

*.-El carismático Nahum Moreno, mente brillante del marketing, continúa cosechando felicitaciones y obsequios por su onomástico… Nahum recibe múltiples agasajos de sus compañeros de labores, su familia y numerosas amistades…ágapes que siguen en pleno verano.

*.-Un apreciado y carismático caballero que partirá pastel recientemente es, Carlos Roberto Flores…quien el pasado sábado 21 de marzo estuvo de plácemes y más que consentida por su joven esposa Nikol Jeer… se unieron a los buenos deseo y felicitaciones sus suegros Luis y Rosy Jeer, al igual que el resto de la familia y sus amigas…¡Los ágapes continúan!

Quien sigue abriendo finos presentes es la bella Tania Guzmán de Jaar…quien recientemente apago velitas por su natalicios, fue festejada por su apuesto esposo y lindas nenitas…Vía redes sociales se unieron en congratulaciones las numerosas amistades de una de las reinas patronales más dulce y querida que ha tenido San Pedro Sula…#Blessings.

*.-Kirt Merren y Karime Canahuati-Merren aquilatan su segundo año de casados…esta linda pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una ceremonia nupcial celebrada por el pastor Pablo Mejía, en los salones Mediterráneo y Merendón…y banquete nupcial en el Salón Palestina del Club Hondureño Árabe…Fue un hermosa y alegre fiesta nupcial en la que los contrayentes e invitados disfrutaron de principio a fin…¡Benditas Bodas de Algodón!

*.-Y una exquisita beldad que sigue brindando con Moet & Chandon por su tercer año de casada, es la socialité Brenda Palada…hija de Wilmer y Melania Barahona de Palada…inolvidable boda con Víctor Bendeck celebrada a bordo del crucero “Oasis of The Seas” de la compañía Royal Caribbean…unión civil oficiada en alta mar por Antonio Rivera y religioso por el pastor German Ponce en el Hotel Ritz de St. Thomas…#blessings.

*.-En algún recinto chic del exclusivo municipio San Pedro Garza García, en plena zona metropolitana de Nuevo León en México, brindaran por su séptimo año de amor los socialités Alejandro Chahín e Isabel Valdez… quienes por estas fechas del 2019 ultimaban los detalles de sus enlaces…Hijos de Jesús y Gina Valdez y de Marlene Mena de Chahin.

*.-Otra sobresaliente pareja de la sociedad hondureña que sigue recibiendo las felicitaciones de sus más cercanos, son Sergio Reyes y Alejandra Barrios de Reyes, quienes ayer 23 de marzo cumplieron su séptimo aniversario de casados…enlaces más que inolvidables, realizados en San Pedro Sula y Tegucigalpa…¡Brindaron por sus “Bodas de Lana”!

*.-El honorable abogado sampedrano Joaquín Verdial, fue quien unió por el civil a los Reyes-Barrios en el VIP del Gallery, en pleno Hyatt Place… ceremonia planeada y organizada por la guapa madre de Alejandra, la exquisita dama Yin Quan Bulnes, quien se lució con el montaje… Sergio y Alejandra se casaron en la iglesia de El Hatillo capitalino seguido de una íntima recepción en El Castillo…Bendiciones al joven hogar Reyes-Barrios.

DERROCHE DE AFECTO. La especial dama sampedrana, Diana Cardona de Caraccioli, fue el centro de múltiples agasajos con motivo de su aniversario natal. Rodeada de sus amistades más cercanas y su apreciada familia, la cumpleañera recibió innumerables muestras de cariño y felicitaciones en su día de días. ¡Muchas felicidades!

*.-Marco Tulio y Carolina Santos de Gámez, brindan con los suyos por ese séptimo aniversario de casados… una relación sentimental de tres años que solo podía culminar en el altar…la iglesia elegida fue la Espíritu Santo, donde el padre José Canales ofició la ceremonia de esponsales a los hijos de: Marcial y Carolina de Santos, padres de Carolina Patricia, y Marco Tulio y Suyapita Banegas de Gámez-Panchame, padres del apuesto novio.

*.-¡Siete fabulosos años de casados!… cumplieron en fecha reciente la ejemplar pareja de jóvenes: Sydney y Ana Lucia García de Panting… hija de los apreciados Salvador García y Ana Lucia Rivera de García, quienes se unieron en el brindis por esas “Bodas de Lana” de los Panting-García.

*.-Otras apreciadas parejas de la sociedad sampedrana que celebran su séptimo aniversario de casados en la intimidad de su hogar son: Jesús Miguel Castillo y Mary Carmen Tejada de Castillo… Aldo Vallejo y María José Meléndez de Vallejo… y los siempre encantadores Gerardo Gutiérrez y Laurita Zelaya de Gutiérrez, quien compartieron con los suyos en un regio banquete en el Club Árabe con luna de miel por Europa…Felicidades.

*.-Muchas felicidades a Marlon Menjívar y Gabriela Mejía, quienes en el 2023 se dieron el “Si acepto”, en una ceremonia civil donde la abogada Mildred Duncan los declaró unidos bajo las leyes hondureñas…y el pastor Alfredo García explicó sobre el origen del matrimonio y la importancia del mismo…Lidabel y Scarleth Mena de Acontecimientos.hn transformaron el salón Las Islas en un bello jardín floral…¡Sarao animado por los Silver Star!

*.-El clan Kafati celebra íntimamente una fecha muy especial: las bodas de lana de Oscar y Anita Bueso de Kafati, hijos de reconocidas familias de Honduras… Oscar es uno de los herederos de Oswaldo Kafati y Blanca Chinchilla Heyer, mientras que Anita lo es de Arnold Bueso y Mayte Elvir…enlazados en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa con posterior sarao en El Trapiche…Todo magistralmente planeado por Danielle Kluck.

Muchas felicidades a la “Diva del Fondant“, Maritza Cano, By Maritza Bakery, quien estuvo de cumpleaños rodeada del amor de sus hijos Valeria Sofia y Fernando Alonso y sus padres Fernando y Corina de Cano…Varios fueron los festejos de lo que fue objeto, de sus hermanas, primos, amigos y la familia Mena Sanchez, que le tiene especial estima. Felicidades Mary.

*.-Desde México lindo y querido, se dejaron venir a su tierra natal los apreciados Pablo y Melissa Morales de Orellana a protagonizar en el 2019 la boda de sus sueños: tal cual lo venían planificando desde hace tres años cuando se conocieron, precisamente como miembros de otro cortejo nupcial…#WAO…¡Y eso que no se ganaron el ramo y la liga!

*.-Melissa y Pablo fueron enlazados por las leyes divinas por el padre Fernando Ibañez de la parroquia Nuestra Señora de Suyapa…con fiesta de esponsales “all white” en los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Copantl…Bajo el sello de lujo Alexandra Lockmer…Jorge Torres y su banda animaron la velada que se prolongó hasta el amanecer.

*.-Nos texteo Cipriano desde Comayagüela…para comentarnos que los Aries, si no andan estresados andan enfermos y los que están sanos andan más iracundos que nunca con medio mundo vos…porque ya están en su ciclo previo a su onomástico…otros signos sensibles por estas fechas son los Tauro y los Géminis de finales de Mayo…¡Barbas en remojo mis vidas!

*.-Mañana arranca la luna creciente…mas que perfecta para que todo tramite arranque y sea una exitosa realidad…alianzas, sociedades, créditos, mudanzas, compras, I/E, inversiones, bienes raíces, negocios, promociones y lanzamientos de productos…¡A mover esas marcas señores!…Y los Cancer que buscan empleo sigan aplicando online…#racha.

*.-Cancer tiene que cuidar ese peso y demás achaques, porque con Jupiter encima, les expande todo: lo bueno, lo malo, lo feo y hasta las libras…¡Esos brazotes de cargador de puerto no los tenían antes mis vidas!…y miren que les faltan 3 meses más de gozo, buena fortuna y expansión…a comer saludable, hacer ejercicio y mindfulness…#pilas.

¡METAS CUMPLIDAS! Con una sonrisa que refleja su dedicación, Heidy Denisse Mena Sánchez oficializó su título como Licenciada en Administración Financiera y Bancaria… La firma del acta en la USPS fue el escenario de una alegría compartida por su esposo, Isaac Martínez, y el clan Mena Sánchez, quienes siempre han sido su mayor apoyo. Heidy, quien se desempeña con éxito en el área de Operaciones Financieras de Unitec, recibió múltiples muestras de cariño por este brillante logro. ¡Felicidades, Licenciada!

Heidy con sus familia: su esposo Isaac Martínez, su madre Lidabel Sanchez de Mena, sus hermanas Scarleth, Grethel y Alexa Lidabel Mena.

*.-Mientras que Urano, el planeta de las justas revoluciones y el gran rebelde con causa del Sistema Solar, sigue retrogrado y en Tauro…quitándose el “capricho” que de unos años para aca, ha venido teniendo con los sensualones del zodiaco…Con Urano en este signo de tierra, seguirán los aparatosos accidentes automovilísticos por los cuatro puntos cardinales del país, este mes y el otro…¡Hasta con las llantas para arriba!…#WTF….Mantenimiento preventivo y a conducir con prudencia.

*..-En nuestro apartado chismístico…abrimos nuestro “Gossip Club” con Eva Gabunda, friki fija en la lavandería del cotilleo más llevada y traida de la palestra…Eva fue termómetro y referente del icónico “El Pez que fuma”, donde egreso como una de sus alumnas más insignes…jijijijiji…¡Ni se imaginan quienes eran sus clientes más asiduos!…y como pregona la IA: consolidándose como una de sus graduadas más sobresalientes…#lol.

*.-Nuestra alera viene bien acompañada por su inseparable “Chele Mantequilla” quien arriba más probiótico y deslactosado que el mismo “Cantero de Letur”…¡De la Chismetranh tenían que ser!…Nos traen tamales y pupusas de El Comal y postres de La Moderna…ricuras que nos empujaremos con el café gourmet de Welchez…a repartir para que Dios nos dé más…Esta mancuerna luce vestuario summer chic de El Record.

*.-Arsenal de comida que “si y solo si” podemos degustar en horas de la mañana…porque para el resto del día, los carbohidratos están más que prohibidos…Eva destila Chance de Chanel, aroma emblematico entre las comunicadoras sociales más chic del país…porque entre las diputadas, sigue en tendencia la firma Tiziana Terenzi…#vip…Mientras que El Chele Mantequilla encanta con Vibrato de Sospiro, aroma firma de Leo y Tauro.

*.-Mandamos al Chele para las lavadoras, mientras nos sentamos con Eva quien “rauda y veloz” las deja caer para descoser los últimos chismes de la palestra que les hizo llegar El Sambo Cipriano desde la capirucha…arranca con los “recitales” del fin de semana de Grupo Firme y los reguetoneros más veraniegos del ruedo…en el concierto grupero, se dieron color muchos encopetados cantando a grito partido las rolas más hot de Firme.

LIDERAZGO Y TRADICIÓN CAFETERA. La familia Fuschich compartió una amena jornada junto a las integrantes de la Alianza de Mujeres en Café durante la Café Expo 2026… Este evento, consolidado como uno de los más importantes del país, reunió a destacadas figuras del rubro aromático para intercambiar visiones sobre el futuro de la industria en Honduras.

*.-Vieron a los hijos de muchos políticos y empresarios de rancio abolengo, chupando y fumando de todo…¡Completamente en estado inconveniente!…entre rola y rola, invitaban a Eduin Caz a los privados “after pàrty” en lo que la agrupación sinaloense llama “La última peda tour”…cuenta Cipriano, que “varios” se internaron en El Hatillo y Las Lomas…Mientras que un “reguetonero” hizo de las suyas en condominio.

*.-En el concierto del verano, vieron bien “abonado” a aquel parlamentario joven, apuesto, influencer y muy metrosexual, cuyas graficas se hace virales en segundos…feo no es y casto menos…de apariencia hípster pero muy morrongo, quizás por su puesto laboral…dicen que no paro de “cotizar” a Ryan, quien está más que confirmado para una “Prom Party” de mucho postín en esta city…#vip.

*.-En ambos chojines hubo de “tocho morocho” en el respetable público, según las localidades el nivel adquisitivo…y los miembros de la “comunidad” no se hicieron esperar, cantando y bailando todas las rolas…Indi y Dubái, entre otros antros, a reventar de parroquianos…En uno de los VIP llego un famosete…¡Lo vieron bien abonado con ricachón!

*.-Las edecanes, modelos y chicas VIP de Cia…escasearon para tanto galán sediento de desgorre…¡Las teleras fijas y referentes la pasaron bombi-borombi!…ya saben la libido que se gastan esos artistas…vienen por el concierto y por despapaye…Según Cipriano en esos camerinos pidieron de todo y les complacieron ipso facto…Idem en los after party, con las “influencers” más guapetonas y asequibles del país…¡Hasta La Bicha!

*.-MICA desde tempranas horas del sabado, empezó su producción personal con Estereo Mil TV, como es habitual en su dia a dia…cantando y bailando los hits más calientes de todos los tiempos…¡Hasta llama para programarlos!…tiene cuello el Divo de El Hilo en todas las empresas Villeda-Ferrari…¿Llama al canal para programar?…#simon…Los éxitos de Madonna y Michael Jackson entre otros…¡José Andrés siempre generoso!

*.-¿Hasta cuándo falla el trasquilado audio llama MICA?…hasta en eso y cuando no le ponen el video que desea…jijijijiji…Lo vemos menos a cuadro…dicen que cuando está de vacaciones, se “interna” en la clínica de la Dra. Karla Ramírez, donde le hace de todo en su bien cultivado rostro Chanel…Esa base de la línea Les Beiges es “fija” en la cara de Caballero-Leiva…¡Con razón lo vemos más rejuvenecido que nunca!…#pluscolageno.

Entre pinos y amistad: El International Women’s Club celebra su tradicional té en Siguatepeque… Bajo el susurro del viento y el aroma a tierra fresca que caracteriza a la “Ciudad de los Pinares”, las socias vivieron una día inolvidable durante su tradicional té mensual…En esta ocasión, la cita se trasladó fuera de la ciudad hacia los espectaculares paisajes de Siguatepeque, atendiendo la gentil invitación de la socia y presidenta vitalicia, Vilma Karow. El ambiente, cargado de camaradería, fue amenizado por las notas musicales del grupo “Tú y Yo”, que puso el toque perfecto a la jornada de esparcimiento./ fotos cortesía Dina Bulnes.

*.-Y cuando llega al canal, solo graba dos que tres segmentos…de ahí se pierde para nunca más volver…¿Ni para el cierre del programa?…ni para eso…ya saben la fama de los divos: “mejor extrañado que sobrado”…jijijijiji…deja a sus pupilas “descoserse” de lo lindo…ese par se van como hilo de media…¡Karlen se casa estos días!…Las viperinas dicen que entre MICA y Gaby hay diferencias “irreconciliables”…¿Será?…#Uyyy.

*.-Con varios “roces” y demás comentarios que se “filtran” a cuadro, que delatan al “Rey de La Farandula”…nocreo…Según Cipriano, ya quiere sus prestaciones para jubilarse, pero en el canal le dicen “nones”, si ya no quiere estar que renuncie…¡Pero ama su pistillo!…jijijijji….los lujos y la moda ante todo vos…¡Aunque lo disimulan al máximo, “ahí pasa algo”!.

*.-Cipriano cierra su reporte con recomendaciones en salud para varios signos…arranca con Geminis y Sagitario, quienes deben de cuidarse los “ojales”…lean los ojos…uno de los órganos más “sensibles” en este verano y todo el 2026…especialmente esas damas que exageran en su maquillaje: delineador de una marca, mascara de pestañas de otra, lagrimal por aquí, sombras por allá…¡Y ni se fijan en vencimiento y antigüedad de productos que dejan mal tapados, empolvados en el tocador, por irse de guinda.

*.-Viene una de enfermedades oculares que mis respetos este verano, quizás hasta un brote de conjuntivitis…y los signos más “tocados” son los de arriba, además de Acuario, que es regido por las alergias de todo tipo…Los “Sagi-Sagi” también se tienen que cuidar las rodillas, en especial los que trabajan con ellas…#lol…o sea siempre verticales de un lado para otro…solo se sientan para el “trono” y a la hora de comer…¡No es broma!

*.-Estos arqueros del zodiaco igual se tienen que cuidar las piernas, porque la circulación les está pasando facturas enormes con calambres, hormigueo y otras dolamas en sus extremidades…¡A bajarle a todo lo salado!…igual no abusen de su hígado con excesos de carácter: todo lo quieren a su manera y maldicen las injusticias…Y no abusen de las grasas porque se pegan unos “atascadas” de comida, de miedo…#sagitario.

TRES AÑOS DE AMOR… Nuestras más sinceras felicitaciones para Marlon Menjívar y Gabriela Mejía, quienes celebran su tercer aniversario matrimonial… Parece que fue ayer cuando la abogada Mildren Duncan los declaró unidos por la ley civil, mientras el pastor Alfredo García bendecía su unión bajo las leyes divinas… Imposible olvidar la decoración de Lidabel y Scarleth Mena, quienes transformaron el salón Las Islas del Hotel Copantl en un edén floral… Sus familiares y amistades les envían los mejores deseos en esta fecha tan especial.

*.-Altamente tocadas para resto de año: enfermedades oculares, alergias y bronquios, por las venideras “quemas” incontrolables de Mayo…igual las rodillas, extremidades y huesos en general…Géminis es uno de los signos que más padece de alergias y de todos sus órganos dobles: ojos, oídos, nariz, bronquios, riñones y piernas…¡Su Talón de Aquiles!…muchos geminianos padecen de rinitis por: herencia, signo o huevonada al asear.

*.-Y en el peor de los casos…muchas Géminis crían a sus hijos en ese hábitat de desidia y pereza desenfrenada…a tal grado que varios o todos sus vástagos “heredan” esas pestes…por eso, muchas personas criadas en ese ambiente polvoriento, llegan a viejos tragando mocos y con los ojos llorosos por la crónica rinitis alérgica que los gobierna…¡Llevan los ácaros en el ADN!…y con la llegada de la primavera “pior”…¡Se ponen bien feos!

*.-Cipriano se despide con el CN…palacete que se está volviendo más polarizado que nunca con las dos grandes bancadas dividiendo en “Fifty-fifty” el hemiciclo legislativo…¿No era que le habias hecho un despojo con amoniaco y azufre quemado Cipriano?…no lo termino porque no le pagaron el resto del trato…#conrazon…”El mal” que aqueja a varias dependencias de estado que a diario se quejan en los medios de comunicación…Miren a Francia Tatiana: primero Hondutel y luego 911.

*.-A esta ex reina de belleza le agendaremos “cita” con Cipriano en Comayagüela para que le haga un buen “despojo” y abre caminos…y que se olvide de trabajar para el gobierno, primero fue con JOH y ahora con La Comandanta…mejor dedicarse a la docencia o asesorar organizaciones de misses en temas como: dicción, etiqueta, histrionismo, protocolo, cultura general y comunicación eficaz…¡Ahí está su amigo Mauricio Medina!

*.-A La Reyes la vemos más esbelta, ha perdido muchos kilos de peso y poco a poco va recuperando aquella figura que paseo por: Japón, Singapur Colombia y Ecuador, entre otros lares donde destaco…pero siempre chic con su estilismo avant garde, tips aprendidos a la perfección por su maestro Eddy Francisco…¿Lo recuerdan?…y el finado David Hernández.

*.-Cerrando con el “palacete”…Cipriano “visualiza” algo delicadito de salud a su divo Tommy Zambrano…¿otra recaída?…tiene que cuidarse la sangre, hacer dieta y retomar sus chequeos médicos…¡Primero la salud galán!…nuestro psíquico le aconseja al sureño que beba agua cocida de calaica, 3 tasas diarias por 3 semanas…Luego se pasa a la calaguala…evitar carnes rojas, procesadas o ahumadas…Comer ensaladas verdes de: berro, arugula y espinacas crudas, diarias antes de almuerzo y cena…#Pilas.

*.-¡Esa calaica lo que tiene de potente lo tiene de amarga!… #amarguisima…me contaba Vilma Traca que ella bebió ese remedio recomendado por Grimorio, la misma dosis arriba citada, pero tibia…la bebió sin respirar para poderla “pasar” …¡Bajo una de peso que esa mujer ni se conocía a los meses!… #recuerdo…Eso sí, le purifico la sangre, sistema linfático y le regulo glucosa…¡Se curo de todo!…¡Inmune hasta la fecha!

RUMBO A LA GRADUACIÓN… Los Seniors 2026 del Liceo Bilingüe Centroamericano protagonizaron su tradicional desayuno de despedida en el Club Hondureño Árabe… La mañana transcurrió entre risas y dinámicas especiales, marcando un encuentro cargado de fraternidad y el sólido compañerismo que ha unido a esta generación a lo largo de su vida escolar.

Cierra Eva Gabunda con el legendario JTR que este año conmemora su primer centenario…¡100 años de excelencia!…#OMG…y los brindis no se han hecho esperar por sus generaciones, saraos que se prolongan resto de año…tantas generaciones como profesionales, artistas, empresarios y muchas reinas de belleza…idem miles de anécdotas entre maestros, alumnos y frikis…Una historia que merece ser contada por los que la vivieron…Con uno de los colegios más célebres del país nos despedimos en este martes de sociedad…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho, recuerden que los queremos en P#$%&.